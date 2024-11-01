Женщина оригинально отомстила коллеге, который воровал ее еду

Женщина, у которой один и тот же коллега постоянно воровал еду на работе, нашла оригинальный способ отомстить ему. Об этом она рассказала на форуме Reddit.

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Автор поста с ником Andrealolly написала, что все время берет с собой на работу обед, чтобы сэкономить. Однако один или два раза в неделю ее еда обязательно «таинственным образом исчезала» из холодильника.

В итоге Andrealolly удалось выяснить, кто ворует ее сэндвичи, и она поговорила с ним. Коллега посмеялся и ответил, что думал, что «они ничейные». Тогда девушка решила устроить вору сюрприз.

«На следующий день я приготовила замечательный сэндвич с соусом из жутко острого перца и с толстым слоем васаби. Я упаковала его как обычной и написала на контейнере свое имя», — написала Andrealolly.

Во время обеда она наблюдала с другого конца комнаты, как этот коллега взял ее сэндвич, откусил его, а потом «начал кашлять и заливать в себя воду». По словам девушки, с тех пор коллега ни разу не притронулся к ее еде.

Часть пользователей Reddit похвалили Andrealolly за изобретательную месть, а другие поразились тому, что взрослые люди способны воровать еду у коллег. Одна женщина рассказала, что попала в похожую ситуацию: коллега постоянно воровал ее сэндвичи с тунцом. Тогда она стала класть в них кошачий корм. По словам женщины, «ему потребовалась неделя, чтобы разобраться, в чем дело».

Ранее в Великобритании жительница графства Уэст-Йоркшир угодила в тюрьму за публикацию фотографий любовницы отца на сайте эскорт-услуг. Таким образом она попыталась отомстить женщине.