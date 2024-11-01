Почему в старейшей цирюльне Армении до сих пор живет дух Советского Союза

В самом сердце Гюмри, в десяти метрах от центральной площади второго по величине города Армении, до сих пор живет дух Советского Союза. Вывеска на двух языках гласит – «Парикмахерская №1». И это старейшая цирюльня Армении.

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Женщинам вход воспрещен!

Скрипучий пол, деревянная обшивка стен, а потолок и вовсе выложен плитками. Старинные потрескавшиеся кресла для посетителей и раковины для мытья головы в общем зале. Мастера здесь работают исключительно в белых халатах и даже используют раритетные лезвия для бритья. Ведь современные быстро выходят из строя.

Это все я заметила за пару минут, пока искала, кто же там главный. Пока искала – словила вопросительные взгляды мастеров: «Что она тут потеряла? Опять понаехали из Еревана? Турист?!». И правда, каждый посетитель женского пола в этом салоне вызывает шквал эмоций. Ведь местные женщины знают – вход в эту парикмахерскую женщинам воспрещен!

Сюда ходят только мужчины. Ходят не только подстричься, подравнять бороду, но и обменяться свежими анекдотами, иногда не очень цензурными. Поэтому и женщин здесь не жалуют, ведь при них армянские мужчины никогда не используют бранные слова.

Что ж, после знакомства – выдохнули. Журналистов здесь любят. Ведь за десятки лет здесь побывали «писаки» из самых разных стран – от Америки до Австралии. Снимали фильмы. Поэтому мастера с большой охотой рассказывают о своей работе и, конечно, много шутят. Делая это с характерным гюмрийцам юмором.

«Был один очень страшный человек, он был парикмахером, здесь у нас работал. Его называли Маймун (в переводе с армянского – «обезьяна»). Его парни спрашивают на улице, можно ли волосы здесь подстричь. Он решил подшутить, говорит, иди зайди внутрь, спроси, дядю Маймуна, он подстрижет. Этот парень заходит, обращается к парикмахеру: «Дядя Маймун, подстрижешь?» Тот говорит: «Садись». Стрижет, в конце машинкой сбривает ему пару клоков и говорит: «Посмотри в зеркало, кто теперь из нас Маймун», – рассказывает самый молодой сотрудник парикмахерской Аркадий Григорян.

Лица цирюльни

Гюмрийская цирюльня появилась в 1941 году. С тех пор здесь делали ремонт дважды. Последний был 40 лет назад. И это придает заведению особый шарм. Мастера работают здесь годами. Кто-то пришел подмастерьем к отцу, а кто-то сменил профессию актера – на ножницы и расческу. И как выяснилось, главных здесь нет. Заведение принадлежит всем сотрудникам одновременно. Каждый из них здесь хозяин. Самому взрослому из них почти 75 лет. Юрик Арутюнян или просто дядя Юрик работает в парикмахерской с 25 лет. Был актером и всю молодость провел в этом салоне:

«У меня не было мысли становиться цирюльником, даже на стройке работал. Было хорошее, беззаботное время, играл маленькие роли. Я учился вот так, на ходу. Смотрел, как стригут. Меня мой дядя сюда привел просто посмотреть. Так и влюбился в это дело. Уже на пенсии, но никак не могу уйти».

А уходить и не надо. К дяде Юрику по-прежнему выстраивается очередь – освежить стрижку и побриться. Любит работать своей старой, еще советской бритвой. Новые, говорит, быстро выходят из строя. А эти служат годами. Беседовать с ним можно часами. Как и с каждым мастером в цирюльне. О том, о сем. Как, например, к ним в парикмахерскую сам Фрунзик Мкртчян приходил, Аветик Исаакян и Ованнес Шираз. А вот Апин Чахоян Фрунзика не помнит. Сюда он пришел в 1989-м. После землетрясения 1988 года.

Жизнь «до» и «после»

Трагедия в Гюмри считается одной из самых страшных в истории Армении. 7 декабря произошло мощнейшее Спитакское землетрясение, мощность которого сравнивают со взрывом 10 атомных бомб. Охватив часть территории республики, оно разрушило города Спитак, Гюмри и Ванадзор. Он помнит, как не было света и приходилось выкручиваться. Заводили машину на улице и стригли под светом фар. Здание, в котором находится цирюльня, хоть и старое, но от сильных толчков не пострадало. Но пострадали сердца. Поэтому даже сегодня, когда истинный гюмриец шутит, в его глазах проскальзывает грусть. Уловить, которую, может не каждый:

«Воспоминаний много. Тогда к нам приехали на помощь из разных концов Армении. Приезжали и парикмахеры, чтобы помочь. Мы в те дни стригли бесплатно. Эти дни тяжело вспоминать. Поэтому шутим часто, чтобы не было так грустно».

Стригли в те дни всех бесплатно. А мыть голову – отправляли домой. Времена были тяжелые. Но смогли победить благодаря сплоченности и сохранить оптимизм и веру в будущее. Поэтому сегодня многие гюмрийцы приходят в цирюльню не столько, чтобы подстричься и узнать последние новости, но и от души посмеяться. Ведь именно здесь рождаются лучшие шутки и анекдоты. И да, ремонт в парикмахерской все так же не намечается. Ведь советский интерьер – визитная карточка «Парикмахерской №1».