"На пол не плевать!": почему в СССР развешивали такие плакаты

С приходом советской власти в стране начались глобальные изменения. И они коснулись не только идеологии. Советское правительство самое пристальное внимание уделяло, в частности, гигиене граждан. Вспомнить, например, появившееся в 1921 году стихотворение Чуковского «Мойдодыр»…

© РИА Новости

В здоровом теле — здоровый дух

Греческую мудрость в молодой Советской Республике возвели едва ли не в ранг государственной идеологии. И, хотя, ежедневное умывание и соблюдение гигиены в деревнях воспринималось, как буржуазный пережиток, в городах оно скоро стало нормой. Дело в том, что в стране началась массовая индустриализация, и крестьян стали перевоспитывать. Это касалось не только труда на благо государства на заводах и фабриках, но и соблюдения новых культурных норм.

На пол не плевать

Плакаты с подобными надписями стали массово появляться в городах в начале 1930-х. Тогда началась урбанизация, и из деревень стали прибывать люди, которые о гигиене имели весьма посредственные понятия. Ведь бани были далеко не у всех, а из тазиков и ковшиков в холодное время года особенно не намоешься. В городах дело с этим обстояло чуть лучше — работали общественные бани, а худо-бедно умыться и почистить зубы можно было даже в коммуналке. Но привычка плевать на пол оставалась у многих — полы в деревенских избах оставались земляные.

Не все так хорошо

На самом деле в городах дело обстояло тоже не лучшим образом. Жилплощади катастрофически не хватало. Да и до всеобщей «канализации» страны было далеко. Только в 1930-х дело дошло до строительства общественных туалетов. Потому что во время парадов и других массовых мероприятий столичные дворы и подъезды превращались в отхожие места — участники и гости справляли нужду, как могли.

Хрущевки, как спасение

Ситуация в корне поменялась лишь в 1960-х — с началом массового строительства «хрущевок». Тогда появились индивидуальные санузлы в каждой квартире. И пропаганда заработала как надо — умываться и следить за чистотой стало не только нужно, но и можно. Тем более, что гигиенические средства были доступны — несмотря на недостатки легкой промышленности и хозяйственное мыло, и зубной порошок (а позже и паста) были в свободной продаже.

Огромный дефицит

Пожалуй, единственное, с чем в СССР наблюдались проблемы, — туалетная бумага. Этот «продукт» стал массовым в Союзе только в 1970-х. Но и тогда с ним наблюдались перебои. Впрочем, ситуация с дефицитом «подтирашек» сохранялась вплоть до 90-х, что породило массу анекдотов.