Как служивший России датчанин Беринг заново открыл Америку

В поэме "Петр Великий" Ломоносов писал:

© И. Пшеничный «Чириков и Беринг на берегу Авачинской бухты»

Колумбы росские,презрев угрюмый рок,Меж льдами новый путьотворят на восток,И наша досягнетв Америку держава...

Один из этих "росских" - Витус Беринг. Если генуэзец Колумб открыл Америку, двигаясь с востока под испанским флагом, то датчанин Беринг, служивший России, достиг Америки с запада. Первая из прославивших его экспедиций началась 300 лет назад.

Датчанин Иван Иванович

Биография Беринга изобилует загадками, поскольку одни документы не сохранились, а другие противоречивы. Он родился в 1681 году в датском Хорсенсе. Уже подростком ходил в моря: по одной версии, на голландских, по другой - на датских судах. Изучал морские науки - то ли в Амстердаме, то ли непосредственно в море. Побывал даже в Ост-Индии.

В 1703 году молодого моряка заприметил русский адмирал норвежского происхождения Корнелиус Крюйс, искавший по заданию Петра в Европе подходящие кадры. Россия, строившая морской флот, остро нуждалась в специалистах. Согласно документам, найденным в XIX веке историком флота Василием Берхом, в 1704 году 23-летний Беринг по рекомендации Крюйса поступил на российскую службу, получив чин подпоручика.

Иван Иванович, как его звали в России, служил на Балтике, возил лес на остров Котлин, где строилась крепость Кронштадт. В 1710 году в чине капитан-лейтенанта служил на Азовском флоте, участвовал в войне с Османской империей. Вернулся на Балтику, где попал в плен к шведским каперам, сумел бежать. Женился. Командовал различными кораблями - от небольших шняв до 90-пушечного линкора "Лесное", дорос до капитана 2-го ранга.

В январе 1724 года Беринг подал рапорт об отставке и попросил выдать ему паспорт для убытия на родину, где моряк не был уже девять лет. Вместе с ним рапорты подали еще несколько офицеров из иностранцев. По данным Василия Берха, Беринг был недоволен медленным продвижением по службе. Но действительно ли он решил бросить службу и Россию - или это был жест в расчете на то, что его попросят остаться? Что двигало Берингом - меркантильные соображения, честолюбие, желание большого дела?

В феврале Адмиралтейств-коллегия выдала Берингу паспорт и деньги на проезд, но он, в отличие от других офицеров, на родину не поехал. Сам ли обратился в инстанции или ему сделали предложение, от которого нельзя было отказаться, но уже в августе Беринг вернулся на российский флот в чине капитана 1-го ранга. Возможно, именно в этот период он стал подданным Российской империи и даже получил дворянство. Мореходу дали не только повышение, но и совершенно особое задание, благодаря которому Беринг вошел в историю.

Беринг не отличался авантюризмом или тягой к подвигам, не был ни лихим, ни тем более безрассудным. Его считали осторожным, даже медлительным и нерешительным, необычно мягким с подчиненными. И в то же время - терпеливым, настойчивым, уравновешенным. Возможно, именно сочетание этих черт и позволило ему совершить то, что он совершил.

Иной подвиг совершается за секунды - подвиг Беринга растянулся на долгие 17 лет.

Окно на восток

География тогда была неотрывна от политики. Державы наперегонки расхватывали территории и акватории. Американцы искали проход из Атлантики в Тихий океан, европейцы думали об арктическом морском пути в Азию.

Восточные и северные пределы России, уже приросшей Камчаткой, изобиловали белыми пятнами. Петр не знал рубежей своей империи. На европейских картах рядом с Камчаткой изображалась некая Земля Хуана де Гамы. Никто не мог сказать с уверенностью, смыкаются ли Азия с Америкой или же разделены водой (сегодняшняя наука говорит, что между материками некогда существовал перешеек, по которому человек пришел с Чукотки на Аляску и двинулся дальше). Возможно ли достичь Америки, Китая, Индии через северные моря?

Еще в 1648 году кочи Семена Дежнева обогнули Чукотку с севера и вошли в нынешний Берингов пролив, но дежневский отчет долго лежал без движения (лишь в 1736 году его отыскал в якутском архиве историк Герхард Миллер), да и сам Дежнев мог не понимать сути своего открытия. Загадка "Анианского пролива" - предполагаемой акватории между Азией и Америкой - не давала покоя государственным мужам и ученым. Немецкий философ и математик Готфрид Лейбниц не раз предлагал Петру Первому отправить на восток отряд, который бы расставил точки над i.

Незадолго до ухода из жизни, 23 декабря 1724 года, Петр приказал готовить экспедицию, которая вошла в историю как Первая Камчатская. Руководителем император видел именно "Ивана Ивановича":

"...понеже Беринг в Ост-Индии был и обхождение знает".

Возможно, Петр и раньше имел на Беринга особые виды, чем и объясняется восстановление последнего на службе.

