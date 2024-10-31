Как дирижабли воевали в годы Великой Отечественной

В Великую Отечественную войну дирижабли активно использовали СССР и США. А вот немцы после гибели в 1937 году своего дирижабля-лайнера «Гинденбург» решили отказаться от эксплуатации таких летательных аппаратов.

Дирижабли СССР

В СССР и США перед дирижаблями стояли разные задачи. Так, в Красной Армии их использовали для доставки водорода к аэростатам и разведки позиций противника. А вот американцы с их помощью патрулировали караваны боевых морских судов и нейтрализовывали фашистские подводные лодки.

Советская сторона в годы Великой Отечественной войны использовала четыре дирижабля. За четыре года они совершили более полутора тысяч вылетов, за которые было перевезено почти 200 тысяч кубометров Н2. Кроме того, на счету летательных аппаратов ещё около 400 доставленных тонн других грузов.

Моторизированные аэростаты совершали разведывательные вылеты, выслеживая огневые позиции противника, а дирижабль «Победа» принимал участие в разминировании советской акватории Чёрного моря.

Дирижабли США

В Новом Свете в дирижаблях видели больший потенциал. У американцев на службе состояли свыше 170 единиц такой воздушной техники, которые обслуживали 12 тысяч военнослужащих. Количество боевых вылетов же во Второй Мировой войне превысило 80 тысяч. Американские эскадрильи дирижаблей располагались в самих США (три), Бразилии и на острове Тринидад (под одной).

За всю историю военного конфликта американская сторона потеряла лишь один летательный аппарат, который сбили гитлеровцы.

Военные эксперты отмечают – ставка на дирижабли в США была сделана из-за их расширенного функционала. Помимо перевозки грузов, они принимали участие в спасении экипажей атакованных немцами кораблей и самолётов после крушения на море и в джунглях, осуществляли радиосвязь между судами караванов в случае потери таковой. Такой многозадачностью советские аналоги похвастаться не могли, а поэтому данный вид техники в СССР оказался не так востребован. В Москве предпочли развивать производство более современных боевых машин, признав дирижабли пережитками прошлого.