Хозяйка нашла свою кошку спустя 13 лет после пропажи

Жительница Шотландии нашла свою кошку спустя 13 лет после пропажи, пишет Daily Mail.

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Сьюзен Мэнсон рассказала, что ее кошка Мона сбежала из дома 13 лет назад. Все это время женщина не знала, где могла быть питомица, и давно потеряла надежду увидеть ее снова. Однако на прошлой неделе, когда шотландка пролистывала соцсети, увидела фотографии бродячей кошки.

Мэнсон обратила внимание, что у животного на фото такая же отметина на боку, как и Моны. Решив попытать удачу, Мэнсон узнала, где был сделан снимок, и отправилась в тот район на поиски. План сработал — женщина нашла питомицу под мусорным баком.

После осмотра у ветеринара выяснилось, что 16-летняя кошка в целом здорова. Где Мона провела все это время, остается загадкой, но владелица предполагает, что кто-то подкармливал ее.