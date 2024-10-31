Два удара топориком: кто напал на знаменитого ведущего советского ТВ

Сергей Капица – одна из самых заметных фигур в советской науке: знаменитый ученый физик, вице-президент РАЕН, он был также бессменным ведущим научно-популярной телепрограммы «Очевидное – невероятное». Мало кто знает, что в 1986 году на Сергея Петровича было совершено покушение, в результате которого он чудом остался в живых…

Ученый и телезвезда

Сергей Петрович Капица родился 14 февраля 1928 года в Кембридже (Великобритания), в семье лауреата Нобелевской премии Петра Леонидовича Капицы. В 1935 году родители Сергея вернулись в СССР и поселились в Москве.

В 1949 году, окончив Московский авиационный институт, Сергей Капица посвятил себя науке. Он занимался такими областями физики, как земной магнетизм, прикладная электродинамика, физика элементарных частиц. В 1956 году стал преподавать в Московском физико-техническом институте (МФТИ), в 1961 году защитил докторскую диссертацию, заведовал кафедрой общей физики.

В 1973 году вышла в свет книга Капицы «Жизнь науки», во многом предвосхитившая появление передачи «Очевидное – невероятное», бессменным ведущим которой Сергей Петрович был много лет. 24 февраля 2008 года, когда программе исполнилось 35 лет, Капица получил ТЭФИ. Ранее он уже попал в Книгу рекордов Гиннесса как телеведущий с самым долгим стажем ведения программы.

Два удара туристическим топориком

Однажды в декабре 1986 года Капица, как всегда, читал своим студентам в здании МФТИ в Долгопрудном лекцию по общей физике, В перерыве, когда он вышел из аудитории, к нему подошел сзади неизвестный и дважды ударил по голове туристическим топориком. Профессор не растерялся и сумел выхватить смертоносное оружие из рук нападавшего, а затем нейтрализовал его, ударив обухом в лоб… Возможно, спасла его спортивная подготовка: в свободное от работы время он предпочитал экстремальные хобби – управлял самолетом, увлекался спелеологией, дайверством, являлся одним из основателей Российской федерации подводного плавания…

Весь окровавленный, с топором в руках, ученый сумел дойти до своей кафедры, попросил вызвать «Скорую» и милицию, а затем потерял сознание. Злоумышленника задержали, а Капицу госпитализировали в нейрохирургическое отделение ГКБ имени С.П. Боткина. Там ему был поставлен диагноз «субдуральное кровоизлияние». Пострадавшему наложили 17 швов. В МФТИ после этого ввели экстренные меры безопасности, дабы предотвратить дальнейшие подобные инциденты. Правда, через полгода эти меры частично отменили.

Причины нападения

Любопытно, что сведения об этом эпизоде весьма скудны. В одних источниках говорится, что потенциальный убийца Капицы – «сумасшедший из Ленинграда», член общества «Память». В других его называют «националистом». В третьих – просто душевнобольным. Так или иначе, известно, что этот человек так и не был судим - его признали невменяемым и отправили в психиатрическую больницу. Кстати, нигде нет информации даже о его имени и фамилии.

Предполагается, что поводом к убийству стали философские взгляды ученого. «А я — русский православный атеист, - говорил он о себе. - Это, кстати, весьма распространенная формула отношения к вере, к духовной культуре. По существу ведь и наука выросла из религии… Я не исключаю, что настанет время, когда рядом будут стоять десять томов теоретической физики Ландау и шесть классических томов каббалы».

Существует гипотеза о том, что планировалось убить нескольких видных публичных лиц, которых причисляли к «масонам». Но кто за этим стоял? Один сумасшедший? Или целая группа? Скорее всего, КГБ засекретил всю информацию по делу. Даже сам Капица, давая впоследствии интервью и вспоминая неудавшееся покушение, ограничивался всего несколькими фразами и практически ничего не говорил о личности покушавшегося.

Конечно, тяжелые травмы головы не прошли для ученого бесследно. Но после достаточно долгого периода лечения и восстановления С.П. Капица все же смог вернуться к работе. Он скончался 14 августа 2012 года в Москве от рака печени, в уже довольно преклонном возрасте. О судьбе же его несостоявшегося убийцы сведений нет.