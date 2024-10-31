Мифы и правда о героическом бое крейсера «Варяг» с японской эскадрой

125 лет назад был спущен на воду самый известный из героических кораблей русского флота — бронепалубный крейсер «Варяг». В народной памяти подвиг моряков остался благодаря песне со строчками «врагу не сдается наш гордый «Варяг», пощады никто не желает». Из песни слов не выкинешь, но «Газета.Ru» попыталась разобраться, что правда, а что выдумка в знаменитом произведении, посвященном морскому бою в бухте Чемульпо в 1904 году.

Наверное, все в России слышали про крейсер «Варяг». Драматическая история русского корабля, который был то ли был затоплен, то ли захвачен неприятелем в неравном бою с японской эскадрой в начале Русско-Японской войны, навсегда закрепилась в народной памяти и национальной мифологии. В первую очередь — благодаря песне «Врагу не сдается наш гордый «Варяг».

Стихи к песне написал не русский, а австрийский поэт Рудольф Грейнц. Их перевела на русский язык поэтесса Евгения Студенская, музыку для песни написал музыкант 12-го гренадерского Астраханского полка Алексей Турищев. Впервые песню исполнили на торжественном приеме, который устроил героям «Варяга» император Николай II.

Существуют и другие версии перевода стихов Грейнца и мелодии для песни. Нынешняя «народная» версия — результат смешения мелодий и строф.

В 1946 году при Сталине был снят фильм о бое в заливе Чемульпо (сейчас этот город в Южной Корее носит название Инчхон). В нем крейсер «Варяг» прямо называется «русским крейсером, лучшим крейсером в мире». Подобные громкие утверждения, ставшие мифами, есть и в песне. Но на самом деле все было немного иначе.

«Варяг» был сильнее японских крейсеров?

Бронепалубный крейсер «Варяг» был построен не в России — по сложившейся производственной традиции той эпохи, когда многие страны строили свои корабли на частных верфях других держав, корабль сошел со стапелей в Филадельфии. Строить за границей было дешевле. Строительством «Варяга» занималась респектабельная фирма William Cramp & Sons, а за ходом работ надзирали прикомандированные русские морские офицеры.

31 (18) октября 1899 года «Варяг» был спущен на воду (по ряду других данных — 1 ноября), а в 1900 году крейсер передали Российскому императорскому флоту. В строй он вступил за три года до начала Русско-Японской войны — в 1901 году.

Бронепалубный крейсер имел водоизмещение в 6600 тонн, длина корабля составляла 129,5 м, а ширина — почти 16 м. В движение «Варяг» приводили три паровые машины. Бронированная палуба «Варяга» позволяла выдерживать попадания снарядов калибром более 100 мм, (фугас такого калибра вполне может уничтожить кирпичный дом).

© Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» возвращаются после боя, 1904 год // РИА Новости

Однако слабым местом крейсера стала броня его 12 мощных 152-мм орудий: обслуга пушек была плохо защищена от вражеских попаданий. Это впоследствии сослужило «Варягу» плохую службу.

«Увы, <...> так и не пришла в голову идея о слабой защищенности расчетов орудий, лишенных даже противоосколочных щитов. Правда, это было как раз в рамках тогдашних представлений о ведении боя, в ходе японо-китайской войны щитовые прикрытия орудий были сняты с китайских кораблей для того, чтобы уменьшить потери от разрывов снарядов об щит, если бы мол щита не было — орудие представляло собой меньшую цель и вообще бы не пострадало. Жизнь орудийных расчетов в таком случае как-то просто не принималась в расчет», — писал в своей книге «Крейсер «Варяг» историк Федор Лисицын.

«Варяг» мог развивать скорость до 23,2 узлов — для сравнения, противостоявший ему в составе японской эскадры в бухте Чемульпо броненосный крейсер «Асама», также построенный в Америке, имел меньшую на два узла скорость — но был более серьезно бронирован и мог выдерживать прямые попадания 152-мм снарядов.

Экипаж «Варяга» состоял из 20 офицеров и 550 нижних чинов — матросов, боцманов и мичманов. Кроме 12 мощных пушек, на нем стояли 12 орудий калибра 75 мм, восемь орудий калибра 47 мм, два 37-мм орудия, две скорострельные пушки Барановского и два пулемета. А также — шесть торпедных аппаратов. Впрочем, торпеды той эпохи имели очень низкие технические характеристики и поразить цель могли лишь на небольшом расстоянии.