Академик, механик Андрей Нартов вспоминал: "В начале генваря 1725 года Петр Великий, за несколько недель до смерти, сочинил и написал собственною рукою наказ Камчатской экспедиции, которая долженствовала проведывать и отыскивать мореходством того, не соединяется ли Азия к северо-востоку с Америкою". Наказ Петра стал его невольным геополитическим завещанием: 28 января (8 февраля) император скончался.

Считающийся западником, он успел прорубить и другое окно - на восток...

Путь в неведомое

В те же дни Витус Беринг покинул Петербург. В его отряд вошли лейтенанты Алексей Чириков и Мартын Шпанберг (первый - выпускник Школы математических и навигацких наук и Петербургской морской академии, второй - датчанин, поступивший на русскую службу в 1720 году), гардемарин Петр Чаплин, штурманы-англичане Джордж Морисон и Ричард Энзель, геодезист Григорий Путилов, матросы, плотники, кузнецы - всего свыше 60 человек. По пути Беринг нанимал новых специалистов. Отряд сопровождал огромный обоз - с собой приходилось везти не только продукты, но и паруса, снасти, якоря, цепи, гвозди.

Это был путь в неведомое, сопоставимый разве что с полетом в космос. Как в сказке: иди туда - не знаю куда. К Тихому океану экспедиция шла два года - по рекам, волокам, хребтам. Из пяти лет, потраченных на Первую Камчатскую, в плавании Беринг пробыл лишь около четырех месяцев. На суше трудностей было еще больше, чем на море: голод, холод, дезертирство, болезни, смерти...

Путь сквозь Сибирь стал первым подвигом Беринга. Зиму 1725-1726 годов люди Беринга провели в Илимске, следующую - в Охотске. Здесь же под руководством Чаплина построили шитик "Фортуна", на котором в 1727 году добрались до западного побережья Камчатки. Не решившись идти морем в обход полуострова, Беринг приказал пересекать Камчатку по суше: пешком, на собаках, сплавом.

В третий раз зимовали уже на восточном берегу Камчатки - в Нижнекамчатском остроге.

Здесь под началом корабела Федора Козлова был построен бот "Святой Гавриил", на котором в июле 1728 года Беринг вышел в море и двинулся на север.

Открытие следовало за открытием: Карагинский залив на Камчатке, залив Креста на Чукотке, бухта Провидения, остров Святого Лаврентия (в 1867 году продан Штатам вместе с Аляской)... Беринг "переоткрыл" мыс Дежнева, вышел в Чукотское море и достиг 67 18 северной широты.

На совещании офицеров Чириков выступал за то, чтобы идти дальше - к устью Колымы, достижение которого доказало бы наличие сквозного морского пути из Европы в Америку и Азию. Однако осторожный Беринг решил возвращаться на зимовку в Нижнекамчатск. Боялся застрять во льдах, хотел поскорее вернуться в Петербург? Вопреки практике первопроходцев, возвращался он ровно тем же путем, которым шел на север.

"...Жаль, что, идучи обратно, следовал тою же дорогою и не отошел далее к востоку, которым ходом, конечно бы, мог приметить берега северо-западной Америки", - писал позже Ломоносов.

Беринг заключил, что Азия и Америка не смыкаются, хотя берегов Аляски он так и не увидел. А что, если материки соединяются севернее, а Чукотское море - всего лишь огромный залив?

На экспедицию уже ушли годы; теперь всего несколько дней плавания могли бы обернуться новым открытием Америки, однако судно вернулось на Камчатку.

Летом 1729 года Беринг снова вышел в море и двинулся на восток, но скоро повернул обратно. Обошел Камчатку с юга, открыв Авачинскую губу, описал западное побережье полуострова и вернулся в Охотск, откуда сушей отправился в Петербург.

Пролог в будущее

2 марта 1730 года Беринг выступил с докладом в Адмиралтейств-коллегии. Экспедиция провела инструментальную съемку западных берегов моря, которому позже дадут имя Беринга, и Камчатки. На карту попало свыше 60 неизвестных ранее объектов. Астрономические наблюдения Чирикова дали четкое представление не только о восточных пределах империи, но и о протяженности Сибири начиная с Тобольска. Карты Беринга позже высоко оценил английский мореплаватель Джеймс Кук (он-то и предложил дать проливу между Азией и Америкой имя Беринга).

"Санкт-Петербургские ведомости" поместили статью об "изобретении" пролива между северными и восточными морями. Академик Герхард Миллер писал: "Таким образом из Лены, ежели б в северной стране лед не препятствовал, водяным путем до Камчатки, а также далее до Япана, Хины и Ост-Индии доехать возможно б было". Однако задача экспедиции была выполнена только наполовину. Расстояние до Америки оставалось загадкой. Чириков заявил, что у него нет уверенности в выполнении петровских инструкций. Имелись вопросы и к финансовому отчету. Тем не менее в итоге Беринга повысили до капитан-командора (сам он рассчитывал на производство в контр-адмиралы), выплатили жалованье за годы, проведенные в походе, и еще тысячу рублей награды.

