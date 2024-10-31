Pеконструировано лицо умершей в 17 веке «женщины-вампира»

Шведский археолог и скульптор Оскар Нильссон реконструировал лицо "девушки-вампира", жившей на территории Польши в 17 веке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Университет имени Николая Коперника.

Нильссон показал изображение женщины, которую местные жители назвали Зосей.

Работу над реконструкцией лица специалист начал полгода назад.

К напечатанной на 3D-принтере копии черепа ученый приклеил разной длины булавки, с помощью которых определил толщину тканей в анатомических точках лица, а поверх булавок наложил сделанные из специальной глины мышцы.

Затем скульптурное изображение опустили в силикон, после чего были добавлены волосы, ресницы и брови.

Ранее сообщалось о найденной на острове Лаццаретто Нуово в Италии могиле, в которой находились останки женщины с кирпичом во рту. Подобная погребальная практика применялась для "вампиров", чтобы они "не питались трупами под землей". Изучение останков показало, что женщина скончалась в возрасте 61 года.