В общем, «Варяг» был достаточно удачным кораблем, имевшим слабые места, и кое в чем — из-за слишком быстрого развития кораблестроения в ту эпоху — он уступал новейшим броненосцам новых классов, которые возникали по ходу строительства кораблей, заложенных с учетом предыдущих технических заданий.

При этом в японской эскадре, в неравный бой с которой вступил крейсер, были и более слабые корабли — и с точки зрения бронирования, и с точки зрения вооружения. По сути, только один крейсер «Асама» в том бою у Чемульпо превосходил «Варяг» по мощи огня и брони.

К слову, незадолго до боя в Чемульпо корабль перекрасили из белого цвета в защитный темно-зеленый.

Во время заграничного похода «Варяга», уже шедшего под русским флагом, его технические новинки привлекали большое внимание зарубежной публики и специалистов. «Варяг» одним из первых в мире получил электрическую систему управления огнем и новейшие паровые котлы системы Никлосса. В то же время, утверждает историк Рафаил Мельников, котлы Никлосса хоть и были новинкой, но имели серьезные технические недостатки — их приходилось часто ремонтировать, а аварии приводили к ранениям кочегаров. Впрочем, это была частая история на броненосцах той эпохи.

«Варяг» атаковал японские корабли?

Знаменитый бой с участием крейсера «Варяг» и канонерки «Кореец» произошел 27 января (9 февраля) 1904 года в бухте Чемульпо в Корее.

«Столкновение неизбежно; но надеюсь, что оно произойдет не ранее, чем через четыре года — тогда у нас будет преобладание на море. Это — наш основной интерес», — говорил император Николай II в 1901 году. Добавим, что в 1899 году в Гааге прошла первая Международная конференция о правилах ведения войны и разоружении, инициированная именно Николаем II.

© Матросы крейсера «Варяг», 1903 год // РИА Новости

Русский флот тогда, впрочем, активно перевооружался. Но к началу войны с Японской империей в конце января 1904 года перевооружение еще не было завершено. К тому же, японцы начали боевые действия первыми. Япония, как и Россия, активно пыталась расширить свою сферу влияния на Дальнем Востоке.

24-25 января, вскоре после разрыва Японией отношений с Россией, пытавшейся утвердить нейтралитет Кореи («Варяг» прибыл в порт Чемульпо с дипломатической миссией), японский флот нанес первый удар. Были захвачены русские пароходы «Мукден» и «Екатеринослав».

26 января стоявшие в порту Чемульпо «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» заметили превосходящий их по силам отряд из шести японских броненосцев и трех миноносцев под общим командованием адмирала Уриу Сотокити. «Варягом» командовал капитан первого ранга Всеволод Федорович Руднев. «Корейцем» — кавторанг Григорий Беляев.

Эскадра Сотокити заблокировала выход из порта.

Японцы первыми выпустили торпеды по пытавшемуся выйти из порта «Корейцу» (однако впоследствии отрицали это). В ответ, несмотря на приказ не открывать огонь, с «Корейца» ответили парой выстрелов. Хотя к тому моменту уже были захвачены российские гражданские пароходы, это дало японской стороне повод обвинить Россию в том, что корабли российского флота открыли огонь первыми. К тому же, японцы в ультимативной форме потребовали, чтобы порт покинули иностранные военные суда, стоявшие на рейде Чемульпо. Все капитаны отказались (кроме капитана корабля из США, не имевшего таких полномочий).

На следующий день, 27 января, состоялся бой. Офицеры «Варяга» решили попытаться прорвать блокаду, а в случае неудачи — затопить корабль. Канонерка получила свободу действий.

Подобье кромешного ада

В песне есть строчки: «И стал наш бесстрашный, наш верный «Варяг» Подобьем кромешного ада!» А в море ждали русских моряков «желтолицые черти» (эту строчку убрали из песни в годы Первой Мировой, когда Япония была союзницей России). В реальности все было примерно следующим образом.

Утром 27 января «Варяг» и «Кореец» под «Боже, Царя храни», национальные гимны европейских стран и салюты их команд вышли из порта. По воспоминаниям французского капитана, их провожали на верную смерть, как героев.

Бой начался к полудню и продолжался около часа. Японцы не ожидали, что русские пойдут на прорыв, и считали, что сражаться они будут на рейде. По словам Федора Лисицына, одной из ключевых проблем «Варяга» в бою при Чемульпо стало определение дальности стрельбы. Всплески от попаданий в воду загораживал дым труб японских кораблей, а вскоре после начала боя (кстати, тут первыми стреляли снова японцы с «Асамы») попаданием 152-мм снаряда был уничтожен дальномер на русском броненосце (команда дальномерщиков погибла). То есть, корректировать огонь по противнику стало крайне трудно.

© Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» ведут бой с японской эскадрой 27 января (9 февраля) 1904 года // РИА Новости

Второе попадание японского снаряда вывело из строя три орудия «Варяга».

Крейсер шел не на полной скорости — капитан Руднев, возможно, больше опасался не снарядов японской эскадры, а попадания на мель и повреждения ненадежных «новейших» котлов. Прецедент уже был — в фарватере Чемульпо ранее получил повреждение французский крейсер.

Обменявшись артиллерийскими залпами (по российским официальным данным, было выпущено 1105 снарядов, из них 425 — 152-мм; японцы заявляли о 419 выпущенных своих снарядах, из них 27 — калибра 203 мм), русские и японские корабли разошлись.

«Варяг» получил еще пару попаданий, у него на борту возник пожар, и крейсер вернулся с «Корейцем» на портовый рейд. Лисицын с опорой на рассекреченные в 1990 году документы отмечал, что русский крейсер выпустил существенно меньше снарядов (примерно 160) — это стало ясно японцам после обследования затопленного «Варяга», где остались целыми пороховые погреба.

Судя по всему, добиться попаданий по японцам русские моряки также не сумели, а один японский миноносец сам сел на мель, считает Лисицын. Однако и стрельба японцев не отличалась точностью.

Тем не менее трех попаданий оказалось достаточно, чтобы на русском крейсере начался пожар. Потушить его не удавалось.

Из более чем 550 членов экипажа в бою погибли один офицер и 30 «нижних чинов», двое были ранены смертельно, почти 100 человек пострадали. Ужасающими были потери среди специалистов — отсутствие бронирования на орудиях привело к тому, что половина комендоров и артиллерийской прислуги была убита.

Вторая попытка прорыва стала бы бессмысленной бойней. Офицерские собрания обоих кораблей решили затопить бронепалубный крейсер и канонерскую лодку. С иностранных кораблей стали прибывать лодки с врачами для эвакуации раненых русских на свой борт.

Капитан Руднев совершил последний обход «Варяга». Котлы его не были подорваны (Лисицын предполагает, что Руднев верил в скорую победу России), и крейсер было решено просто затопить, открыв кингстоны. «Корейца» взорвали. Однако японцы в ходе затянувшейся русско-японской войны сумели поднять «Варяг» и вернуть его в строй под названием «Соя» в 1907 году. В 1916 году Россия выкупила крейсер у союзников, впоследствии крейсер служил в Северном Ледовитом океане.

В феврале 1917 года «Варяг» ушел на ремонт в Великобританию, где после отказа большевиков платить по царским долгам корабль конфисковали. В 1920 году его продали немцам на слом. При буксировке корабль сел на мель у берегов Шотландии в Ирландском море. С 1923 года его разбирали на месте, остов впоследствии взорвали.

Не скажут ни камень, ни крест, где легли

Песня о крейсере «Варяг» заканчивается печальными словами: «Не скажут ни камень, ни крест, где легли во славу мы русского флага». Это не совсем так.

Тела погибших моряков было решено оставить на затапливаемом крейсере после боя у Чемульпо, а большинство выживших были отпущены японцами под честное слово — не участвовать в войне.

Моряки «Варяга» и «Корейца» возвращались в Россию через нейтральные порты, и в Константинополе их уже встречали русский консул и моряки — криками «ура». К чествованию героев Чемульпо присоединились также французские и английские моряки со стоявших в константинопольской гавани кораблей. Турецкий султан вручил капитану Рудневу и части команды подарки, отмечал Мельников.

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© Крейсер первого ранга «Варяг» и его командир - капитан первого ранга Всеволод Федорович Руднев // РИА Новости

Что-то невероятное творилось в Одессе, куда пришли транспортные пароходы с моряками-героями. Весной 1904 года толпы запрудили все пространство вокруг порта, в самом одесском порту толпились представители разных официальных делегаций. Город был увешан русскими флагами и цветами. «Варяжцев» и «корейцев» наградили георгиевскими крестами и специально отлитыми медалями.

Играли несколько оркестров, была сооружена триумфальная арка, героев встречали отцы города. Городской голова преподнес хлеб-соль, а на Биржевой площади состоялся торжественный молебен. Градоначальник произнес речь. Героям устроили обед на 300 персон. А в Санкт-Петербурге через несколько дней с «варяжцами» встретился император Николай II.