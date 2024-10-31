Почему на еврейские могилы приносят камни, а не цветы

На еврейском кладбище вы никогда не встретите человека с цветами. Более того, любые цветы, срезанные, в венках, вазонах или просто в грунте там почти не встречаются. Вместо цветов на могилах евреев лежат… камни. Это могут быть самые обычные куски щебня или красивые камешки, большие и маленькие — они есть почти на всех могилах. Почему представители этого народа не признают цветов на своих кладбищах?

© Соцсети // Еврейское кладбище в Праге

В СССР кладбища не делились по религиозным конфессиям и национальной принадлежности. Поэтому особенности еврейских захоронений не бросалась в глаза. А вот за рубежом, где представителей разных вероисповеданий хоронили отдельно, камни на еврейских надгробиях никого не удивляли.

Обычай возлагать на захоронения камни, а не цветы, имеет отношение к особенностям иудаизма. Евреи с глубокой древности верят, что перед лицом смерти все равны. Поэтому хоронят всех в одинаковых простых саванах. Что-то размещать на могиле, в том числе цветы, не принято. В понимании евреев — это атрибут роскоши, противоречащий канонам веры.

Представьте, что одна семья покроет могилу своего родственника ковром из дорогих цветов. Другая, бедная, сможет принести только маленький букетик. Это невольно разделяет умерших на богатых и бедных, что запрещено. Нужно также отметить, что у евреев вообще не принято приносить на кладбище живое и съедобное. Любые цветы относятся иудаизмом к живым объектам.

Играет роль и то, что евреи свято хранят свою самобытность. Такая особенность позволила этому народу, живущему среди других этносов, сохранить свою идентичность. Христиане, с которыми иудеи издавна соседствовали, украшают надгробия цветами, но евреи не переняли этот обычай.

Почему именно камни?

Но почему иудеи несут на место вечного покоя именно камни? Когда появился этот обычай, не знает никто. Некоторые иудаисты утверждают, что камни появились на надгробиях в Средние века. Еще есть мнение, что поступают так уже не одну тысячу лет, еще со времени библейского Исхода.

© Могила Праведника мира Оскара Шиндлера

Кое-кто считает, что камни олицетворяют похороны, проводившиеся евреями в пустыне. Когда пророк Моисей водил свой народ по бесплодным каменистым землям, умерших хоронили под кучами камней. Заметная могила — непременное условие похорон у иудеев. Ее нужно сохранить от исчезновения до конца времен, чтобы покойный мог предстать перед Богом.

Но это только одна из версий. Есть и те, кто считает, что камень — это символ вечности. Принося на могилу вечные предметы, евреи тем самым говорят умершему, что их память о нем неподвластна времени. При этом камни еще и символизируют разрушенный Иерусалимский храм и вообще трагические моменты в истории народа. К мемориалам, посвященным Холокосту, также приносят камни.

Есть у евреев и предание о каббалисте ребе Калонимусе, объясняющее камни на кладбищах. Согласно этой истории, евреев одного города обвинили в ритуальном убийстве ребенка. Чтобы доказать невиновность соплеменников, Калонимус совершил большой грех — на время оживил убитого. Покойник указал на виновного, и община была спасена.

Но душа ребе не знала покоя. Он попросил земляков после смерти бросать в его могилу камни, в знак искупления вины. Но евреи не стали забрасывать место упокоения ученого камнями, а уважительно возлагали их на надгробие. Постепенно обычай прижился и стал общепринятым. И опять же — это только одна из многих красивых легенд.