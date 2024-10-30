Балбес: что на самом деле означает это слово

В толковом словаре В.И.Даля дается следующее определение слова — «болван, повеса, рослый, неуклюжий невежа». В словаре C. И. Ожегова «балбес" — "бестолковый, грубый и неотесанный человек,обалдуй».

© кадр из фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

В русский язык слово «балбес» пришло в XIX веке. Существует несколько вариантов происхождения слова.

Балбес значит «идол»

Первый вариант восходит к тюркским языкам. В татарском языке есть выражение «бильмез» - «он не знает», «невежда», «неуч», «ничего не знающий человек». Отсюда в русский пришло выражение: не понимать ни бельмеса. В киргизском и казахском «билбес» (bilbes) – «дурак», «он не знает». По-турецки то же самое будет «билмас». Есть мнение, что слово «балбес» пошло от казахского слова «balbas» - идол.

Балбес значит «заика»

Согласно второму варианту, это слово происходит от латинского «balbo», что переводится как «говорить невнятно, заикаться или бормотать, лепетать». В дореволюционной России учеников, которые не выучили уроки и невнятно что-то рассказывали у доски, запинались через слово, называли заиками, по латински «бальбес».