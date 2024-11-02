В России исчезла территория площадью 53 гектара

Площадь ледовых покровов по всему миру постепенно уменьшается, поэтому в будущем некоторые ледовые острова могут исчезать. Об этом РУДН имени Патриса Лумумбы Ирина Головачева, отвечая на вопрос об исчезновении острова Месяцева площадью 53 гектара.

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По ее словам, в настоящее время идет межледниковый период. Непонятно, какая температура будет нормой в ближайшие сто лет: возможно, потепление продолжится, а возможно климат на Земле опять устремиться к ледниковому периоду. Если глобальное потепление сохранится, ледяные острова продолжат таять.

Доцент Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев добавил, что глобальное потепление приводит к повышению уровня воды в океане, что также ускоряет таяние ледников. Кроме того, в будущем может потребоваться корректировка навигационных карт с учетом исчезнувших островов и измененного контура суши. Из-за исчезновения ледников также будет опресняться вода в океане. Но, как считает специалист, эти явления происходят медленно и не носят катастрофический характер.

Ранее из архипелага Земля Франца-Иосифа в Северном Ледовитом океане исчез остров Месяцева площадью 53 гектара. Остров растаял в результате глобального потепления.