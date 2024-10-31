Почему в первую брачную ночь молодоженов запирали на замок

На Руси к организации первой брачной ночи подходили иным образом, нежели в Европе, Америке, Индии или других странах мира. Лишать девственности девушку мог только её будущий муж, а молодожёнов было принято закрывать на замок.

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Свадебный переполох

Свадьба на Руси объединяла христианские и языческие обычаи, что делало этот обряд довольно сложным таинством.

Большое внимание уделялось первой брачной ночи, которая проходила во время свадебного торжества. Празднество должно непременно попадать на разрешëнную церковную дату, так как иметь половые отношения в пост и в церковные праздники запрещалось.

Русские называли брачную ночь подклетом, так как ложе молодых всегда устраивали в прохладном месте: в подклети избы, чулане, амбаре или бане, но на территории жениха.

Ложе для жениха и невесты готовили женщины-постельницы из числа свах, а также мама или сестра жениха. Помимо постельных принадлежностей на кровать укладывали небольшие ржаные снопы, мешки с мукой, матрасы, перины, а сверху ложе застилали белоснежным вышитым покрывалом. Всё это должно было обеспечить молодожёнам безбедную и счастливую совместную жизнь.

По всем правилам

В «опочивальню» новобрачных провожали дружки, свахи и родственники с песнями, непристойными шутками и советами.

Дверь за молодожëнами закрывали на замок и оставляли возле неё охранника-клетника. Впрочем, под дверью могли остаться и другие желающие.

Жених и невеста, оставшись наедине, не сразу приступали к половому акту. Сначала они угощались хлебом и курицей, после чего девушка снимала с ног парня сапоги, демонстрируя готовность во всём его слушаться. Только после этого новобрачные приступали к долгожданному процессу.

Как только девушка теряла девственность, брак считался физически подтверждённым. Доказательством этого служила рубашка невесты с пятнами крови. Если же одежда не оказывалась «окровавленной», то девушку могли вернуть в отчий дом, а вся семья считалась опозоренной.

Если же всё шло по плану, то торжество продолжалось развешиванием расшитых красными нитками полотенец и битьëм горшков.