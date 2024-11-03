Секретный язык офеней: какие слова из него перешли в русский

Не было в русской истории более закрытого и более таинственного сообщества, чем офени. Даже о масонах, которые во все века окутывали себя ореолом тайны, известно гораздо больше.

Откуда есть пошли офени?

На этот счёт существует несколько версий, одна другой краше.

Версия первая: офени – греки

Наиболее распространенная версия, самая официальная. Её сторонники считают, что слово «офени» происходит от «Афины». Эта версия имеет под собой историческую основу: в XV веке началось массовое переселение греков на Русь. Занимались они, в основном, торговлей, причем своеобразной. Специализировались на продаже галантереи, мелкого товара, книг, икон.

Версия вторая: офени-евреи

Версия большей степени конспирологичности, но всё же имеющая своих сторонников. Тем более, что она не отрицает первую версию, а в некотором отношении просто её дополняет. Иудеи на Русь могли прийти как с территории Греции, с севера Балканского полуострова, так и с территории Хазарского каганата, который был разгромлен как государство, но его жители не могли исчезнуть бесследно.

Версия третья: офени-русские

Версии «заморского» происхождения офеней имеют свои недостатки. Во-первых, какова была вероятность того, что пришлые на Руси люди сумели за короткий период (век-полтора) стать такой многочисленной и организованной структурой, которую офени представляли на протяжении нескольких столетий? Вероятность, очевидно, невелика. Каким бы многолюдным ни было переселение греков или евреев, оно не смогло бы сформировать целую «касту», со своим языком и сложившимися цеховыми традициями. На версии внутреннего происхождения офеней есть смысл остановиться подробнее.

Офени и скоморохи

Современное представление о скоморохах довольно вульгарно. Скоморохи представляются эдакими клоунами-смехачами, которые передвигаются на ходулях, дудят в дуду и собирают вокруг себя толпы весёлого люда. Подобное видение, приравнивающее скоморохов к народным аниматорам-затейникам, поверхностно. Да, скоморохи были странствующими актёрами, и самым распространенным жанров их представлений являлась комедия. Порожденные дохристианской смеховой культурой, скоморохи были притесняемы и государством, и церковью.

В репертуаре скоморохов были былины, сказания и народные драмы, в которых выражалось недовольство народа существующими порядками. Даже в драмах, сюжетом которых являлись библейские сказания, например о царе Ироде, отражались оппозиционные настроения народа, а в сатирической драме скоморохи в самом непривлекательном виде изображали бояр и духовенство.

В XVI-XVII веках скоморохи стали объединятся в ватаги по 60-100 человек. Понятно, что такие «коллективы», разгуливающие по деревням и весям не могли не вызывать подозрений. Кроме того, скоморохов стали обвинять в грабежах (что было, скорее всего, оправдано). В 1648 и 1657 годах архиепископ Никон добился указов о запрещении скоморошества.

Запрет-запретом, но скоморохи не исчезли окончательно. Бродить по Руси под видом скоморохов стало опасно, бывшие скоморохи в массовом порядке стали переходить в ряды торговцев-разносчиков. С 1700 года начинают встречаться первые исторические упоминания об офенях - ходебщиках и их искусственном языке.

Одно из прозваний офеней, мазыки, недвусмысленно говорит о том, что офени были сопричастны музыкальной культуре, были своеобразными бродячими музыкантами, русскими трубадурами. Налицо общность со скоморохами, которые сопровождали свои представления музыкальным аккомпанементом.

Культ Трояна

Существует теория, по которой и офени и скоморохи изначально были жрецами языческого бога Трояна. Культ Трояна существовал на Руси в дохристианскую и даже в доперуновскую эпоху. Троян был триединым божеством, соединением мужского, женского и общего начала. В христианской культуре триада трансформируется в почитание Троицы.

Версия с почитанием языческого культа объясняет и сакральность цехового языка скоморохов и офеней. Возможно, уличный театр и представления скоморохов были только прикрытием для беспрепятственного следования культу Трояна, православной церкви эта сторона жизни скоморохов-офеней была известна – отсюда и гонения. В составе труппы скоморохи часто имели учёного медведя. Медведь же, священное животное древних славян, был нужен помимо всего прочего, при совершении тех или иных обрядов.

Тайный язык

Интерес к офеням возник во многом благодаря их тайному языку. Не будь языка – не было бы и тайны, а не было бы тайны, не было бы и интереса. Офенский язык возник из слияния заимствований из разных языков и в результате искусственного словообразования . По частотности, больше всего заимствований из греческого. Заметное количество греческих заимствований в языке русских офеней привело к тому, что в XIX веке знаменитый русский лингвист И.И. Срезневский, также изучавший офенский язык, прямо называет его афинским. Но сами офени никогда не торговали в Греции. Лишь самые первые мазыки возможно, завязывали торговые контакты с греческими торговцами-иммигрантами.

