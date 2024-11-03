Всемирный день медузы: какие праздники отмечают 3 ноября

Сегодня в России вспоминают сразу несколько событий. Расскажем о некоторых из них.

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Ежегодно Всемирный день медузы празднуют 3 ноября. Инициатива по его созданию принадлежит морским биологам, которые особенно увлекаются этими представителями водной стихии. Главная цель - привлечь внимание общественности и других ученых к более глубокому наблюдению и изучению этих животных.

Еще в это воскресенье отмечают День домохозяйки. Главная цель - привлечь внимание к нелегкой и ответственной работе внутри дома как для женщины, так и для мужчины.

А в народном календаре - Иларионов день. Раньше люди примечали положение снега в эту дату. Если он ложится на сырую землю и не тает - весной рано расцветут подснежники. А если он упадет на мерзлую почву, то можно ждать хорошего урожая хлеба.

Также 3 ноября - Дeнь оладушек, хранения тайны и клише, Всемирный день косплея и Международный день калькулятора.