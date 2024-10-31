Серфер пережил второе нападение акулы на одном и том же пляже

Серфер из США пережил нападение крупной акулы на пляже, где его уже кусала акула 11 лет назад. Об этом пишет Dakota News Now.

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Коул Ташман занимался серфингом у побережья Флориды, на пляже Bathtub Beach в конце октября. Он плыл на доске, опустив ноги в воду, когда почувствовал что-то сзади и обернулся.

«Я оглянулся и увидел, как акула уже открыла пасть где-то возле моей спины, я заметил ее в последнюю секунду перед атакой», — рассказал Ташман.

По его словам, хищница была не меньше 2-2,5 метра в длину. Она успела укусить серфера за ногу, но несмотря на это Ташман смог самостоятельно добраться до берега.

Там его встретили двое друзей, подруга и водитель фургона с едой. Они перетянули его ногу шнуром от серфа, использовав его в качестве жгута, и повезли Ташмана в больницу. По пути мужчина начал терять сознание от кровопотери. Сопровождающим приходилось хлопать его по щекам и обливать холодной водой. После госпитализации мужчине провели две операции и наложили 93 шва.

«Я едва не лишился части лодыжки. Честно говоря, я даже не знаю, как у меня до сих пор есть пальцы», — сказал Ташман.

Для американца этот укус стал вторым. В 2013 году на том же пляже на него уже нападала акула. Однако, по его словам, в прошлый раз это была маленькая рифовая акула, которая не нанесла ему серьезных травм.

Ранее сообщалось, что в штате Флорида, США, тупорылая акула схватила опытного серфера за ногу. Он перевязал рану тросом и добрался до больницы самостоятельно.