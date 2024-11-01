Приметы на 2 ноября: капуста и блюда из нее помогут поправить здоровье

В этот день православные вспоминают преподобного Артемия Антиохийского, обезглавленного за веру в Христа. В народе изображению преподобного приписывали целительную силу от различных ран и заболеваний. А еще верили, что рожденные в этот день люди могут понимать язык животных и повелевать ими. Какие еще были приметы в этот день, расскажем в этом материале.

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К этому дню обязательно чинили забор, проходящий вокруг дома. Считалось, что через дырки может уйти богатство и здоровье. В этот день не отправлялись в путешествия, не заключали браки. А все свое внимание сосредотачивали на зимних заготовках. Одним из важных блюд в этот день была капуста. На столе она должна была заменить картофель (который в этот день не ели), и могла быть тушеной, жареной, в салатах, квашеной или соленой.

На Артемия капусту рубят, солят, жмут и мнут. Считалось, что именно сегодня она больше соку дает. Чем больше блюд из капусты будет съедено, тем счастливее и здоровее будет человек, а в доме всегда будет достаток.

Запрещено было вытряхивать подушки, одеяла, покрывала и матрасы. Иначе вместе с пылью исчезнут счастье и удача.

Если в этот день затяжной западный ветер, то жди длительные осадки

Если деревья покрылись инеем - год будет неурожайным. Какая погода в этот день, таким и апрель будет.