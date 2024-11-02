Как Красная армия и Северный флот разгромили нацистов на Советском Севере

80 лет назад завершилась Битва за Заполярье. Советские войска нанесли поражение гитлеровцам и полностью изгнали нацистских оккупантов с территории северо-запада СССР. По словам историков, бои в этом регионе имели стратегическое значение. Военнослужащие Красной армии и Северного флота не подпустили нацистов к Мурманску — крупнейшему незамерзающему порту за Полярным кругом, сохранили возможность принимать конвои от западных союзников, а также лишили врага шанса продвинуться вглубь Советского Заполярья. На отдельных участках Карельского фронта нацисты не смогли даже преодолеть государственную границу СССР.

Рубежи обороны

Гитлеровское командование планировало нанести по Советскому Северу мощный удар, который позволил бы войскам Германии и союзной ей Финляндии быстро захватить Мурманск, посёлок Полярный, Кировскую железную дорогу, полуострова Рыбачий и Средний. После этого они должны были оккупировать Архангельск, заблокировать морские коммуникации в регионе, а также нарушить связь между северными районами СССР и другими частями страны.

«Крупнейший незамерзающий порт СССР за Полярным кругом — Мурманск — был ключом ко всему Советскому Северу. Нацисты планировали захватить стратегически важную транспортную инфраструктуру и природные богатства Заполярья», — отметил в разговоре с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

Общая численность немецко-финских войск, сконцентрированных в Норвегии и Северной Финляндии, достигала примерно 530 тыс. военнослужащих. Атака на Советское Заполярье была поручена нацистской армии «Норвегия», в которую входили немецкие и финские части. В агрессии против СССР непосредственно принимали участие входящие в неё 36-й горный корпус, горный корпус «Норвегия» и 3-й финский корпус.

Гитлеровцы были полностью уверены в успехе. Ещё до начала наступления нацистское командование распределило должности в оккупационной администрации Мурманска.

27 июня 1941 года войска Северного фронта и силы Северного флота СССР были приведены в полную боевую готовность. А стрелковые подразделения заняли оборонительные позиции в районе государственной границы.

Нацистские войска перешли границу СССР на Севере 29 июня. Эту дату историки считают днём начала Битвы за Заполярье. Главный удар гитлеровцы наносили на Мурманском направлении, вспомогательные — на Кандалакшском и Лоухском. Южнее действовала Карельская армия Финляндии.

Нацистский горный корпус «Норвегия» на направлении своего наступления создал четырёхкратное преимущество в силах. Однако из-за ожесточённого сопротивления советских воинов за день он смог продвинуться всего на несколько километров. 2 июля части Красной армии остановили гитлеровское наступление в районе реки Западной Лицы. Чтобы ослабить натиск врага, корабли Северного флота 6 июля высадили десант в тылу у нацистов, в губе Нерпичьей.

Уже 7 июля после перегруппировки нацисты снова перешли в наступление. Они форсировали Западную Лицу и вклинились в боевые порядки советской 52-й стрелковой дивизии на Мурманском направлении. Но на следующий день в тылу у гитлеровцев, в губе Большая Западная Лица, высадился ещё один десант — батальон пограничников. Советские десантники отвлекли на себя значительные силы гитлеровцев. Это позволило частям 52-й дивизии ликвидировать вражеский плацдарм и перейти в контрнаступление. 11 июля нацисты перешли к обороне.

Ненамного более удачными были действия гитлеровцев и на других направлениях в Заполярье. Тщательно спланированное наступление шло не по плану. На Север срочно перебросили нацистские части из Греции и внутренней Норвегии, а также свежие финские подразделения.

Советское командование тем временем искало пути оптимизации управления войсками в регионе. 23 августа 1941 года Северный фронт был разделён на два: Ленинградский и Карельский. В состав последнего вошли 14-я и 7-я армии. Войска Карельского фронта возглавил генерал-лейтенант Валериан Фролов, которому также подчинили Северный флот.

