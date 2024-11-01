Исследование древних геномов раскрыло историю предков современных народов Кавказа

Большое исследование древних геномов показало, что происходило на Кавказе и в причерноморских степях последние 6000 лет.

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Изучив геномы 131 человека, живших последние 6000 лет на Кавказе и по обе стороны от него, генетики восстановили хронологию движения народов и культурных инноваций в этом регионе, сообщает Институт эволюционной антропологии им. Макса Планка (Германия). Научная статья вышла в Nature. Регион Кавказа, между Черным и Каспийским морями, соединяет Европу, Ближний Восток и Азию. Новое исследование охватывает территорию от понтийских степей до Ирана.

«Именно разнообразие и взаимодействие различных эколого-географических особенностей и археологических культур делает этот регион столь интересным для изучения», — объясняет доктор Вольфганг Хаак, руководитель исследования.

Изначально на этой территории жили две генетически различные группы охотников-собирателей: к северу и югу от Большого Кавказа.

Эта картина изменилась с прибытием ранних земледельцев из северной Месопотамии в VI тысячелетии до н. э. Миграция привела к двум большим генетическим смешениям. Часть «южных» охотников-собирателей ушла к северу от Кавказских гор, в степную зону, слившись с жившей там «северной» популяцией. Часть охотников-собирателей осталась жить на своем месте к югу от Кавказа и смешалась с пришедшими земледельцами.

В течение следующих V и IV тысячелетия до н. э. в речных долинах северопонтийской степи появились культуры медного века, которые стали археологически заметными благодаря строительству характерных земляных курганов. Они тоже пришли с юга, что привело к периоду контактов и обмена между обеими группами (жившими к северу и к югу от Кавказа). В результате в IV тысячелетии до н. э. появилась уникальная майкопская культура бронзового века, собравшая массу технических и социальных инноваций.

«Это пиковый период передачи знаний и технологий в регионе Северного Кавказа: мы видим очень похожие культурные элементы в генетически различных группах, многочисленные признаки смешения и взаимопроникновения. Мы видим момент, когда группы людей начали адаптировать свой образ жизни к более мобильной, кочевой экономике, более подходящей для бескрайних пастбищ Евразии», — объясняет доктор Сабина Райнхольд, один из авторов исследования.

Действительно, археологические данные свидетельствуют о важнейших инновациях в управлении стадом, методах молочного животноводства и передвижении (колеса и повозки), а также о зарождающейся одомашнивании лошадей и многом другом.

«Сегодняшняя мировая молочная промышленность построена на основе этих инноваций бронзового века. Они превратили довольно узкоспециализированную практику в межконтинентальный феномен», — говорит профессор Кристина Уориннер, один из авторов исследования.

Появление продуктов питания длительного хранения, например, сыра, а также инновации в области транспорта позволили полностью заселить евразийские степи и создать общеконтинентальные сети коммуникаций.

Сочетание инноваций проложило путь к появлению полностью кочевого скотоводческого образа жизни на рубеже III тысячелетия до н. э., который практиковали, например, группы, связанные с ямной археологической культурой. Она вскоре распространилась по всей степной зоне, вплоть до Монголии на востоке и Карпатского бассейна на западе.

Интересно, что это было также время, когда кавказские группы расширялись на юг: например, представители куро-араксская культуры из Грузии расселились в регионы Восточной Анатолии, Леванта и Ирана, хотя и не имели практически никаких связей со степной зоной на севере.

Между степным и кавказским населением обнаружились различия в социальной структуре. Более оседлые древние жители Кавказа показали более высокий уровень кровного родства и тесных связей между людьми, похороненными в одном и том же и/или близлежащих курганах. Тогда как у степняков обнаружилось очень мало таких связей — они умирали далеко от могил родственников и реже женились не внутри одного клана.

Однако в начале II тысячелетия до н. э. был еще один период взаимодействия между степным и кавказским населением: степная зона в значительной степени обезлюдела из-за засух и жесткой эксплуатации природы. Степняки уходили на Кавказ и встраивались в оседлую «горную экономику».

Именно эта трансформация сформировала культурную и генетическую основу для современных человеческих популяций Северного Кавказа.