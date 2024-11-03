Самодурства русских монархов: пять самых известных

Каждый русский правитель внёс неоценимый вклад в развитие государства. Но спустя сотни лет некоторые царские решения и поступки могут показаться, мягко говоря, странными. Из всех государей можно выделить тех, кто был склонен к проявлению самодурства. Об их поступках стоит рассказать подробнее.

Отречение от власти

Самым «экстравагантным» решением Иоанна IV можно считать отказ от венца «царства Московского» в пользу касимовского "гастарбайтера" Симеона Бекбулатовича. На время Иван Грозный перебрался «на Неглинною на Петровке, на Орбате, против Каменого моста старово». На протяжении года Симеон Бекбулатович своим именем подписывал государственные указы и пожалования. Наигрался же Иоанн Васильевич через год – забрал себе венец назад, а Симеона отправил в Тверь.

За народную трезвость

Алексей Михайлович во время своего правления активно боролся с пьянством. 15 марта 1647 года царским указом насельникам Соловецкого монастыря запретили держать в кельях «пьянственное питьё». Спустя два года данное наставление распространилось уже на все монастыри, а в 1652 году была подготовлена «кабацкая реформа». Реализовать задуманное удалось и цель была достигнута – народ действительно стал пить меньше.

Брать пример с Европы

Первый российский император Пётр I отчаянно стремился сделать из России «цивилизованную страну». После «европейского турне» правитель издал указ «О ношении немецкого платья, о бритии бород и усов, о хождении раскольникам в указанном для них одеянии». Далее Пётр I приступил к экспериментам со временем. После 31 декабря 7207 года в Российской империи наступило 1 декабря 1700. Русские граждане далеко не сразу поняли, куда делись вычеркнутые лёгкой петровской рукой 5500 лет.

Борьба с волосами

Дело, начатое Петром I, продолжила его дочь Елизавета Великая. Она в 1747 году издала указ, согласно которому все придворные дамы должны были подстричься наголо и носить парики. Причина данного решение скрывалась в женской зависти. Однажды императрица не смогла удалить пудру со своих волос и решила выкрасить их в чёрный цвет, что не помогло. Пришлось состричь волосы полностью и носить парик.

Словесная дуэль

Павел I мечтал возродить рыцарство, ненавидел англичан с французами. Также он взялся за реформу русского языка. Под запретом оказались слова «гражданин» и «отечество» (их заменили на «обыватель» и «государство»), «отряд» стал «деташементом», глагол «выполнить» – «исполнить», а «врач» – «лекарем». Далее государь наложил табу на вальс и ввёл строгие стандарты на повозки извозчиков, из-за чего столичные извозчики вынужденно перебрались за пределы города.