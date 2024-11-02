Резал, душил, насиловал: как маньяк из Балашихи убил почти 20 человек

Он рос в благополучной семье и много читал, но мало кто знал, что из-за проблем с головой из приличного мальчика вырастет чудовище. Маньяк Сергей Ряховский из Балашихи убил почти 20 человек. Он объявил себя охотником за секс-работницами и гомосексуалами, некоторых жертв, в том числе мальчиков и пожилых женщин, он насиловал. С каждым разом его преступления становились все более жестокими и изощренными, а когда его поймали и посадили, даже заключенные колонии особого режима опасались его. Подробности — в материале NEWS.ru.

Как маньяк совершал первые убийства

Как пишут авторы книги «Феномен российских маньяков», убийства Сергей Ряховский совершал в 1988–1993 годах, но за несколько лет до этого в возрасте 20 лет он начал нападать на пожилых женщин в московском районе Гольяново, пытаясь их изнасиловать. В ноябре 1982 года его поймали и посадили на четыре года за 10 эпизодов злостного хулиганства.

Срок он отсидел полностью, в криминальной иерархии колонии занял самую низшую ступень «опущенного». На свободу в ноябре 1986 года Ряховский вышел с мыслью, что объекты нападений нельзя оставлять в живых и в первую очередь надо убивать геев.

«Ряховский считал, что должен „бороться с проститутками и гомосексуалистами путем их убийства и последующей реинкарнации“. Всего он убил 18 человек и совершил два покушения на убийство. После убийств он наносил повреждения мертвым телам, и его жестокость нарастала с каждым разом. Обычно он резал жертву или душил голыми руками», — отмечают авторы книги «Дактилоскопическое и дерматоглифическое исследование папиллярных узоров серийных убийц».

Первое убийство он совершил 19 июня 1988 года в подмосковной Битце, его жертвой стал 41-летний мужчина, который предложил маньяку половой акт за деньги. Ряховский несколько раз вонзил ему отвертку в спину, раздел, расположил в непристойной позе, чтобы все поняли, что убитый был гомосексуалом. Через две недели маньяк ранил отверткой 70-летнюю пенсионерку под Подольском, заодно украв у нее 45 рублей. Женщину быстро нашли, но она скончалась в больнице. В сентябре маньяк зарезал 62-летнюю женщину, нанеся жертве три колото-резаных удара в область спины.

Четвертое убийство произошло в самом начале 1989 года. Его жертвой стал 16-летний подросток, который во время прогулки по парку Лосиный остров случайно задел Ряховского, катаясь на лыжах. Маньяк задушил его, а затем надругался над трупом, вонзив лыжную палку в анальное отверстие жертвы.

В марте 1989-го он расправился с 42-летним гомосексуалом в Измайловском парке, который, как и первый убитый Ряховским, предложил ему «заняться любовью». Впоследствии именно там Ряховский продолжит охоту на мужчин, где будет искать жертв под предлогом однополых связей.

В мае он расправился с 58-летней жительницей Одинцовского района, а в июне убил 53-летнюю женщину на кладбище.

Как менялся со временем почерк убийцы

Очередное убийство Ряховский совершил с более чем годичным перерывом, за это время почерк преступника существенно изменился в сторону большей жестокости. В июле 1990-го в Измайловском парке он расправился с 45-летней москвичкой, которой вспорол живот и отрубил голову. Через месяц он убил еще одну женщину, которая злоупотребляла выпивкой и ранее сидела в колонии.

В феврале 1991 года Ряховский убил 48-летнюю лыжницу в Люберецком районе Подмосковья. В августе перерезал горло 64-летней женщине в лесном массиве, а после этого искусал труп.

В сентябре 1992 года в полюбившемся маньяку Измайловском парке произошло 12-е убийство. Там Ряховский зарезал 60-летнего мужчину, ранее сидевшего за растление несовершеннолетних. Через месяц с небольшим в 20 метрах от места предыдущего убийства он задушил 38-летнего гомосексуала, а затем совершил с трупом половой акт. Аналогичное преступление случилось 16 декабря 1992 года, на этот раз жертвой серийного убийцы стал 29-летний мужчина.

В январе 1993 года Ряховский расправился с 77-летним ветераном Великой Отечественной войны в окрестностях подмосковного города Электроугли, где пенсионер собирал хворост в лесу. После убийства Ряховский отрубил трупу голову и руку, а также совершил с ним половой акт. На следующий день маньяк вернулся на место преступления с ножовкой и отпилил у погибшего ногу.

Одно из самых изощренных убийств Сергей Ряховский совершил 11 марта 1993 года. Недалеко от рядом деревни Раздоры Одинцовского района Московской области он напал на 55-летнюю женщину, вспорол ей живот и взорвал в брюшной полости петарду. Уже мертвую пенсионерку, ставшую 16-й жертвой маньяка, он изнасиловал.

Следующее убийство он совершил 8 апреля 1993 года. На этот раз Ряховский заманил в лес 14-летнего воспитанника интерната для детей с ментальными особенностями под предлогом помощи решить задания по математике. Ребенка он избил, задушил, совершил акт некрофилии, а затем расчленил труп. Голову убитого маньяк сжег в 40 метрах от места преступления. А в другом месте сжег его учебники.

