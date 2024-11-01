Как хирург по прозвищу «самый быстрый нож» за одну операцию убил троих

Всем известно, что даже при современном уровне медицины никто не берется гарантировать жизнь пациенту при операциях. Что говорить о 19 веке, когда многие хирурги больше полагались на удачу, а не на мастерство и знания. Но даже для тех времен операция доктора Роберта Листона (Robert Liston) со смертностью 300% была слишком неудачной. Спорить с этим трудно, так как тогда умер не только пациент, но и еще двое людей, присутствующих в операционной.

Свою карьеру врача Роберт Листон (1794-1847) начал в Королевской больнице Эдинбурга. В Шотландии доктор прославился своим новаторским подходом к медицине и неуживчивым нравом. В 1818 году Листон решил, что достоин большего и переехал в Лондон, чтобы сделать блестящую врачебную карьеру.

© Роберт Листон

Доктор сразу привлек к себе внимание скоростью, с которой выполнял операции. Говорили, что никто не делает ампутации конечностей с такой скоростью как Листон. За свое умение врач получил прозвище «Самый быстрый нож в Вест-Энде» и стал одним из самых востребованных хирургов Лондона.

Из 10 пациентов Роберта Листона умирал только один. Кажется, что это ужасная статистика, но стоит уточнить, что у других хирургов умирал каждый четвертый. Успех Листона был именно в его скорости. В 19 столетии не было анестезии и представления о стерильности были очень приблизительными. Поэтому чем быстрее выполнялась операция, тем больше было шансов у пациента выжить.

«Самый быстрый нож»

Писали, что ногу «Самый быстрый нож Вест-Энда» ампутировал всего за три минуты. Есть также сведения, что однажды хирург управился всего за 28 секунд! Для ампутаций использовался не скальпель, а специальный длинный нож и кожу с мышцами хирург прорезал одним или двумя уверенными круговыми движениями. Тут же помощник распиливал кость специальной пилой и края раны быстро сшивались.

Иногда необходимость действовать как можно быстрее приводила к невеселым курьезам. Часто хирурги отсекали себе или своим ассистентам пальцы. Однажды какой-то доктор так спешил, что вместе с ногой отхватил больному яички. Но все это было мелочью по сравнению с исторической операцией Листона с 3 погибшими.

В ходе той операции Роберт Листон так уверенно и быстро сделал надрез на бедре больного, что отрезал палец своему помощнику. При этом хирург также задел своим бритвенно острым инструментом сюртук одного из зрителей — пожилого мужчины. Тот решил, что нож пронзил его и оказался настолько впечатлительным, что тут же скончался от сердечного приступа.

© Ампутационный нож 19 века

Пациент Листона и его ассистент умерли один за другим через несколько дней от заражения крови. Таким образом, смертность при операции достигла 300 процентов. Сейчас сложно говорить, была ли на самом деле знаменитая операция или это просто врачебная байка. А может все дело в слухах, пущенных завистливыми собратьями по цеху?

Гений и шоумен

В то время доктор Роберт Листон был светилом, слава которого не давала спать многим. Он знал, что чем быстрее выполнит свою задачу, тем меньше пациент будет страдать, меньше потеряет крови и его рана меньше рискует инфицироваться. В 1846 году он провел первую в Европе операцию с общей анестезией эфиром. Доктор удачно ампутировал ногу пациенту Джеймсу Черчиллю.

© Операция с эфирным наркозом

Современники описывали Листона как опытного врача, но также видели в нем позера и шоумена. Высокий, ростом 188 см, и широкоплечий, доктор выходил на операции в специальном костюме. Он состоял из длинного зеленого пальто, клеенчатого фартука и резиновых сапог. Первым делом хирург здоровался с присутствующими — ассистентами и зрителями, без которых в то время обходилась редкая операция. Затем Листон громогласно провозглашал «Пора, джентльмены!» и тут же хватался за нож.

Каждый раз доктор старался побить свой предыдущий рекорд скорости. В ходе оперативного вмешательства Листон забывал обо всем на свете, кроме своего пациента. Иногда он зажимал зубами окровавленный нож, которым только что кромсал плоть, чтобы освободить руки. На счету хирурга были десятки спасенных жизней. Листон часто брался за пациентов, от которых отказывались другие врачи и спасал их.

© Шуточная инструкция по ампутации руки, 19 век

В свободное от хирургии время Листон занимался наукой. Доктор намного опережал свое время и предлагал разработки, поражавшие современников. Он изобрел ортопедическую обувь для борьбы с косолапостью и «шину Листона», которая применялась в военно-полевой хирургии. Так что была та операция на самом деле или нет, особого значения не имеет. Доктор сделал достаточно, чтобы о нем можно было говорить как об одном из медицинских гениев 19 столетия. А гении, как известно, тоже люди и имеют право на ошибку.