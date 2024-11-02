«Архивное предательство»: как у России украли уникальные документы

Редкий исторический документ - "Указ императора Петра II об отстранении Фаменцына от должности коменданта Санкт-Петербурга и назначении на его место князя Урусова 9 сентября 1727 года", который пропал из Российского государственного военно-исторического архива (РГВИА), продан на аукционе Aguttes во Франции. В СМИ писали, что указ заменили муляжом.

Что уже удалось предпринять, чтобы вернуть документ в Россию, и часто ли случаются "архивные предательства", "РГ" рассказал глава Росархива Андрей Артизов.

Андрей Николаевич, что известно на данный момент?

Андрей Артизов: Факт подмены подлинников нескольких документов РГВИА из фонда "Канцелярия Военной коллегии", опись "Именные указы российских императоров" на профессионально изготовленные муляжи впервые был установлен в ноябре 2020 года. Тогда на аукцион RR в США был выставлен документ с автографом Петра I. В 2020-2022 годах мы изучили все дела, включенные в указанную опись. Сведения о необнаруженных документах, тех, которые заменили на муляжи, были включены в Базу данных Росархива. Она называется так: "Необнаруженные (предположительно по причине хищения) дела (документы), имеющие коллекционную ценность".

Уже понятно, когда были совершены хищения?

Андрей Артизов: Предположительно замена подлинников на муляжи произошла в 1960-1970-е годы в процессе реставрационных работ, проводившихся Лабораторией микрофотокопирования и реставрации документов центральных государственных архивов СССР.

Когда вы узнали о том, что с торгов продают украденный документ?

Андрей Артизов: 23 октября этого года в Росархив поступила информация о выставленном на сайте Аукционного дома Hotel Drouot во Франции на торги необнаруженном документе из указанной описи - указе императора Петра II.

Что удалось уже предпринять?

Андрей Артизов: В этот же день 23 октября Росархив в установленном порядке проинформировал Минкультуры России о принятии необходимых мер по снятию документа с торгов. Это ведомство обладает полномочиями обратиться в Национальное центральное бюро Интерпола МВД России.

И это произошло еще до того, как аукцион состоялся.

Интерпол МВД России 31 октября направил во Францию материалы для возврата Указа Петра II в Россию.

Андрей Николаевич, как часто бывают случаи "архивного предательства"?

Андрей Артизов: Были они и в советское время, но особенно часто в 90-е годы. Все помнят дело Владимира Файнберга. Этот псевдоколлекционер, скрывшийся от нашего правосудия за рубежом, в Израиле, подкупил милиционера. Целая группа заходила в хранилище Исторического архива, который тогда размещался в здании Сената в Санкт-Петербурге, и выносила ценные документы.

Они периодически всплывают на аукционах, в основном США. Я сам уже дважды принимал из рук американских представителей возвращенные нам документы, которые тогда были похищены.

Справка "РГ"

Петр II Романов был сыном царевича Алексея, старшего сына Петра I. Он родился в 1715 году и в мае 1727 года вступил на престол. В 1728 году состоялась коронация 13-летнего императора. В январе 1730 года он заболел оспой и скончался в Москве.