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Pеконструировано лицо умершей 400 лет назад «женщины-вампира» из Польши

Шведский археолог и скульптор Оскар Нильссон реконструировал лицо "девушки-вампира", жившей на территории Польши в 17 веке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Университет имени Николая Коперника.

Pеконструировано лицо умершей в 17 веке «женщины-вампира»
© ТАСС

Нильссон показал изображение женщины, которую местные жители назвали Зосей.

Работу над реконструкцией лица специалист начал полгода назад.

К напечатанной на 3D-принтере копии черепа ученый приклеил разной длины булавки, с помощью которых определил толщину тканей в анатомических точках лица, а поверх булавок наложил сделанные из специальной глины мышцы.

Затем скульптурное изображение опустили в силикон, после чего были добавлены волосы, ресницы и брови.

Ранее сообщалось о найденной на острове Лаццаретто Нуово в Италии могиле, в которой находились останки женщины с кирпичом во рту. Подобная погребальная практика применялась для "вампиров", чтобы они "не питались трупами под землей". Изучение останков показало, что женщина скончалась в возрасте 61 года.

"Впервые мы нашли доказательства экзорцизма вампира", - отметили ученые, которые завершили реконструкцию лица погибшей и показали его.
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