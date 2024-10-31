Два суда над предателем Власовым: чем они завершились

В конце войны генерал Власов с вооруженными частями РОА предал уже фашистов и стал искать поддержки у союзников, в частности американцев. Основная часть власовцев была сразу же выдана ими советским властям. Поняв, что американцы не собираются его покрывать, генерал попросил политического убежища у нейтральной Швейцарии. В этом ему безоговорочно отказали. В 1945-ом, 12 мая, Власов был выдан союзниками советской разведгруппе Якушева и арестован.

Следствие и первый суд

15 мая Власова доставили на Лубянку. Первый допрос вел сам комиссар Абакумов В.С., начальник контрразведки. Затем в качестве секретного арестанта под номером 31 Власов был помещен в камеру. 16 мая подследственный генерал попал в так называемый «конвейер». Этим словом на Лубянке называлась особая технология допроса: арестанта почти непрерывно допрашивают сменяющие друг друга охранники и следователи.

Это продолжалось около десяти дней. Власов признал свою вину полностью. Под следствием он пробыл до конца 1945-го. В декабре Абакумов написал доклад Сталину о 12-ти заключенных "власовцах" и предложил приговорить их к высшей мере наказания.

Заседание по делу Власова и его приверженцев длилось 2 дня: с 30 июля по 1 августа 1946 года. Означенного числа 12 генералов были обвинены в измене Родине, шпионаже и диверсионной деятельности против Советского Союза. Приговор привели в исполнение немедленно, прямо в тюрьме. Тела повешенных генералов были кремированы; их прах - развеян в безымянном рву неподалеку от Донского монастыря. Так «хоронили» многих врагов народа.

2001 год: повторный суд

Попытка обелить имя генерала Власова была предпринята в 2001 году с подачи иеромонаха Никона (в миру известен как Сергей Белавенец). Его прошение о реабилитации казненного в 1946 году генерала основано на том, что тот якобы был не предателем Родины, а лишь противником большевизма, атеизма и тоталитарного сталинского режима, в грош не ставившего человеческую жизнь.

Решением Верховного суда РФ от 2001 года с казненного в 1946 году генерала Власова А. А. было посмертно снято только обвинение в контрреволюционной пропаганде. По остальным пунктам обвинения он реабилитирован не был.