Той же весной Беринг подал в Адмиралтейств-коллегию две записки - об улучшении положения народов Сибири и о снаряжении второй экспедиции для исследования арктического побережья России и поисков северо-западных берегов Америки. Он предлагал наладить торговлю с Аляской, добывать на Камчатке железо и соль, сеять хлеб... Пятилетняя экспедиция стала прологом еще более масштабного предприятия.

Последний берег Беринга

В 1732 году, в правление Анны Иоанновны, по инициативе Беринга была организована Вторая Камчатская (Великая Северная) экспедиция. Если Первая была подобна выходу в космос, то Вторая - не меньше чем покорению Луны. Швейцарский историк Эрик Хёсли, автор исследования "Сибирская эпопея", указывает: это была самая дорогая и широкомасштабная экспедиция в мировой истории, на нее ушла шестая часть бюджета России. Комплексные исследования в 1733-1743 годах вели несколько автономных морских и сухопутных отрядов - от Печоры до Чукотки и Курил. Сам Беринг должен был наконец достичь Америки. Инструкцией обер-секретаря Сената географа Ивана Кирилова ему также предписывалось "...везде сыскивать новых земель и островов и неподвластных, сколько можно, в подданство приводить".

В 1734 году Беринг снова отправился в Сибирь. Подготовка экспедиции заняла несколько лет. В 1740 году корабелы Макар Ругачёв и Андрей Кузьмин построили в Охотске двухмачтовые пакетботы "Святой Петр" и "Святой Павел". На них Беринг и Чириков пришли на Камчатку, где штурман Иван Елагин уже заложил базу для экспедиции - Петропавловский острог, будущий город Петропавловск-Камчатский. Перезимовав, Беринг на "Святом Петре" и Чириков на "Святом Павле" двинулись в сторону Америки. Потеряв друг друга в тумане, действовали порознь. Чириков достиг аляскинского берега 15 июля 1741 года, Беринг - 17 июля.

Русские первопроходцы повторили подвиг Колумба, заново открыв Америку с ее противоположной, западной стороны.

На обратном пути в отряде Беринга началась цинга, запасы воды и продуктов подошли к концу. "Святой Петр" бросил якорь у неизвестной земли, моряки перебрались на берег. Вскоре шторм выбросил пакетбот на камни и разбил. 8 (19) декабря 1741 года тяжелобольной 60-летний Беринг скончался. Его похоронили здесь же - на крупнейшем острове Командорского архипелага (ныне - остров Беринга). В следующем году выжившие моряки сумели построить из обломков "Святого Петра" небольшое судно - гукор и добрались на нем до Камчатки.

Вектор на столетия

Итоги Второй Камчатской подвели без Беринга. Ее значение трудно переоценить: ревизия северных и восточных рубежей империи и начало их научного исследования, разрешение вопроса о проливе между Азией и Америкой, создание административной и экономической инфраструктуры в Охотском крае и на Камчатке.

В 1746 году появилась "Карта генеральная Российской империи северных и восточных берегов, прилежащих к Северному Ледовитому и Восточному океанам, с частью вновь найденных через морские плавания западных американских берегов и острова Япона". В 1763 году Ломоносов, обосновывая возможность и необходимость открытия Северного морского пути, сказал знаменитые слова: "Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном и достигнет до главных поселений европейских в Азии и Америке". Узнав, что Аляска изобилует "морскими бобрами" (каланами), русские промышленники начали освоение новых земель. В 1799 году для управления Русской Америкой Павел I основал Российско-американскую компанию.

Участник экспедиции натуралист Георг Стеллер писал, что Беринг "не был рожден принимать быстрые решения и осуществлять стремительные предприятия". Но тут же добавлял: "...Смог ли бы другой, более нетерпеливый, сделать больше?"

Беринг задал восточный вектор развития нашей страны на столетия вперед. Сегодняшняя конфигурация России от океана до океана - во многом его заслуга. Ход русской истории определили гигантские и вместе с тем неторопливые шаги командора Беринга, нашедшего в своем последнем походе гибель и бессмертие.

Моряков, именами которых названы целые материки или страны, немного: Колумб, Веспуччи... В этом ряду - и Беринг. Его имя носят не только пролив, остров и море, ранее называвшееся Бобровым, но и огромная биогеографическая область, объединяющая Евразию и Америку, - Берингия.

Кстати

Одна из загадок Беринга прояснилась сравнительно недавно. Прижизненных изображений командора, к сожалению, не сохранилось. Как оказалось, на портрете, известном всем советским школьникам, изображен не мореплаватель, а его двоюродный дед - датский историк и поэт Витус Педерсен Беринг. Лишь в самом конце XX века после исследования останков командора профессор, доктор медицинских наук Виктор Звягин сумел реконструировать его подлинный облик.

Обветренный крепкий моряк не слишком похож на своего родственника - городского полнолицего господина.