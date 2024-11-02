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1 ноября 1944 года закончилась Битва за Заполярье

80 лет назад завершилась Битва за Заполярье. Советские войска нанесли поражение гитлеровцам и полностью изгнали нацистских оккупантов с территории северо-запада СССР. По словам историков, бои в этом регионе имели стратегическое значение. Военнослужащие Красной армии и Северного флота не подпустили нацистов к Мурманску — крупнейшему незамерзающему порту за Полярным кругом, сохранили возможность принимать конвои от западных союзников, а также лишили врага шанса продвинуться вглубь Советского Заполярья. На отдельных участках Карельского фронта нацисты не смогли даже преодолеть государственную границу СССР.

Как Красная армия и Северный флот разгромили нацистов на Советском Севере
© РИА Новости

Рубежи обороны

Гитлеровское командование планировало нанести по Советскому Северу мощный удар, который позволил бы войскам Германии и союзной ей Финляндии быстро захватить Мурманск, посёлок Полярный, Кировскую железную дорогу, полуострова Рыбачий и Средний. После этого они должны были оккупировать Архангельск, заблокировать морские коммуникации в регионе, а также нарушить связь между северными районами СССР и другими частями страны.

«Крупнейший незамерзающий порт СССР за Полярным кругом — Мурманск — был ключом ко всему Советскому Северу. Нацисты планировали захватить стратегически важную транспортную инфраструктуру и природные богатства Заполярья», — отметил в разговоре с RT специалист-историк Музея Победы Александр Михайлов.

Общая численность немецко-финских войск, сконцентрированных в Норвегии и Северной Финляндии, достигала примерно 530 тыс. военнослужащих. Атака на Советское Заполярье была поручена нацистской армии «Норвегия», в которую входили немецкие и финские части. В агрессии против СССР непосредственно принимали участие входящие в неё 36-й горный корпус, горный корпус «Норвегия» и 3-й финский корпус.

Гитлеровцы были полностью уверены в успехе. Ещё до начала наступления нацистское командование распределило должности в оккупационной администрации Мурманска.

27 июня 1941 года войска Северного фронта и силы Северного флота СССР были приведены в полную боевую готовность. А стрелковые подразделения заняли оборонительные позиции в районе государственной границы.

Нацистские войска перешли границу СССР на Севере 29 июня. Эту дату историки считают днём начала Битвы за Заполярье. Главный удар гитлеровцы наносили на Мурманском направлении, вспомогательные — на Кандалакшском и Лоухском. Южнее действовала Карельская армия Финляндии.

Нацистский горный корпус «Норвегия» на направлении своего наступления создал четырёхкратное преимущество в силах. Однако из-за ожесточённого сопротивления советских воинов за день он смог продвинуться всего на несколько километров. 2 июля части Красной армии остановили гитлеровское наступление в районе реки Западной Лицы. Чтобы ослабить натиск врага, корабли Северного флота 6 июля высадили десант в тылу у нацистов, в губе Нерпичьей.

Уже 7 июля после перегруппировки нацисты снова перешли в наступление. Они форсировали Западную Лицу и вклинились в боевые порядки советской 52-й стрелковой дивизии на Мурманском направлении. Но на следующий день в тылу у гитлеровцев, в губе Большая Западная Лица, высадился ещё один десант — батальон пограничников. Советские десантники отвлекли на себя значительные силы гитлеровцев. Это позволило частям 52-й дивизии ликвидировать вражеский плацдарм и перейти в контрнаступление. 11 июля нацисты перешли к обороне.

Ненамного более удачными были действия гитлеровцев и на других направлениях в Заполярье. Тщательно спланированное наступление шло не по плану. На Север срочно перебросили нацистские части из Греции и внутренней Норвегии, а также свежие финские подразделения.

Советское командование тем временем искало пути оптимизации управления войсками в регионе. 23 августа 1941 года Северный фронт был разделён на два: Ленинградский и Карельский. В состав последнего вошли 14-я и 7-я армии. Войска Карельского фронта возглавил генерал-лейтенант Валериан Фролов, которому также подчинили Северный флот.

В сентябре горный корпус «Норвегия» снова предпринял попытку наступления. Части 52-й стрелковой дивизии удержали свои позиции, однако нацисты смогли потеснить левый фланг 14-й стрелковой дивизии, продвинуться на 8 км и перерезать дорогу Мурманск — Большая Западная Лица. Ставка Верховного главнокомандования потребовала от Фролова немедленно исправить положение. После подхода резервов советские войска перешли в контрнаступление и отбросили противника. Нацисты временно отказались от активных действий на Мурманском направлении. В октябре части Красной армии ещё сильнее потеснили врага.

