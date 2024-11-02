Как последний русский царь взошел на престол

2 ноября 1894 года на русский престол вступил последний в отечественной истории император — Николай II. За день до этого умер его отец, Александр III. Во главе России оказался 26-летний государь, набивший себе татуировки, любивший спорт и кофе. Как Николай II привыкал быть самодержцем, чем выводил из себя либеральную часть общества и как привел Россию в XX век — в материале «Газеты.Ru» о первых годах правления молодого царя.

«Всегда иметь целью славу России»

1 ноября (20 октября) 1894 года в Крыму в Ливадии в возрасте всего 49 лет скончался император Александр III. Николай был старшим сыном Александра. К моменту смерти отца наследнику русского престола было 26 лет.

В своем дневнике Николай так описывал день смерти отца:

«Боже мой, Боже мой, что за день! Господь отозвал к себе нашего обожаемого, дорогого, горячо любимого Папа. Голова кругом идет, верить не хочется — кажется до того неправдоподобной ужасная действительность. Все утро мы провели наверху около него!»

Александр с трудом дышал, причастился святых Тайн и вскоре, содрогнувшись, умер. «Чувствовал себя, как убитый. У дорогой Аликс опять заболели ноги! Вечером исповедался», — добавил Николай.

На следующий день Николай Александрович описывал бушующее Черное море и приготовления к похоронам отца. «Вчера вечером пришлось перенести тело дорогого Папа вниз, потому что, к сожалению, оно быстро начало разлагаться. <...> Днем ходили к морю — прибой был громадный. Погода потеплела и стала ясная».

В столицу империи тело умершего монарха везли две недели — с литургией и крестным ходом. Александра III похоронили в Петропавловской крепости.

За пару лет до этих печальных событий цесаревич вернулся из большого морского путешествия по странам Востока. На руке у него красовалась татуировка с драконом, а на голове — шрам от покушения японского городового.

Наследник был человеком, судя по его дневникам, глубоко верующим, слегка легкомысленным, и сильно влюбленным в свою суженую — Аликс, принцессу Дармштадт-Гессенскую.

В свободное от чтения и разнообразных официальных мероприятий время будущий Николай II играл на биллиарде, ездил в театр на балет, играл с приятелями в прятки, учился вести государственные дела, выпивал с гвардейскими офицерами, слушал «недурной хор венгерок», «спал как убитый», проводил много времени с многочисленными родственниками за завтраками и чаем, катался на велосипеде и ходил в церковь. В общем, вел жизнь почти похожую на жизнь современного горожанина — с поправкой на то обстоятельство, что ему предстояло править Российской Империей.

Как молодой царь венчался

© Император Николай II и Императрица Александры Федоровны (фото в музее святой царской семьи в Екатеринбурге)

Манифест о вступлении на престол нового царя был опубликован 2 ноября (21 октября).

Молодой государь впервые тогда использовал сакраментальное «Мы, Николай Второй, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, и прочая, и прочая».

Николай II официально приступил к исполнению монарших обязанностей. Жил он тогда в Аничковом дворце рядом с Невским проспектом и Фонтанкой.

«Выспался хорошо; но как только приходишь в себя, сейчас же ужасный гнет и тяжелое сознание совершившегося возвращаются в душу с новою силою! Бедная Мама опять чувствовала себя слабою, и днем с нею случился небольшой обморок. <...> В 12 ч. принял Государствен[ный] Совет в полном составе — пришлось опять говорить! К завтраку приехала милая Аликс; грустно видеться с нею только урывками! <...>. Обежал сад три раза...».

С 22-летней Аликс (которая к тому времени уже приняла православие с именем Александра и отчеством Фёдоровна) Николай II обвенчался, не дожидаясь окончания траура по Александру III. Молодой царь хотел сделать церемонию бракосочетания частной, но его дяди — братья умершего царя — убедили племянника в необходимости позвать хотя бы иностранных послов, чтобы засвидетельствовать торжество. Впрочем, у молодоженов не было ни торжественного приема, ни медового месяца. Вскоре из Аничкова дворца они перебрались в Царское Село.

