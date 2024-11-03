Где увидеть ту Москву, о которой мечтал Сталин

Широченные прямые проспекты, величественные дома в классическом стиле, многочисленные парки и большое количество водных объектов. Этот чудесный город-сад строили, его кусочки сохранились и по сей день, но завершить проект не успели. Сталинский план реконструкции Москвы совершенно варварским образом остановили, а потом ещё и сделали всё, чтобы его было сложно перезапустить заново.

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«На московских изогнутых улицах…» – в своём знаменитом стихотворении Сергей Есенин совершенно верно описывал главный город нашей Родины, который представлял из себя совершенно адский лабиринт узеньких кривых улиц и переулочков, застроенных халупами той или иной степени убогости. Не столица Советского Союза, а какая-то огромная деревня. Она никак не соответствовала своему статусу и была некомфортна для проживания. Проблему нужно было решать.

К тому же город был совершенно не приспособлен для транспорта, хотя он по большей части тогда являлся гужевым. Как ни парадоксально, но Москва уже тогда стояла в пробках, особенно центр. Водители кобыл куковали в заторах и матерились на чём свет стоит, движение единственного городского общественного транспорта – трамвая – телеги тоже постоянно перекрывали. А уж если происходило ДТП, к примеру, наезд лошадью на Остапа Ибрагимовича, так и вовсе всё наглухо вставало.

Попытки бессистемного украшательства ни к чему хорошему не приводили, кроме потерь – так, в 1934 году в ходе расширения Садового кольца снесли Сухареву башню. Впрочем, почему именно её разобрали, кто являлся инициатором этого акта вандализма и что искали, дело очень тёмное, к столичным транспортным проблемам отношения не имеющее.

К 1935 году группа ведущих русских-советских архитекторов – Владимир Семёнов, Сергей Чернышёв, Владимир Щуко, Владимир Гельфрейх и другие – разработала комплексный план реконструкции столицы, который вошёл в историю как «сталинский». Радиально-кольцевую планировку города решили сохранить, но её дополнили хордами. Город немного перешагнул границы Московской кольцевой железной дороги, но за её пределами в основном запланировали парковые зоны.

Параллельно с разметкой новых трасс производился учёт архитектурных памятников, которые нужно было сохранить, таковых на удивление нашлось немного. Весь центр был застроен доходными домами конца XIX – начала ХХ века, хватало таковых и ближе к окраинам. Но основная застройка была одно-двухэтажной, причём крайне ветхой.

Если вспомнить картину Василия Поленова «Московский дворик» (1878 год), то на ней видно, что ещё в конце XIX столетия в самом центре Первопрестольной хватало таких вот «пасторалей». И вскоре на этом месте купцы стали строить те самые доходные дома. Именно так возникли «переулочки Арбата», которыми все почему-то так восторгаются, и прочие аналогичные безликие кварталы.

Карты расположения магистралей доступны и поныне, они очень интересны, по ним можно проводить краеведческие экскурсии. Бульварное кольцо, которое кольцом, как известно, не является, планировалось расширить и замкнуть. При впадении Яузы в Москву-реку есть широченный Большой Устьинский мост, который ведёт в никуда, его построить успели. Комиссариатский мост тоже осилили, а просторный Садовнический проезд, обрамлённый «сталинками», и есть первый кусочек продолжения кольца. Движение в центре оно бы очень хорошо разгрузило.

Далее бульвар должен был проходить мимо Третьяковской галереи и выходить к реке напротив Дворца Советов, где тоже планировался мост. Сейчас там таковой уже имеется, но пешеходный, хотя собирались строить автомобильный. Движение в два-три ряда в каждую сторону, а сами бульвары, в том числе полосу зелёных насаждений, планировали расширить. За счёт сноса доходных домов и прочих малоценных построек.

То, что нынче называется Третье транспортное кольцо (ТТК) фигурировало как Новое бульварное кольцо. Сейчас это просто магистраль, а тогда действительно собирались делать бульвар. Три-четыре полосы в каждую сторону, между проезжими частями широкая парковая зона. ТТК с небольшими отклонениями проходит именно по этому маршруту, но Новое бульварное кольцо планировали раза в три шире – прямо на его внутреннюю часть должен был выходить фасад московского ипподрома.