В декабре 1941 года линия фронта на Севере стабилизировалась. Части Красной армии и Северного флота сковали в этом регионе восемь немецких и 12 финских дивизий. На отдельных участках фронта немецко-финским войскам не удалось даже преодолеть довоенную государственную границу.

Как рассказал в беседе с RT историк Денис Попов, военнослужащие вермахта оказались не готовы к ведению боевых действий в суровых природно-климатических условиях Советского Севера. Неприятным сюрпризом для нацистов также стала созданная советским командованием перед войной система укреплений.

© Подвоз боеприпасов и продовольствия на передний край // РИА Новости

«Важную роль сыграли оборонительные укрепления в районе Мурманска и Кандалакшский укрепрайон. Это были хорошо подготовленные к обороне рубежи», — подчеркнул Денис Попов.

Отдельно историк отметил героизм советских воинов, особенно во время высадки десанта в губе Большая Западная Лица.

«Советское командование во время обороны Заполярья грамотно управляло войсками. Сражения шли на суше, на море и в воздухе. Наши войска не только сдерживали продвижение врага, но и постоянно контратаковали. Итогом этих действий стала стабилизация линии фронта, несмотря на то что враг располагал серьёзными ресурсами», — рассказал в разговоре с RT военный историк Сергей Перелыгин.

«Укрепить боевой дух»

С начала 1942 года советские войска на Крайнем Севере вели постоянные боевые действия за улучшение переднего края обороны, проводили разведку боем и рейды. Отсутствие сплошной линии фронта создало благоприятные условия для организации партизанской и диверсионной деятельности в тылу врага.

«Партизаны Карелии уже к 1942 году сумели проникнуть непосредственно на территорию Финляндии», — отметил Денис Попов.

С весны 1942 года развернулась ожесточённая борьба на море. Нацисты, располагавшие в регионе мощным флотом и значительными силами морской авиации, пытались помешать сообщению между СССР и западными союзниками. Обе стороны несли значительные потери. Но советским морякам удалось сохранить коммуникации с внешним миром. СССР за время войны смог принять 41 конвой и отправить 36. Через северные порты в Советский Союз поступала значительная часть поставок по ленд-лизу.

© Подвоз авиабомб на к стоянке бомбардировщика Пе-2 ВВС Северного флота на аэродроме Ваенга // РИА Новости

Летом 1944 года советские войска нанесли ряд мощных ударов по врагу в Карелии, вынудив Финляндию выйти из войны с СССР. Это создало условия для подготовки успешного наступления и окончательного изгнания гитлеровских оккупантов.

Нацисты не собирались отступать с оккупированных советских территорий. Они боялись, что Красная армия прорвётся в Норвегию. А для гитлеровцев северная часть Скандинавии была источником полезных ископаемых и местом базирования значительной части их флота.

На Крайнем Севере нацисты держали в 1944 году 53 тыс. военнослужащих, а также около 160 самолётов и 200 кораблей. В труднодоступной местности немецкие войска, используя особенности горного рельефа, создали глубокоэшелонированную оборону.

7 октября 1944 года части советской 14-й армии перешли в наступление. Основная его тяжесть пришлась на пехоту. Танки и тяжёлая артиллерия отставали из-за бездорожья, а авиация не могла свободно действовать в сложных погодных условиях. Несмотря на ожесточённое сопротивление врага, советские войска продвигались вперёд. Поддержку сухопутным частям оказывали десантники, высаживавшиеся в тылу врага с моря.

© Северный флот. На подходе к месту высадки десанта // РИА Новости

15 октября советские войска изгнали нацистов из Петсамо и менее чем через неделю вступили на территорию Норвегии. 25 октября части Красной армии и Северного флота освободили Киркенес, служивший гитлеровцам главной базой снабжения их группировки в Заполярье. 1 ноября 1944 года основные боевые действия на Крайнем Севере прекратились. Историки считают эту дату днём завершения Битвы за Заполярье.

«Обороняя Заполярье, советские войска смогли отстоять Мурманск и основные базы Северного флота, сохранили морские коммуникации с другими странами и Кировскую железную дорогу, не позволили врагу прорваться вглубь Советского Заполярья и нарушить его сообщение с остальной территорией страны. Более того, Красная армия перешла к освобождению союзной нам Норвегии. Эта героическая победа смогла укрепить боевой дух всего советского народа и приблизить крах нацизма», — подытожил Сергей Перелыгин.

Истории
Сергей Перелыгин
Денис Попов
Александр Михайлов