В сентябре горный корпус «Норвегия» снова предпринял попытку наступления. Части 52-й стрелковой дивизии удержали свои позиции, однако нацисты смогли потеснить левый фланг 14-й стрелковой дивизии, продвинуться на 8 км и перерезать дорогу Мурманск — Большая Западная Лица. Ставка Верховного главнокомандования потребовала от Фролова немедленно исправить положение. После подхода резервов советские войска перешли в контрнаступление и отбросили противника. Нацисты временно отказались от активных действий на Мурманском направлении. В октябре части Красной армии ещё сильнее потеснили врага.

В декабре 1941 года линия фронта на Севере стабилизировалась. Части Красной армии и Северного флота сковали в этом регионе восемь немецких и 12 финских дивизий. На отдельных участках фронта немецко-финским войскам не удалось даже преодолеть довоенную государственную границу.

Как рассказал в беседе с RT историк Денис Попов, военнослужащие вермахта оказались не готовы к ведению боевых действий в суровых природно-климатических условиях Советского Севера. Неприятным сюрпризом для нацистов также стала созданная советским командованием перед войной система укреплений.

© Подвоз боеприпасов и продовольствия на передний край // РИА Новости

«Важную роль сыграли оборонительные укрепления в районе Мурманска и Кандалакшский укрепрайон. Это были хорошо подготовленные к обороне рубежи», — подчеркнул Денис Попов.

Отдельно историк отметил героизм советских воинов, особенно во время высадки десанта в губе Большая Западная Лица.

«Советское командование во время обороны Заполярья грамотно управляло войсками. Сражения шли на суше, на море и в воздухе. Наши войска не только сдерживали продвижение врага, но и постоянно контратаковали. Итогом этих действий стала стабилизация линии фронта, несмотря на то что враг располагал серьёзными ресурсами», — рассказал в разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин.

«Укрепить боевой дух»

С начала 1942 года советские войска на Крайнем Севере вели постоянные боевые действия за улучшение переднего края обороны, проводили разведку боем и рейды. Отсутствие сплошной линии фронта создало благоприятные условия для организации партизанской и диверсионной деятельности в тылу врага.

«Партизаны Карелии уже к 1942 году сумели проникнуть непосредственно на территорию Финляндии», — отметил Денис Попов.

С весны 1942 года развернулась ожесточённая борьба на море. Нацисты, располагавшие в регионе мощным флотом и значительными силами морской авиации, пытались помешать сообщению между СССР и западными союзниками. Обе стороны несли значительные потери. Но советским морякам удалось сохранить коммуникации с внешним миром. СССР за время войны смог принять 41 конвой и отправить 36. Через северные порты в Советский Союз поступала значительная часть поставок по ленд-лизу.

© Подвоз авиабомб на к стоянке бомбардировщика Пе-2 ВВС Северного флота на аэродроме Ваенга // РИА Новости

Летом 1944 года советские войска нанесли ряд мощных ударов по врагу в Карелии, вынудив Финляндию выйти из войны с СССР. Это создало условия для подготовки успешного наступления и окончательного изгнания гитлеровских оккупантов.

Нацисты не собирались отступать с оккупированных советских территорий. Они боялись, что Красная армия прорвётся в Норвегию. А для гитлеровцев северная часть Скандинавии была источником полезных ископаемых и местом базирования значительной части их флота.

На Крайнем Севере нацисты держали в 1944 году 53 тыс. военнослужащих, а также около 160 самолётов и 200 кораблей. В труднодоступной местности немецкие войска, используя особенности горного рельефа, создали глубокоэшелонированную оборону.

7 октября 1944 года части советской 14-й армии перешли в наступление. Основная его тяжесть пришлась на пехоту. Танки и тяжёлая артиллерия отставали из-за бездорожья, а авиация не могла свободно действовать в сложных погодных условиях. Несмотря на ожесточённое сопротивление врага, советские войска продвигались вперёд. Поддержку сухопутным частям оказывали десантники, высаживавшиеся в тылу врага с моря.

© Северный флот. На подходе к месту высадки десанта // РИА Новости

15 октября советские войска изгнали нацистов из Петсамо и менее чем через неделю вступили на территорию Норвегии. 25 октября части Красной армии и Северного флота освободили Киркенес, служивший гитлеровцам главной базой снабжения их группировки в Заполярье. 1 ноября 1944 года основные боевые действия на Крайнем Севере прекратились. Историки считают эту дату днём завершения Битвы за Заполярье.