Скандальная речь

Первым публичным выступлением Николая II стала речь, произнесенная им в январе 1895 года в Зимнем дворце перед дворянами, представителями земств и городов. Многие в российском обществе ждали от молодого государя и его юной супруги либеральных преобразований после консервативного правления Александра III. Лев Толстой, например, даже начал писать рассказ-притчу «Молодой царь», пытаясь создать что-то вроде наставления новому государю. Однако он был разочарован.

Николай, выступая перед приглашенными в Николаевском зале Зимнего дворца, произнес, держа бумажку с речью в шапке: «…Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что Я, посвящая все свои силы благу народному, буду охранять начало самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его Мой незабвенный покойный Родитель».

Речь готовил идеолог александровского самодержавного консерватизма обер-прокурор Синода Константин Победоносцев. По словам историка Сергея Ольденбурга, выступление Николая II было воспринято образованным обществом «в своем большинстве» как «вызов себе».

«Речь 17 января рассеяла надежды интеллигенции на возможность конституционных преобразований сверху. В этом отношении она послужила исходной точкой для нового роста революционной агитации, на которую снова стали находить средства», – отмечал он.

Сторонники Николая считали, что он произнес речь твердым и довольно суровым голосом. Противники с ненавистью заявляли, что царь «выкрикивал фальцетом».

«Вышел офицерик, в шапке у него была бумажка; начал он что-то бормотать, поглядывая на эту бумажку, и вдруг вскрикнул «бессмысленными мечтаниями», — тут мы поняли, что нас за что-то бранят, ну к чему же лаяться?» — заявлял один из земских депутатов, пишет историк Андрей Фирсов в своей биографии Николая II.

Личность Николая II практически с самого начала его царствования оценивалась современниками сообразно с их политическими убеждениями. Уже давно многие представители образованной части российского общества хотели демократических преобразований, конституции и парламента, либерализации нравов, и даже — революции.

Скандальной оказалась и коронация русских царя и царицы в мае 1896 года. Пышная и торжественная церемония была омрачена трагедией.

В Москве на Ходынском поле для народа были устроены гуляния в честь коронации, пришедшим раздавали угощение и подарок — жестяную кружку с вензелем. Возникла страшная давка (погибло более 1300 человек, многие тела были изуродованы, сотни получили ранения).

Однако скандал в среде интеллигенции вызвало то, что Николай II не прервал коронационных мероприятий и якобы веселился на приеме у французского посла. Это, впрочем, неправда. Фрейлина Вера Клейнмихель, хоть и не была на балу, утверждала, что дело было так:

«Французский посол умолял ввиду страшных расходов согласиться хотя бы просто на раут. <...> На Государе, что называется, лица не было. Он весь осунулся, был бледен как полотно. В молчании они прошли по залам, кланяясь собравшимся. Затем прошли в гостиную маркизы Монтебелло и очень скоро отбыли во дворец. Французы были в отчаянии, но, кажется, и они поняли, что требовать большего … было невозможно».

Впрочем, в дневнике Николая говорится, что уехал с раута он поздно ночью. Но был расстроен произошедшей давкой – «все шло, слава Богу, как по маслу, а сегодня случился великий грех». «Я об этом узнал в 10 1/2 ч. перед докладом. <...> Поехали на бал к Montebello. Было очень красиво устроено, но жара стояла невыносимая. После ужина уехали в 2 ч».

Стоит добавить, что незадолго до коронации Охранное отделение смогло предотвратить покушение на молодых царя и царицу — революционеры-студенты хотели закидать кортеж бомбами.

Так начиналось царствование Николая II — последнего русского царя, самого скандального и неоднозначного с точки зрения и многих современников, и многих потомков государя.

При Николае II Россия вошла в бурный XX век, при нем были проведена первая перепись населения, началась электрификация страны, развивалась промышленность, обгоняя по темпам развития США, была созвана Государственная дума. Также Россия стала мировым лидером в сфере технического и военного образования, обойдя по числу студентов на этих направлениях Германию и уравнявшись с США.

Омрачено было его царствование революциями и убийствами, поражениями в русско-японской войне и гибелью империи в результате заговора в 1917 году. Но это все — другие истории.