Последним преступлением Сергея Ряховского стало убийство и последующее сексуальное надругательство над телом 62-летней женщины. На трупе он с ошибкой написал губной помадой: «Привэт из Чечни». Таким образом маньяк хотел направить милицию на «кавказский след».

Как нашли маньяка

В конце 1992 года Сергей Ряховский напал на 57-летнюю пенсионерку, которая смогла спастись, прокусив преступнику палец. В милиции по ее описанию составили фоторобот крупного угрюмого мужчины. Но найти и задержать маньяка благодаря его портрету смогли только 13 апреля 1993 года — через день после 18-го убийства.

После задержания Сергея Ряховского у него нашли дневник, в котором он тщательно записывал все свои убийства. Как отмечают авторы исследования «Дактилоскопическое и дерматоглифическое исследование папиллярных узоров серийных убийц», благодаря этим записям удалось раскрыть убийства и нападения.

После того как был обнаружен дневник, маньяк сознался во всех убийствах и нападениях. Кроме этого, он рассказал о таких эпизодах, в которых его не подозревали, показав оперативникам места преступлений. Например, убийство лыжника на Лосином острове, совершенное в 1989 году, связывали с другим маньяком Сергеем Головкиным по прозвищу Фишер, задержанным в октябре 1992-го.

Также Ряховский рассказал об убийстве подростка в ноябре 1992 года на том же Лосином острове в московском районе Метрогородок. Останки ребенка нашли 20 апреля 1993 года, но личность погибшего так и не установили, как и причастность задержанного к этому эпизоду.

Выжившие жертвы маньяка опознали Сергея Ряховского, а сам он писал из СИЗО в Генпрокуратуру покаянное письмо:

«Я описываю вам чистосердечно свои преступления. Начались они с 1982 года. У меня появилось неодолимое желание близости с женщиной... Я совершил десять или более нападений на женщин в лесном массиве неподалеку от московского микрорайона Гольяново. Позднее я понял, что со мною происходит что-то странное, но остановиться уже не мог. 24 ноября 1982 года я был задержан работниками милиции, и в отношении меня было возбуждено уголовное дело [за злостное хулиганство]. Освободился я в ноябре 1986 года, но и после освобождения мне не было покоя... У меня появилась какая-то агрессивность, которую я ничем и никак не мог сдержать».

Что известно о жизни Сергея Ряховского

В книге «Дактилоскопическое и дерматоглифическое исследование папиллярных узоров серийных убийц» утверждается, что Сергей Ряховский отличается от других маньяков тем, что у него не было несчастного детства, он не рос в атмосфере семейного насилия.

«Он рос в полной семье, над ним не издевались родители, более того, о нем очень заботились. Однако <...> с учебой у него тоже складывалось не очень хорошо. Любому общению он предпочитал одиночество. Окончив восемь классов, он пошел учиться в ПТУ, а затем работал электромонтером. <...> Преступник читал фантастику, увлекался документально-исторической литературой. Кругозор Ряховского был ограничен узким набором сиюминутных потребностей. Культурный уровень преступника был низок, коммуникативный навык неразвит. Даже лица, настроенные к Ряховскому доброжелательно, отмечали его грубость, вспыльчивость, неуступчивость, агрессивность по отношению к окружающим», — говорится в исследовании.

В детстве у будущего маньяка были проблемы с речью — говорить он начал поздно, только в три года. Это было связано с повреждением мозга при родах: плод был слишком крупный (да и уже в полгода он весил 11 килограммов), но акушеры не стали делать кесарево сечение. Психиатрическая экспертиза обнаружила у Ряховского склонность к геронтофилии и некрофилии, а также и синдром неразличения сексуального объекта. Все это эксперты связали с органическим поражением головного мозга, но несмотря на это маньяка признали вменяемым.

Что стало с маньяком

В 1995 году Ряховского приговорили к смертной казни, которую заменили на пожизненное заключение. Наказание он отбывал в мордовской ИК-1 особого режима, где умер от туберкулеза легких 12 ноября 2017 года.

В колонии Ряховский читал Рэя Брэдбери, Айзека Азимова, Роберта Шекли и других писателей-фантастов, а также писал мемуары. Сокамерники боялись угрюмости серийного убийцы, называя его «упырем», «молчуном», «сатаной» и «психом». Лишь один пожизненно осужденный заключенный Сергей Хвастунов нашел с Ряховским тему для общения — астрономию.

«Ряховский на вид — огромный, двухметровый, страшный. Но я как-то общий язык нашел. Не хочу хвалиться, но он мне на ночь рассказывал фантастику, вместе чай пили. Мы сошлись на почве звезд, астрономии. Нашли общую тему, а так человек он, конечно, — ой-ой-ой», — рассказывал Хвастунов и интервью правозащитнице Еве Меркачевой.

Как вспоминал начальник участка пожизненно осужденных ИК-1 Сергей Канаев, Ряховский бесконечно писал из колонии письма матери, но она «почему-то ни разу не приезжала даже на короткую свиданку». Мать с отцом маньяка пережили сына и скончались соответственно в 2010-м и 2015 году.