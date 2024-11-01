«Рязанское чудо»: самая глупая попытка СССР «догнать и перегнать» США

В конце 1959 года Первый секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Ларионов рапортовал о перевыполнении плана по сдаче государству мяса в три раза. На самом же деле очередная попытка «догнать и перегнать» США оказалась пожалуй самым глупым очковтирательством в истории СССР и обернулась громким скандалом, вошедшим в историю.

Сказано – сделано

В мае 1957 года Никита Хрущёв на заседании работников сельского хозяйства областей и автономных республик СССР заявил – вверенное ему государство способно «догнать и перегнать Америку» по экономическим показателям. Фразу, брошенную Никитой Сергеевичем, нельзя назвать голословной. С момента прихода к власти в 1953 году он всячески старался исправить ситуацию с пустыми полками в магазинах и произволом спекулянтов.

Однако не обошлось без перегибов. Хрущёв решил, что главный экономический показатель – мясо и молоко. Иными словами, чтобы превзойти американский уровень жизни, Советскому Союзу достаточно производить больше вышеназванных продуктов, нежели в США.

Экономисты робко уверяли – увеличить производство мяса в 3,5 раза (столько было нужно, чтобы догнать Новый Свет) получится только к 1975 году. Понятно, что такие расчёты генсека не устроили.

Поддержали Хрущёва главы некоторых регионов. Так, первый секретарь Рязанского обкома КПСС Алексей Николаевич Ларионов бодро пообещал – область сможет всего за один год утроить государственные заготовки мяса.

Цель оправдывает средства?

Инициатива, мягко говоря, носила авантюрный характер, но её всё же утвердили на областной партийной конференции, а в начале 1959 года о намерениях рязанцев в газете «Правда» вышел материал.

Ларионов начал с того, что приказал забить весь приплод скота, большую часть молочного стада и быков-производителей. Но для осуществления амбициозного плана этих мер оказалось недостаточно. Тогда Алексей Николаевич поручил организовать закупку скота в соседних областях и республиках, а в сельских школах в обязательном порядке должны были появиться крольчатники.

«Рязанское чудо» всё-таки произошло. Область в 1959 году продала государству 150 тысяч тонн мяса, то есть в 3,8 раза больше, нежели годом ранее. Ларионов тут же был удостоен звания Героя Социалистического труда, после чего сделал ещё одно громкое заявление – пообещал поставить в 1960 году уже 180 тысяч тонн мяса.

Но через год пришлось опуститься с небес на землю. В результате массового забоя 1959 года Рязанская область смогла произвести лишь 30 тысяч тонн мяса. Все мясные ресурсы оказались исчерпаны – мясо на Рязанщине фактически исчезло из продажи. Скрыть масштаб «рязанского чуда» не удалось. Афера была раскрыта, а Ларионову ничего не оставалось делать, кроме как застрелиться.

Впрочем, его дело продолжило жить. В середине 70-х годов по стопам Алексея Николаевича пошёл руководитель Узбекской ССР Шараф Рашидов. В Москве он отчитывался о ежегодной сдаче 3 млн тонн хлопка, хотя на самом деле не было и половины этого количества.