Как ученые проверили теорему о бесконечных обезьянах

Считается, что абстрактная обезьяна, нажимая случайным образом клавиши пишущей машинки в течение неограниченно долгого времени, в конце концов напечатает все произведения Шекспира. Популярный в массовой культуре, от «Симпсонов» до «Автостопа по галактике», мысленный эксперимент для упрощения понимания принципов вероятности и случайности известен как теорема о бесконечных обезьянах.

© Naukatv.ru

Математики Стивен Вудкок и Джей Фаллетта из Сиднейского технологического университета решили проверить теорему с научной точки зрения. Результаты легкомысленного вроде бы, но на самом деле вполне серьезного исследования, опубликованы в рецензируемом журнале Franklin Open.

«Теорема о бесконечных обезьянах рассматривает только бесконечный предел, при котором либо число обезьян бесконечно, либо время обезьяньего труда бесконечно. Мы решили оценить вероятность того, что заданная строка букв будет набрана конечным числом обезьян в течение конечного периода времени, соответствующего оценкам продолжительности жизни нашей Вселенной», — объяснил доцент Вудкок.

Условия для вычислений взяли такие: 200 тысяч шимпанзе (вся популяция) печатают на машинках с 30 клавишами (английские буквы и знаки препинания) со скоростью один знак в секунду.

Расчеты показали около 5% вероятности, что одна обезьяна сможет напечатать слово «бананы» в течение своей жизни. Но даже если задействовать всех шимпанзе, за 10100 лет, то есть больше времени существования Вселенной, все произведения Шекспира (около 884 647 слов) почти наверняка напечатаны не будут.

Таким образом, хотя теорема о бесконечной обезьяне верна, она все же вводит в некоторое заблуждение, подытожили ученые.