Откуда взялась спутница Деда Мороза, или Полная родословная Снегурочки

Считается, что Дед Мороз и Снегурочка относительно молоды, так как появились только в XIX веке. Это лишь частично соответствует действительности, так как касается литературных героев, придуманных писателями. В мифологии славян Мороз, Дед Трескун, Снегурочка и Снежевинка появились в незапамятные времена. Мы попробуем проследить их историю от самых истоков.

© Василий Перов «Снегурочка», 1879 г.

Дед Мороз впервые появляется в сказке Владимира Федоровича Одоевского «Мороз Иванович», написанной в 1840 году. Снегурочка — чуть моложе, ведь сказка Владимира Ивановича Даля «Девочка Снегурочка» увидела свет в 1861 году. Оба автора были большими знатоками и ценителями славянских сказок, поэтому нетрудно догадаться о том, что вдохновляло их в работе.

Хорошо забытые духи

Практически все сказки, которые столетиями рассказывали своим внукам бабушки в России, Украине и Беларуси основаны на более древних и серьезных источниках — мифах. В древности наши предки поклонялись множеству духов, которые окружали человека кругом — в лесу, в поле, на реке и озере, во дворе и даже дома.

Общались с каждым из духов в определенный день года, устраивая торжество с различными обрядами. Жрец организовывал танцы и песнопения, посвященные божеству и все верили, что дух вселяется в тело служителя культа. Часто такие праздники сопровождались разыгрыванием сцен с участием ряженых в духов людей. Они могла наглядно показывать борьбу весны с зимой или света с темнотой.

Сегодня мы относимся с юмором к подобным мероприятиям, а раньше все было очень серьезно. Наши предки были уверены, что если обряд не произойдет, весна может задержаться и из-за этого не успеет вызреть урожай и начнется голод. Сценарии этих представлений, в которых говорилось о борьбе добрых духов со злыми и их взаимодействии с людьми и есть те самые мифы, дошедшие до нас в виде сказок.

С развитием цивилизации мифы играли все менее значимую роль в жизни людей, ведь с каждым столетием человек все сильнее надеялся на свои силы и знания. Мифы легли в основу науки, так как содержали накопленную поколениями информацию об изменениях погоды, движении светил и других окружающих человека явлениях.

Также можно уверенно говорить о том, что мифология сыграла огромную роль в развитии искусства. Вырезание идолов, изготовление церемониальных украшений и одежд, постановка культовых танцев и песен — все это превратилось в изобразительное искусство, театр и литературу.

Истории, рассказывающие о духах, героях и их мире, за столетия обросли множеством деталей и превратились в сказки, которые с удовольствием эксплуатируют в своих творениях писатели и поэты. Но, несмотря ни на что, следы мифологии отчетливо видны во многих современных сказках.

Дочка Мороза или Бабы Яги?

Тайна Деда Мороза заключается в самом его имени. В наши дни слово «мор» означает смертельную эпидемию. Но в давние времена его значение было иным — латинское mors, итальянское morte, испанское muerte, французское mort и, главное, древнее индоевропейское mertis, означали тоже что и мор, а именно: смерть.

Получается, что Дед Мороз был духом зимы и смерти — Мором. Вполне логично предположить, что отчество его дочки будет звучать как Моровна. В славянской мифологии есть персонаж с подобным отчеством — Марья Моревна! Та самая невеста Ивана Царевича и волшебница, сумевшая заключить в оковы самого Кощея Бессмертного.

Но в некоторых сказках Марья Моревна еще и подруга Бабы Яги, а иногда даже ее родная дочь. Как так получилось, что сказочная красавица оказалась связана с уродливой злой старухой из леса? Историки утверждают, что среди других могущественных духов древние славяне почитали и Мору или Морену, считавшуюся богиней зимы и смерти.

Часто Морена упоминается в новгородских грамотах на бересте. Одна из них написана рукой человека, желающего вразумить князя и заставить его отказаться от слишком щедрых даров гостям, накануне зимы. «Морена, вразуми князя нашего, зимний гнев свой напомни», пишет он, обращаясь к повелительнице зимней непогоды.

Можно предположить, что Моревна — это вовсе не отчество, а немного искаженное имя древнего божества. В польском и болгарском фольклоре этот персонаж сохранился до наших дней. Болгары называют этого духа Мара-Лишанка и верят, что в начале зимы он является как юная дева, но к концу ее стареет и становится безобразной злой ведьмой. Может в этом переходе и кроется связь красавицы Марьи Моревны и Бабы Яги?

Еще относительно недавно болгары и поляки в честь окончания зимы изготавливали из соломы или тряпок куклу Морены и сжигали ее. Сразу же вспоминается смерть сказочной Снегурочки, погибшей во время прыжков над костром.

Из всего этого следует, что на Новый год к нам приходят не какие-то абстрактные литературные герои из сказок Одоевского и Даля, привязанные указом Сталина к празднику в 1937 году, а древние духи зимы — Мор и Морена, которых мы по новой моде называем Дед Мороз и Снегурочка. За тысячи лет ничего не изменилось, просто мы немного подзабыли значение тех или иных обрядов и исказили имена божеств.