Садовое кольцо по большей части расширить успели, местами на нём даже появилась «имперская» застройка. Нереализованным остались – причём и по сей день – развязки с радиальными магистралями. Их планировали строить по типу того, как устроена Самотечная эстакада. Или же с применением тоннелей – пересечение с Ленинским проспектом.

Четвёртое – Парковое – кольцо только наметили, хотя отдельные его кусочки имеются. Это улица академика Королёва, улица Космонавтов и улица Фонвизина, местами там успели даже построить «сталинки». В районе станций метро «Сокол» и «Октябрьское поле» тоже можно узреть кусочки нереализованного кольца, сейчас там проходит Северо-Западная хорда. Проспект Будённого такой же кусочек, имеются и иные отдельные элементы.

Хорды также планировались, например, одна из них должна была соединить Ярославский и Белорусский вокзалы. На Проспекте мира есть дом 11, фасад которого развёрнут в никуда – во двор. Именно вдоль него и должна была идти магистраль, но в глубине стоит построенная при Хрущёве убогая «панелька» (ул. Гиляровского дом 8с1). Это уже было чистой воды вредительство, дом поставлен так, чтобы хорду уже не построить.

Так называемые вылетные магистрали – широченные проспекты, переходящие в шоссе – именно они должны были формировать облик столицы. В наиболее завершённом виде находится Кутузовский проспект, который прорубали вообще через трущобы, ничего ценного на его месте не имелось. Правда, тоже до конца завершить не успели: после моста через Москва реку мимо правого крыла МИД через те самые арбатские переулочки имперская трасса выходила в район Дворца Советов. Новый Арабат, впоследствии реализованный в крайне убогом стиле, тоже обозначили на карте.

Продумали всё досконально, на годы и десятилетия вперёд – с учётом роста количества личного автотранспорта. Положим, едете вы по Ярославскому шоссе из области, Москва начинается после Северянинского моста. Около ВСХВ (ВДНХ) первая большая развязка, можно уйти на Парковое кольцо, в спальные районы. Прямо – жилые и административные здания, около метро «Алексеевская» они стоят во всей красе. Кстати, там же есть узенькая улочка под названием Широкий проезд – начало ещё одной хорды.

Далее развязка Нового бульварного кольца (ТТК), за ним дорога немного сужается, собственно, сегодня так и есть. Но вскоре после метро «Проспект Мира» улица становится ещё уже, а так быть не должно – тут уже доделать не успели. За Сретенку вообще даже не брались, до площади Дзержинского (Лубянки) планировалась широкая магистраль. А далее можно было уйти либо левее, либо правее, а то и вовсе поехать прямо – пересечь столицу по диаметру. Но не успели.

Многое не успели. Широченная Стромынка на карте соединяется с проспектом Кирова (ул. Маши Порываевой, даже проспект академика Сахарова, их пробили) и шли туда же, к Лубянке. Не завершили – проспект упирается в Сретенский бульвар, за котором кварталы убогих доходных домов, их тоже планировали снести.

«Незавершёнка» вообще везде, сил тогда не хватало, поэтому в столице много «зданий-маячков», стоящих на будущих магистралях. Например, офис «Росатома» на Большой Ордынке довольно далеко от дороги, что на первый взгляд кажется странным. Однако после сноса всего того безобразия, которое и сегодня там стоит – мещанских и купеческих хибарок – величественное здание оказывалось прямо на краю проспекта.

План не был окончательным, в него постоянно вносились коррективы, так, в самом конце 30-х к нему прицепили МКАД. Однако пространство между новым шоссейным кольцом и границами города не собирались застраивать «человейниками», делать из Москвы мегаполис не планировали. Город-парк – да, удобный для автомобилистов – несомненно.

P.S. Автор материала – коренной москвич, предки которого живут в городе со второй половины XVIII века.