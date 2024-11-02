Какие секреты хранят звезды Кремля

2 ноября 1937 года над Красной площадью впервые зажглись рубиновые звезды. С тех пор они стали такой же фирменной визиткой столицы, как и собор Василия блаженного — любой человек, увидев их на фотографии, понимает, что дело происходит в Москве. Свое место на башнях они впервые заняли еще раньше: монтаж первых звезд, украшенных самоцветами, состоялся в октябре 1935-го. Но скоро выяснилось, что их сделали слишком большими, и через два года появились привычные нам рубиновые звезды. Из чего они изготовлены, и кто придумал украшать башни флюгерами в виде пентаграмм — в материале «Мосленты».

© Пресс-служба президента РФ

Про царских орлов

Предшественниками звезд на кремлевских башнях были двуглавые орлы, появившиеся там в XVII веке. Где-то раз в столетие их меняли, редактируя внешний вид птиц и венчающих их головы корон под обновленную государственную символику.

После революции 1917 года вопрос о демонтаже «символов кровавого царизма» встал очень быстро. Сразу после окончания гражданской войны рабочие стали настойчиво обращаться в партию и правительство с просьбой снять орлов с Кремля. Они раздражали и лично Ленина. Сохранились воспоминания его коллег о том, что он требовал удалить орлов. Обсуждались варианты замены птиц на флюгеры-флажки. Однако все это требовало немалых усилий и средств, и в руководстве молодого советского государства больше десяти лет ни у кого не доходили руки до этого проекта.

© Фото: Общественное достояние / Wikimedia Commons

Так что удивительно, но факт — орлов на кремлевских башнях можно видеть в финальной сцене парада физкультурников в фильме «Цирк» 1936 года. Правда, материал к нему отсняли годом раньше. А к моменту выхода фильма на башнях уже смонтировали первую версию звезд — с серпом, молотом и самоцветами.

Про первый дизайн звезд

Сейчас мы привыкли видеть над Кремлем пять звезд, — на Боровицкой, Троицкой, Спасской, Никольской и Водовзводной башнях. В первый раз, в октябре 1935 года, их установили всего четыре, а на угловой — Водовзводной — оставили флюгер в виде флажка.

За демонтаж орлов и установку звезд лично отвечали начальник охраны Сталина и комендант Кремля. Все это потребовало серьезной инженерной работы — для подъема новых государственных символов на высоту от 52 до 77 метров были специально разработаны и смонтированы подъемные краны.

Башни Кремля пришлось сильно укрепить, ведь вес каждой звезды превышал тысячу килограммов.

Сами звезды в первый раз сделали без стеклянного заполнения лучей. Каркас изготовлялся из стали, покрытой позолоченными медными пластинами. По центру с двух сторон к нему крепили советский герб — серп и молот, украшенные уральскими самоцветами: александритом, аметистом, горным хрусталем, аквамарином и топазами. Каждый камень в оправе из позолоченного серебра крепился к конструкции отдельно.

© Фото: Михаил Калашников / Общественное достояние

У каждой звезды был свой дизайн и индивидуальный размер, на их украшение пошло более 7 000 камней и почти 70 килограммов золота.

Разработку дизайна звезд Сталин контролировал лично. Когда он дважды вернул на доработку эскизы Евгения Лансере, того в проекте заменили на театрального художника Федора Федоровского.

Про быструю замену

В октябре 1935-го ободранных от позолоты орлов выставили на показ в парке Горького рядом с подсвеченными новыми звездами на красных кумачовых пьедесталах. С 24 по 27 октября звезды смонтировали в Кремле и подсветили.

Изъяны первого решения быстро стали очевидны: и самоцветы потускнели от нашего климата, и, что важнее, размерами звезды не вписались в ансамбль Кремля — их сделали слишком большими. Через полтора года было принято решение установить на кремлевских башнях новые, уменьшенные звезды из стали и рубинового стекла, подсвеченные изнутри. Серп и молот с них убрали, а пятиконечную форму оставили — тогда она символизировала скорую победу коммунизма на всех пяти обитаемых континентах. Для ровного счета новых звезд решили сделать пять, и 2 ноября 1937 года они засияли на башнях Кремля. Федоровский предложил цвет, рисунок и размер каждой из звезд, чтобы на башнях разной высоты с земли они казались одинаковыми.

© Фото: Владимир Гердо / ТАСС

© Фото: Давид Шоломович / РИА Новости

© Фото: Марк Марков-Гринберг / РИА Новости

© Фото: Евгений Кассин / Михаил Свищев / ТАСС

Как и в первый раз, их установили на подшипники, чтобы они могли вращаться. Таким образом, кремлевские звезды всегда становятся к ветру боком, что позволяет уменьшить нагрузку на шпиль. Благодаря этому ни разу ни одна из них не сорвалась даже во время самых сильных московских ураганов. Каркас, как и в первой версии, выполнили из нержавеющей стали, а контур и узоры покрыли позолоченной медью. На этот раз золота на весь проект ушло сильно меньше — 11 килограммов.

За рецепт рубинового стекла специалист-стекольщик Никанор Курочкин получил Сталинскую премию. В двух миллиметрах от него он придумал ставить внутри молочное стекло. Это нужно и для лучшего рассеивания света внутренних ламп звезды ночью, и чтобы днем при естественном освещении рубиновое стекло не выглядело черным. Были специально разработаны и произведены лампы мощностью до пяти киловатт, а внутрь звезд установили систему вентиляции для их охлаждения и очистки воздуха от пыли.

Про послевоенную эксплуатацию

На время войны звезды выключали и зачехляли, и только раз, на время военного парада 1941 года их раскрыли и включили по личному распоряжению Сталина.

© Фото: Борис Кауфман / РИА Новости

В августе 1945-го провели первый капитальный ремонт рубиновых звезд, в первую очередь потому, что многие стекла посекло осколками. Однако и после ремонта звезды выглядели потускневшими, свет не пробивал их лучи до конца, кончики оставались темными.

Тогда стало ясно, что конструкцию нужно усовершенствовать, и за полгода были изготовлены новые звезды, со смотровыми люками, позволявшими ремонтировать и чистить их изнутри. Позолоту сделали более массивной, чем перед войной. На этот раз на покрытие медных деталей ушло 30 килограммов золота. Стекло на новые звезды установили уже четырехслойное: красное, белое и два прозрачных.

© Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

© Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

© Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Первые послевоенные звезды проработали с 1946 по 1977 год, когда была проведена их большая реставрация. Следующий их большой ремонт состоялся уже в 2010-х годах.

Освещение в звездах включено круглосуточно, источник питания автономный, и даже при отключении электричества в центре они продолжат гореть. Дважды в день их осматривают снизу визуально, раз в месяц через специальные люки на башнях на звезды поднимаются два техника для проведения профилактических замен. Раз в пять лет кремлевские звезды моют. Если не учитывать военное время и ремонты, отключали их только раз — в середине 1990-х по личной просьбе Никиты Михалкова к Борису Ельцину. Делали это для съемок сцены фильма «Сибирский Цирюльник» на Васильевском спуске.