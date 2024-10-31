Установлено, когда Марс мог быть обитаемым

Международная команда ученых уточнила хронологические рамки существования на Марсе условий, пригодных для жизни. По сравнению с предыдущими исследованиями, рамки сдвинуты примерно на 200 миллионов лет.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а краткий отчет о нем публикует Phys.org. В последние годы появляется все больше данных о том, что в древности на Красной планете существовали поверхностные реки, озера моря и океаны. Вода является основным условием для существования жизни.

Поэтому ученые предполагают, что жизнь в той или иной форме могла на Марсе существовать. Предыдущие исследования показали, что пригодные для жизни условия на Марсе могли исчезнуть примерно 4,1 миллиарда лет назад. Считается, что тогда исчезло магнитное поле планеты, затем стала исчезать поверхностная вода и истончаться атмосфера.

Новые данные свидетельствуют о том, что Марс вполне мог быть населен 3,9 миллиарда лет назад, то есть хронологические рамки сдвинуты примерно на 200 миллионов лет. И этого времени, как пишут авторы работы, было достаточно для того, чтобы Марс буквально кишел жизнью.

Исследователи во главе с Сарой Стил из Высшей школы искусств и наук Гриффина провели компьютерное моделирование, позволившее оценить возраст марсианского глобального магнитного поля. На Красной планете, как и на Земле, оно создается конвекцией в железном ядре.

В частности, исследователи смоделировали процессы охлаждения и намагничивания крупных ударных бассейнов на Марсе. В рамках проведенных экспериментов имитировались циклы охлаждения и намагничивания. Крупные ударные кратеры в качестве объекта исследования были выбраны потому, что они обладают лишь слабым магнитным полем.

Раньше ученые предполагали, что кратеры образовались среди горячих пород в период, когда на Красной планете не было сильных магнитных полей. Иными словами, к моменту их появления внутреннее "динамо" Красной планеты уже исчезло.

Однако новое исследование показало, что кратеры были сформированы, когда марсианское "динамо" еще существовало, но переживало смену полярности - северный и южный полюса тогда поменялись местами.

Кроме того, команда изучила марсианский метеорит Allan Hills 84001 с помощью мощного квантового алмазного микроскопа. Полученные данные и позволили установить, что магнитное поле существовало дольше, чем считалось раньше, и исчезло примерно 3,9 миллиарда лет назад. Вместе с ним исчезли и условия, пригодные для жизни.