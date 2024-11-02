Почему в Советском Союзе черная икра была дешевой

Чёрная икра в СССР была дешёвой, потому что страна активно занималась промыслом осетровых. Об этом «Финансы Mail» рассказала научный сотрудник отдела Кавказа ИЭА им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Танзила Чабиева.

По словам эксперта, после Первой мировой и Гражданской войн осетровые сильно расплодились, а рыбный промысел в Союзе стал одной из стратегий экономики. В 1929 году страна экспортировала 800 тонн чёрной икры за рубеж.

«Доступность была не только по принципу её стоимости, но и по объёмам. Чёрная икра попала в период Великой отечественной войны в паёк военных лётчиков и подводников. Считалось, что она богата внушительным списком микроэлементов, полезных здоровью. Потому нередко ей кормили и детей, зачастую добровольно-принудительно», — пояснила Танзиля Чабиева.

При росте стоимости базовых продуктов, икра оставалась доступной. Резкое подорожание произошло в 1970-х годах.