Дворец любви: как в Ленинграде открылся первый в СССР Дворец бракосочетаний

1 ноября 2024 года исполняется 65 лет с открытия в Ленинграде первого в СССР Дворца бракосочетания. Он находится в бывшем особняке Фон Дервизов на набережной Невы.

Рады приветствовать Вас…

Роман и Виктория вместе уже 15 лет назад. В ЗАГС не спешили – готовились. Наряды непривычные: невеста – в красном, жених – в бабочке и кедах. Зато место для свадебной церемонии выбрали классическое – Дворец бракосочетания №1.

В Российской империи браки заключали перед Богом церковью или религиозной общиной. Отделения ЗАГС появились в 1917 году – после выхода декрета «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния». В небольших бюро перед бюстом Ленина начали проставлять штампы в паспорта товарищей молодоженов. А «Свадебный марш» Мендельсона в Советском Союзе зазвучал в 1959 году. 1 ноября в Ленинграде открыли первый Отдел торжественной регистрации брака.

«Первыми были служащие Кировского завода: инженер и фрезеровщица. Их акт №1 от 1 ноября 1959 года. Михаил Иванович и Любовь Семеновна Назаровы… На регистрации было очень много народа. И, конечно, сложно сказать были это их гости или официальные лица. Но судя по тому, что на фотографии видны микрофоны и на заднем плане – оператор, я допускаю, что это журналисты. И телевидение это освещало», – говорит главный специалист Дворца бракосочетания №1 Людмила Валейко.

Дворцом бракосочетания стал старинный особняк на Английской набережной – в то время Красного Флота. Дарить праздник молодоженам поручили юристу – товарищу Кларе Леонидовне Емельяновой за месячный оклад в 980 рублей.

На Английской набережной, 28…

Дом 28 на Английской набережной Санкт-Петербурга – памятник архитектуры конца 19 века, но история этого места началась 300 лет назад. Земельный участок по левую руку от Медного всадника между Дворцовым мостом и Благовещенским первым приметил майор Иван Полянский. В 1720-ом повелел построить типовое каменное здание.

Особняк перешел по наследству князю Никите Всеволожскому. При нем здесь не раз гостил великий поэт Александр Пушкин. Другом хозяин был хорошим, возможно, поэтому и расточительным. За долги имущество юноши выставили на торги. В 1854 году за 47 тысяч рублей, вместо 120 тысяч серебром (в такую сумму оценивали недвижимость) особняк выкупил Павел фон Дервиз.

Барон пригласил архитектора Александра Красовского и приказал кардинально изменить облик здания. Стиль выбрали флорентийский. Именно тогда появился холл с парадной лестницей, библиотека в стиле английской готики и многочисленные гостиные и залы.

К слову, именно здесь в 1902 году проходила первая в России выставка произведений Карла Фаберже. Почетными гостями были император Николай II с семьей.

«Это танцевальный зал. Он так задумывался прежними владельцами для проведения торжественных мероприятий в кругу семьи и для приглашения гостей. А в наше время в этом танцевальном зале проходит торжественная регистрация брака», – объясняет Людмила Валейко.

Хозяином особняка был даже великий князь Андрей Владимирович Романов. Вплоть до революции. После национализации в этих стенах был и детский приют, и проектное бюро.

Согласны ли вы…? Да!

Четверть века назад здесь вышла замуж и Людмила. Тогда студентка Академии госслужбы о работе в отделе ЗАКГС даже не думала. Работать пошла по специальности, но спустя время заскучала.

«Мне хотелось работать с людьми. Я поняла, что мне не хватает творческого момента на работе. А здесь его столько, сколько пожелаешь. Мы работаем не только с новобрачными, но и с юбилярами супружеской жизни», – рассказывает Людмила Валейко.

И вот уже 10 лет два через два ходит во Дворец бракосочетания, как на праздник, пусть и чужой. Говорит, работа дисциплинирует: нужно быть красивой и с хорошим настроением. Впрочем, давать волю чувствам и даже слезам на их месте тоже нужно. Работают не по бумаги – говорят от души и своими словами.

«Эмоциональная составляющая тоже важна, чтобы церемония получилась, ты должен ее прочувствовать... В своей работе мы никогда таких речей не допускаем: ни про голубей, ни про лебедей, ни про корабли любви. Речь должна быть актуальной, соответствовать месту, времени, событию… Идут совершенно молодые люди, которые в начале жизненного пути. И вот они формируют свою семью, создают семейный очаг. Или приходят люди зрелые, которые, может, вступают не в первый брак. Разные слова подбираются для разных пар… Семья это труд. Но надо сказать это такими словами, чтобы люди не слышали в них нотацию, а только добрые искренние пожелания», – говорит Людмила Валейко.

Объявляю вас мужем и женой!

Чтобы сказать заветные «Да!», Кристина и Марат преодолели сотни километров. В Санкт-Петербург приехали из Пензы. Заодно с регистрацией получился и медовый месяц.

«Нравится город. Я в него влюблена! А Дворец бракосочетания выбрали, потому что он тоже самый красивый, знаменитый. И здесь расписывались знаменитости… Церемония прошла великолепно! Очень волнительно!», – говорит Кристина Фазульянова.

Здесь семенную жизнь начинали Елизавета Боярская и Максим Матвеев, Валентина и Владимир Матвиенко, Иосиф Кобзон и Нинель Дризина, Наташа Королева и Сергей Глушко, а также другие известные люди.

Фотографии на фоне стен с лепным декором, уникальных каминов и в свете от витражного окна на парадной лестнице можно встретить в архивах трех поколений. Менялась мода на наряды и форматы торжества, но традиции здесь берегут.

«В основном придерживаются классического выбора: белое платье, черный костюм. Что касается гостей – это всегда очень индивидуальная история, но в большинстве – это красивые пышные свадьбы», – отмечает ведущий специалист Дворца бракосочетания №1 Ксения Коваленко.

Во Дворце бракосочетания №1 «расписывались» влюбленные со всей России и еще сотни стран.

«Есть два варианта подать заявление – лично и в электронном виде. Иногда «Госуслуги» не справляются с количеством желающих. Тогда люди переживают и приезжают, чтобы подать лично... Они приезжают – выстаивают очередь…. И многим это нравится. В каком плане, это как часть их истории любви», – говорит Людмила Валейко.

Ежегодно на Английской набережной женятся до 10 тысяч пар. Самая жаркая пора – с апреля по сентябрь. Церемонии тогда проводят до половины двенадцатого ночи, но и этого мало. Весна и лето будущего года уже расписаны по часам.