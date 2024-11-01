Блогер влюбился в чиновника и раскрыл его двойную жизнь

В Китае разгорелся скандал из-за блогерши из провинции Фуцзянь, которая встречалась с чиновником и раскрыла его тайную двойную жизнь. Об этом пишет South China Morning Post.

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26-летняя девушка по фамилии Е рассказала, что в декабре 2022 года познакомилась с Чжуном Шао Чжэнем. Мужчина работал в муниципальном бюро культуры и туризма города и, по словам Е, «переживал тяжелые времена». Вскоре девушка влюбилась в Чжэня и они стали жить вместе. Чиновник брал Е в многочисленные поездки по стране и даже говорил, что хочет жениться на ней и уехать за границу.

Е раскрыла тайную жизнь возлюбленного в октябре 2024-го, когда проверила его телефон. Оказалось, что Чжэнь ранее был женат и у него есть двое детей. Кроме того, у него была еще одна любовница, с которой он встречался уже 10 лет. Вскоре мужчина позвонил Е и сказал, что больше не любит ее. Тогда же девушка узнала, что Чжэнь собрался жениться на той самой любовнице.

Е призналась, что даже не ревновала, а была «полностью опустошена». 22 октября она рассказала эту историю своим 235 тысячам подписчиков в социальных сетях. После этого разразился скандал. Начальство Чжэня выпустило официальное заявление, в котором говорилось, что он получил административное взыскание по службе.

Многие пользователи сети возмутились столь мягким наказанием, а другие заподозрили, что Чжэнь использовал бюджетные деньги на поездки с любовницами.

Ранее житель Китая едва не попал в тюрьму после того, как раскрыл измену жены. Любовник женщины предложил ему деньги в качестве компенсации, а потом обвинил в вымогательстве.