Древняя карта рассказала о местонахождении Ноева ковчега

Недавние исследования заставили ученых по-новому взглянуть на библейскую легенду о Ноевом ковчеге. Благодаря археологическим находкам и расшифровке древних текстов, специалисты считают, что она вполне может иметь под собой реальную основу.

© И. Айвазовский «Всемирный потоп», 1864 г.

Древняя карта

Ключевую роль в этом открытии сыграла древняя вавилонская глиняная табличка, известная как Imago Mundi. На этой карте, созданной более 3 000 лет назад, была обнаружена подробная история Всемирного потопа, очень похожая на библейскую. Особенно интересным оказалось указание точного места, где, якобы, остановился ковчег после потопа. Это место совпало с расположением так называемой «Араратской аномалии» — странного объекта, обнаруженного на горе Арарат в Турции.

Загадочная аномалия

«Араратская аномалия» представляет собой крупное образование, расположенное на склоне горы Арарат. Его форма и размеры действительно напоминают гигантский корабль. Неоднократные исследования показали, что аномалия состоит из материалов, характерных для морских отложений, что подтверждает версию о том, что когда-то здесь действительно мог быть потоп, если вода поднялась до такой высоты.

Мнения ученых

Открытие, сделанное турецкими учеными, вызвало широкий резонанс в научном мире. Многие исследователи склонны верить в то, что «Араратская аномалия» действительно является остатками Ноева ковчега. Однако, существуют и другие точки зрения. Некоторые ученые считают, что это может быть просто природное образование, а сходство с кораблем — случайность.