О существовании этого тайного языка написал в своих записках служивший в России в 1601-1630 годах голландец Исаак Маасс. Кроме названия об этом языке нам ничего не известно. О нем же упоминал служивший при русском дворе англичанин Ричард Джеймс, но и он подробных сведений об этом языке не собрал. Мы можем только предполагать, что к моменту поселения офеней во Владимирской губернии их язык уже около ста лет существовал и развивался.

В офенском языке были также и тюркские заимствования, и польские, и марийские. Очень часто офени присоединяли к заимствованному слову понятные русские приставки и суффиксы, и оно получало новое и вместе с тем привычное значение, а вместе с тем было непонятно для непосвящённых. Например, донгузятина - свинина. “Дунгыз” по-татарски “свинья”, а суффикс -ятина, обозначает в русском языке мясо животных. “Тугур” по-марийски “рубашка”. Добавив к нему нужные приставку и суффикс, офени легко получали понятное, но странное на слух «безтугурный», то есть голый.

Но всё-таки большинство слов в языке офеней нельзя привести к иностранным этимологиям. Некоторые исследователи считают, что эти слова были выдуманы самими офенями. Более правдоподобным представляется, что в офенской фене переплелись диалектизмы из разных областей России, а этимология этих слов позднее утрачивалась из-за их малого распространения.

Особенно интересно проследить за судьбой слова, этимологию которого удаётся установить. Так слово «лох» произошло из языка русских поморов. В Архангельской области так называли неповоротливую глупую рыбу, как правило, сёмгу. Именно в этом исходном значении употреблял слово «лох» поэт Фёдор Глинка. В стихотворении «Дева карельских лесов» он описывал молодого карельского рыбака, который «беспечных лохов сонный рой тревожит меткой острогой». Офени стали использовать это слово в значении «мужик». Причём сперва это слово значило на фене нейтральное «любой чужой мужик, не-офеня». Хотя уже тогда имело пренебрежительный оттенок: ведь офени заведомо считали себя образованнее, грамотнее и ловчее обычных селян-лохов. И лишь в конце XIX века, когда это слово из офенской фени заимствовали профессиональные уголовники, оно получило знакомое нам значение: «глупый человек, жертва преступления».

Также из русской диалектной лексики пришли в язык офеней слова бусать (позже бухать) – пить, клёво – хорошо, удачно, псалуга рыба, поханя – хозяин, совасьюха – мышь, косать (позже коцать) – бить или резать, дермоха - драка, колыга, клога - брага, здьюм - два, солоха – баба, хлить (или хилять) – течь, идти, мастырить – делать, строить, конструировать. Некоторые из них через триста лет в измененном или неизменном виде мы употребляем в разговорной речи до сих пор.

Тайный язык офеней не мог не волновать государство. У офеней была налаженная торговая сеть, которая фактически никак не контролировалась. Изучить язык офеней должен был Владимир Даль. К нему в 1853 году обратился граф Л.А. Перовский, глава Особого секретного комитета при Министерстве внутренних дел Российской империи с просьбой составить «словарь тайного языка раскольников».

К концу 1854 года «Офен/ь/ско-русский словарь» был готов, а в начале 1855 года был завершен и обратный, — «Русско-офен/ь/ский словарь». Общим числом офеньских слов, чуть более 5 тысяч. Несмотря на все ожидания, никаких «опасных» слов в словаре чиновники не нашли. Больше того, Даль указывал, что слово «офени» производное от слова «офест», то есть крест, а сами офени (по Далю) – христиане.

Где жили?

Ареал проживания и курсирования офеней был очень широк. Основными центрами считается Суздаль и Владимирская область. На севере офени доходили до Архангельска и Белого моря. На востоке торговали до Урала. На юге спускались вниз по Волге до Астрахани. На западе достигали восточной Польши.

Жители других областей часто называли офеней словом суздала, которое означало «суздальские». Это собирательное слово изначально женского рода и единственного числа с ударением на последнем слоге (точно так же, как, например, господа и старшина) наряду со словом офеня стало обозначать неутомимых книготорговцев для всех прочих русских людей.

Не было сообщества более закрытого, чем офени, но при этом более открытого в своем стремлении развить грамотность народа, показать другую сторону бытовой реальности. Влияние их огромно и до сих пор до конца не изучено. Офени были наиболее деятельным слоем населения. Им, чтобы жить, нужно было в прямом смысле «вертеться». Вот они и вертелись, запутывая следы, тарабаря на фене непонятные заветные заговоры, причащаясь луком, меняя обличья, уходили от опеки государства. Говорят, они и сегодня среди нас. Просто мы ленивы и нелюбопытны, чтобы их замечать.

Перевод русских пословиц на офенский язык (перевод Колотова А.В.)