Кто первым придумал шариковую ручку

Есть предметы, которые представляются крайне простыми, но без них не обходится ни один человек. А между тем, чтобы эта «простота» заработала и стала обыденной потребовались изрядные усилия многих замечательных умов. Именно это все случилось с шариковой ручкой, а ее история началась 135 лет назад, когда американец Джон Лауд 30 октября 1888 года получил патент на свое изобретение.

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Дата начала истории шариковой ручки чисто бюрократическая, по моменту выдачи патента. Само изобретение было создано явно раньше. С тем же успехом можно взять и другую дату, например, когда была подана заявка – 4 февраля 1888 года. Но начиная с 30 октября изобретение и его описание становятся доступными для широкой публики. С этого момента понеслась гонка за его усовершенствование, пока шариковая ручка не попала в наши карманы и школьные портфели.

Патент получил американец Джон Джейкоб Лауд (John Jacob Loud) и в заявке обозначил ее просто – Pen. Так что англоязычные граждане ему обязаны еще и закреплением названия этого аппарата для письма, когда отказались от перьевых ручек. Мы тоже пользуемся дословным переводом – ручка.

© Джон Джейкоб Лауд\ wikipedia.com

Лауд был потомком самого «древнего» для Америки рода и появился на свет в 1844 году. Его предки прибыли еще на том самом корабле «Мейфлауэр» — он в 1620 году привез первых европейских поселенцев, которым удалось выжить на новой земле и основать колонию Плимут. По одному этому факту семейство пользовалось неоспоримым уважением.

Молодой человек закончил колледж в Массачусетсе, где они жили, а затем курс Гарвардского университета и стал юристом. Какое-то время работал по специальности, но в 1871 году отец попросил стать его ассистентом – он работал кассиром Union National Bank. После смерти отца в 1874 году занял его должность.

При этом Джон Лауд слыл разносторонней личностью и не ограничивался должностью банковского клерка, пусть и высокопоставленного. Увлекался музыкой и был дирижером хора Объединенной конгрегационалистской церкви, писал стихи и песни. Неплохо разбирался в истории и состоял в исторических обществах штатов Мэн и Нью-Гемпшир.

Особенно интересовался генеалогией – похоже, сказывалась гордость потомка первых поселенцев. Поскольку обладал очевидными ораторскими способностями, все же юрист, то Лауда часто приглашали выступать на различных праздниках.

И вот спрашивается: с чего этого обладателя стольких талантов и солидного джентльмена потянуло на изобретательство? Точно на этот вопрос ответить не мог и он сам. Тем более, что озаботился проблемой, которая вообще была далека от его сферы интересов – как нанести надпись на обратной стороне кожи.

Кстати, это обстоятельство породило ошибочное утверждение, которое можно встретить в некоторых публикациях. Они без тени смущения занесли солидного банковского служащего и юриста в кожевники.

Сам он в заявке на патент необходимость в своем изобретении объяснял тем, что обычным пером сделать надпись на изнанке кожи невозможно. Что правда. Не исключено, ему понадобилось как-то пометить некое изделие из кожи и не получилось. Вот и озаботился возможным способом.

Ручка Лауда состояла из резервуара для чернил, обычной полой трубки. Изобретатель утверждал, что она может быть сделана из любого материала, но лучше металла. Туда заливаются чернила для перьевых ручек, тем более что никаких других в то время и не было.

© Рисунок патента Джейкоба Лауда

В нижней части ручки стоял шарик, который удерживали еще несколько меньших. Прижимался большой шарик стержнем с коническим окончанием. Конус, только без дополнительных шариков, мы видим и во всех современных конструкциях шариковых ручек. В верхней части цилиндра был винт, закручиванием которого прижимался стержень, а с ним и шарик к конусу.

Такой конструкцией вполне уже можно было писать. Как сказано самим Лаудом в заявке, по «грубой поверхности, таких как дерево, грубая оберточная бумага, других поверхностях, где обычная ручка не может быть использована». Поскольку шарик был достаточно большой, то для письма ручка не подходила – ничего толком ей не изобразишь. Поэтому ручку Лауда еще называют первым маркером.

У нее был еще один, самый главный недостаток – чернила. Они на 90 процентов состоят из воды и удержать их в цилиндре крайне сложно, практически невозможно. Изобретением Лауда можно было пользоваться только держа его строго вертикально. Чуть наклонил – и все вытекло или наделало клякс. Самого Джона Лауда это обстоятельством совершенно не беспокоило – он и не собирался пользоваться своим изобретением. И уж тем более искать ему коммерческое применение.

© Ладислав Биро \ скан из аргентинской газеты

Зато растревожило умы остальных изобретателей. Патентные бюро только успевали регистрировать различные усовершенствования, каждый год их приходило больше десятка. Но везде все упиралось в чернила. Пока в 1938 году в Венгрии братья Ладислав и Георг Биро не сумели создать ту самую шариковую ручку, которой сейчас все пользуемся. Но это было бы невозможно без идеи с конусом и шариком, которая так счастливо пришла в голову Джону Лауду 135 лет назад.