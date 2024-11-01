Код допуска: как советские девушки становились стюардессами

В советские времена профессия стюардессы считалась необыкновенной и романтичной. Но это было далеко не так. Гражданская авиация времен СССР была полувоенной организацией, поэтому в ней царила жесткая дисциплина.

К кандидатам на рабочие места руководство предъявляло серьезные требования, и отбор проходили далеко не все. Кто мог претендовать на вакансию стюардессы? Как советские девушки становились бортпроводницами?

200-240 рублей в месяц

Многие в те времена мечтали стать стюардессами - преодолеть железный занавес, увидеть зарубежные страны, пообщаться с иностранцами, а возможно, и устроить личную жизнь, удачно познакомившись с пассажирами первого класса.

Работа стюардессы считалась опасной для здоровья и представляющей угрозу жизни, именно поэтому были льготы. Отпуск бортпроводницы насчитывал 78 дней, а заработная плата была выше средней по меркам того времени. Советские стюардессы получали 200-240 рублей в месяц, и зависел заработок от количества часов полетов.

Но не все знали, что у столь заманчивых условий работы есть и обратная сторона: жесткий отбор, специальное обучение, почти армейская дисциплина и необходимость неукоснительно соблюдать целый ряд требований.

Не выше 162 см

К подбору стюардесс руководство гражданской авиации подходило комплексно. Существовал целый ряд требований. Первое - это внешние данные. Во времена первых стюардесс кандидатки должны были весить не более 52 кг и быть ростом не выше 162 см. Со временем эти параметры были изменены на менее жесткие, но советская стюардесса должна была иметь пропорциональную фигуру, быть миниатюрной и симпатичной. В отборе кандидаток принимала участие специально созданная комиссия. Уделяли внимание возрасту кандидаток, охотнее принимали тех, кто не старше 30 лет, лучший вариант - 25.

Учитывались интеллектуальные и коммуникативные способности. Предпочтение отдавалось девушкам образованным, имеющим хорошие манеры. Фаворитами в списке кандидаток были дамы со знанием иностранных языков. Они автоматически попадали на престижные международные рейсы.

Приветствовались и дополнительные специальные знания - медицинские, психологические и технические. Считалось, что такие стюардессы смогут действовать собранно и профессионально в случае непредвиденной ситуации на борту.

Кандидатки, соответствующие вышеуказанным параметрам, проходили медицинскую комиссию, которая оценивала их состояние здоровья. После этого их ждали собеседования на иностранном языке. Заключительным этапом отбора были общение с замполитом, секретарем партийной организации, в парткоме, в политотделе. А пройдя испытания, девушки дожидались одобрения своей кандидатуры в Министерстве гражданской авиации СССР.

«Умеренный макияж, без намека на вульгарность и пошлость»

Дисциплина в гражданской авиации в Советском Союзе напоминала армейскую. Все было строго и в соответствии с уставом, за малейшее нарушение которого можно было потерять работу.

Пристальное внимание уделялось внешнему виду стюардесс. Одеваться девушки должны были строго по форме. Одежда должна была быть всегда чистой и отглаженной. Волосы мытые и обязательно уложенные в аккуратную прическу. Макияж был строго обязателен, но без излишеств - разрешался «умеренный макияж, без намека на вульгарность и пошлость». Оговаривались разрешенные виды и цветовые оттенки декоративной косметики.

Форму для советских бортпроводниц создавали в Москве, в одном из известных домов мод, который сотрудничал с «Аэрофлотом». В 80-е годы все стюардессы страны выглядели одинаково: одеты они были в юбки, блузки и жакеты. Позже комплект дополнили жилетом. Брюки и платья появились в гардеробе стюардесс только в конце 90-х. Был и зимний вариант формы в советской авиации - пальто с меховым воротником, шапка с миниатюрными ушками и кокардой. Обязателен был форменный шарф.

Единственной деталью гардероба, которую стюардессы могли выбирать самостоятельно, была обувь. Но и тут ее характеристики были строго оговорены - она должна была быть определенного фасона, цвета, высота каблука варьировалась от 3 до 5 см.

Известные советские стюардессы

Первой советской стюардессой стала Эльза Городецкая. При этом в трудовой книжке у нее появилась запись «кладовщица». На такую хитрость пошло руководство, поскольку должность «бортпроводница» еще официально не существовала. 5 мая 1939 года Эльза Городецкая обслуживала пассажиров 21-местного самолета ПС-84, который следовал по маршруту Москва - Ашхабад. Должность «бортпроводник» в гражданской авиации СССР официально появилась в этом же году.

Самой узнаваемой советской бортпроводницей стала Татьяна Виноградова. Ее называли знаменитой «девушкой с плаката». В 1970 году она стала лауреатом III Международного конкурса бортпроводников - получила Гран-при как «самая обаятельная». Татьяна покорила жюри так же, как покоряла коллег и пассажиров, - своими безупречными манерами и высоким профессионализмом. Она стала лицом «Аэрофлота» и с рекламного плаката призывала советских граждан пользоваться самолетами авиакомпании.

Татьяна Виноградова - одна из немногих стюардесс, имеющих престижное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

Имя еще одной советской стюардессы стало известно на все страну благодаря совершенному ею подвигу. Надежда Курченко ценой собственной жизни пыталась предотвратить захват советского пассажирского самолета террористами. Это был первый случай нападения на столь крупный пассажирский борт. Трагедия случилась 15 октября 1970 года. Самолет, благополучно взлетевший и державший курс на Сухуми, перестал поддерживать связь с диспетчером. Террорист в самолете стремился попасть в кабину экипажа. Понимая, что он может уничтожить пилотов, стюардесса решила принять огонь на себя, любой ценой преградить ему доступ в кабину.

Разъяренный дерзостью девушки бандит, сначала оказывал на нее физическое давление, а затем достал оружие. Первая пуля попала Надежде в бедро, но она продолжала сопротивление и успела предупредить экипаж. После этого террорист расстрелял стюардессу в упор. За мужество и героизм Надежда Курченко была посмертно награждена боевым орденом Красного Знамени.