Ученый выдвинул теорию о местонахождении души

Электромагнитные поля мозга могут являться душой человека. Такую теорию выдвинул ученый-генетик из Великобритании Джонджо Макфадден в своей публикации в журнале Neuroscience of Consciousness.

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Электромагнитные поля мозга играют ключевую роль в формировании эмоций, сознания и личности человека, полагает он.

Эти поля содержат информацию о чувствах и мыслях человека. Они помогают объединять все эти данные в целостную картину, что может говорить о том, что их можно назвать своего рода душой, сообщается в публикации.

Эти поля могут сохранятся и после смерти человека. Такая теория может стать объединяющим звеном между наукой и духовностью, считает ученый.

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