Какие пираты свирепствовали в Черном море

Благодаря писателям-романистам у нас ложился четкий стереотип пиратов, путешествующих на больших парусниках под черным флагом «Веселый Роджер». Их вотчина — Карибское море.

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Однако «джентльмены удачи» Черного моря разительно отличались от этого стереотипа.

Ученые расходятся во мнении, описывая происхождение казачьей вольницы. Одни говорят, что это были беглые каторжане из Московского государства, другие утверждают, что это были выходцы из Галиции и Крыма. Есть версия и о том, что казаки — потомки хазар. Как бы то ни было, в днепровских и донских степях возникли поселения людей, называвших себя казаками. Первые упоминания о них относятся к 1444 году.

Часть из них стала землепашцами, гончарами, скотоводами. Однако постоянные набеги турок и татар требовали от мужского населения этих земель умения защитить свой дом и своих родных. Многие из казаков были чужды спокойной и размеренной жизни, им хотелось романтики, поэтому они ходили в набеги, нападали на прибрежные города и села, захватывали торговые суда. Самый ранний эпизод из исторически зафиксированных фактов нападения казаков на турецкую галеру относится к 1492 году.

Еще один шаблон, навязанный нам писателями и кинематографистами, связан с образом казака. Чаще всего его изображают как всадника. Однако до середины XVII века казаки не имели конницы и передвигались по суше пешком, а для путешествий по водоемам использовали особое плавсредство, которое называли «чайкой».

Как происходили набеги

Уникальные по своей маневренности «чайки» были идеально приспособлены для каботажного (прибрежного) и речного плавания. Днепровские перекаты-пороги казаки преодолевали по суше, перенося свое судно на плечах. В одной лодке могли уместиться около 50 человек. В качестве своеобразных поплавков по бокам крепились связки тростника и камыша. Это было необходимо, чтобы лодка, имевшая низкие борта, не перевернулась, даже будучи заполненная водой.

Узкие и легкие «чайки» были идеальными для плаванья по протокам, заросшим камышом. В отличие от европейских пиратов, предпочитавших нападать одним кораблем, казаки объединялись в своеобразные флотилии, состоявшие из нескольких десятков, а то и сотен лодок. Захват городов и крепостей происходил под покровом ночи. Помимо сабель у казаков были мушкеты и даже легкие пушки. Порох они делали сами, используя перемолотую серу, селитру и древесный уголь.

Их боялись и уважали

В 1510 году крымский хан приказал перегородить Днепр, насыпать искусственные каменные преграды в небольших реках. Были предприняты меры для укрепления Очаковской крепости. Но, несмотря на это, казаки совершали нападения на Ак-Кермен (Акерман), Очаков и другие прибрежные крепости. Причем набеги завершались победой и тотальным грабежом. Они нашли обходные пути в Черное море через реки Самара, Кальмиус и Волчья. Казаки мстили за нападения ханских воинов, забиравших в рабство детей и женщин. Отчаянные сорвиголовы тоже захватывали в плен мусульман и тоже занимались работорговлей.

Около 25 набегов совершили казаки с конца XVI и до начала XVII века. В 1557 году они успешно напали на Константинополь, Синоп и Трабзунд. В 1560-м, захватив крепость Кафу, высвободили из плена множество рабов-славян. В 1606 году захватили крепость Варну, Килию и Белгород. Царьград, нынешний Стамбул, казаки захватывали несколько раз. Благодаря своей тактике они не знали поражений, и лишь 1625 год стал для них роковым — в устье Дуная турецкая эскадра потопила казачью флотилию. Французский посол де Сези писал в своем отчете: «Если бы не северный ветер, который поднялся и помог паше, казаки разгромили бы его флот». Тех казаков, которых туркам удалось захватить в плен, подвергали мучительной смерти — сжигали живьем, сажали на кол, привязывали к лошадям и разрывали на части.

Отвага казацких «флибустьеров» была хорошо известна в Европе, поэтому правители нанимали их для участия в войнах. Например, кардинал Мазарини принял 2500 казаков для войны с Испанией в составе войска принца Конде. Крепость Дюнкерт, которую не могли захватить французы, пала под натиском казаков. Король Сигизмунд I, литовский князь, хотел заселить острова на Днепре 2000 казаков, для того чтобы обезопасить себя от Османской империи, угрожавшей Европе со стороны Крыма.

Начиная с 1648 года пиратские набеги казаков происходили все реже и реже. Причиной тому стала освободительная война под руководством гетмана Богдана Хмельницкого. Последний морской поход они совершили в 1690 году, захватив турецкие судна, перевозившие казну крымского хана.

Безусловно, Черное море знало и других пиратов. Например, о них упоминается в поэме Аполлония Родосского «Поход Аргонавтов», написанной в III столетии до нашей эры. Писал о пиратах и знаменитый греческий географ Страбон, живший в начале нашей эры. Разбойничали в XIII-XIV веках на море генуэзцы и турки, однако наиболее значимый след в истории пиратства оставили именно казаки. Ни один самый известный в истории пират не может сравниться с ними по количеству награбленных ценностей.