Найдены следы древней катастрофы, породившей миф о гибели мира

Скандинавская легенда о Рагнареке (гибели мира) могла иметь под собой реальные обоснования, заявили ученые. Исследование показало, что около 1500 лет назад в этом регионе произошел глобальный катаклизм. Он погрузил Скандинавию в «годы тьмы» и привел к гибели половины всего населения Швеции и Норвегии.

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Команда из Национального музея Дании проанализировали годичные кольца деревьев. Они отобрали 650 кусков дуба, заготовленных в период с 300 по 800 годы нашей эры. Оказалось, что с 536 года кольца стали более узкими, а в 539-541 годах еще больше уменьшились в размере.

Это указывает на крайне неблагоприятные условия. Ученые заключили, что в течение трех лет в регионе царила вулканическая зима. Завеса пепла и серы закрыла небо, препятствуя солнечным лучам и вызвав значительное похолодание. Так, даже в середине дня царил полумрак, а звезд не было видно на небе в течение года.

Напомним, что легенда о Рагнареке начинается с описания трехлетней зимы, погубившей человеческие жизни. Ученые подчеркнули, что во времена, когда человеческая цивилизация полностью зависела от земледелия, климатический кризис и, соответственно, неурожай, должны были резко повысить смертность.

Реконструкция ландшафта, основанная на анализе пыльцы, показала – многие районы были оставлены людьми, а на заброшенных полях начали расти леса. От голода и болезней в Швеции и Норвегии погибло до 50% населения. Очевидно, тяжелые последствия испытала и Дания.

«Конечно, мы не можем доказать прямую связь между климатическим событием и мифом, но существует сильная корреляция», – подчеркнули исследователи.

Какие именно вулканы вызвали долгую зиму, пока остается неизвестным. Они могла находиться в Папуа-Новой Гвинее, Сальвадоре, Индонезии, Исландии или Северной Америке.

Другие источники показали, что похолодание не ограничилось северными странами – во всем мире средняя температура понизилась на несколько градусов. Такие данные приводятся в хрониках Римской империи и Китая, сообщает Archaeological Science: Reports.

Ранее сообщалось, что в Шотландии обнаружили «могилу Мерлина». Она расположена на берегу реки Твид.