Как работает и сколько зарабатывает столичная банщица

У тех, кто любит баню так, что жить без нее не может, есть вариант обучиться на пар-мастера и начать на этом зарабатывать, собирая группы или устроившись на ставку с обычным графиком два дня через два. Как пройти такой путь, сколько в этой профессии можно получать и безопасно ли работать банщицей молодой красивой женщине, «Мосленте» рассказала москвичка Кристина Олешко, которая профессионально парит людей уже 12 лет. Ниже — ее рассказ.

© Мослента

Про банный опыт с детства

В баню любит ходить моя мама, и она брала меня туда в детстве. Это были совместные бани, и для детей в них все было очень комфортно. Снизу там ходили, а в самый жар, на верхние полки, никто тебя не тащил. Баня была «общаковая» — два этажа, большая печка, которая топилась газом. Внизу попарился, потихонечку перебираешься наверх.

Потом, лет в 16-17, я познакомилась с будущим супругом. Поехали к нему на родину, в Кемерово, и выяснилось, что он тоже любит париться. У них своя баня в деревне, где в 70 градусов может быть очень жарко, веники только березовые. Там, можно сказать, я и увидела традиционное парение.

© Фото: предоставлено героиней материала

Затем мы с мужем стали бывать во всяких фестивальных банях, которые ставятся на реках. Это войлочные шатры с печками, и там фестивальщики проводят банные церемонии или просто парятся. Там я в первый раз получила мистический опыт: когда баня — это не просто погреться-помыться, а уже что-то такое, что воздействует на сознание.

Про организацию своей банной тусовки

Потом у нас появился ребенок, а семья наша такая водно-закаленная, в которой с детства учат детей плавать. И мы начали ходить в баню с бассейном, в детско-мамское содружество на Авиамоторной.

Потом ездить стало лениво, и мы подумали: «Может, сами соберемся? Организуем банную тусовку и будем ходить поближе». Нашли баню-сауну с теплым бассейном и начали там собираться.

Парились каждую неделю, а летом прекращали, потому что начинались всякие выезды на фестивали, на речки, в лес. Было это лет 12 назад. Житейский банный опыт у меня на тот момент уже был, а профессионального еще не было.

Про обучение на мастера пара

С течением жизни детей в моей бане становилось все меньше, а взрослых все больше. Поскольку это происходило каждую неделю и все время я там общалась с людьми, которым интересна баня, мне стало интересно, как парить профессионально. И возникла потребность — обучиться, чтобы узнать, как это делать по канону. Не как сложилось-получилось, а уже со знанием дела.

© Фото: Римма Хасаншина. Предоставлено героиней материала

И другой банный организатор познакомил меня с Вадимом Васильевым. Вокруг него — кружок энтузиастов, он сейчас проводит в Москве чемпионат «Первый пар» для начинающих пар-мастеров. Я прошла у него обучение, которое тогда стоило 20 тысяч рублей, и с тех пор практиковала много индивидуальных парений.

Про индивидуальное парение

Индивидуальное парение — это про заботу о человеке, про контакт. Противоположность той истории, когда все на потоке, человек работает банщиком два дня через два. В таких условиях, конечно, не будешь с каждым вступать в эмоциональный и психологический контакт.

А если это индивидуальная встреча, более уникальная, то тут искусство пар-мастера будет заключаться не только в том, как он бьет «двоечки» и «четверочки» и знает, как клиента намазать и где что у него согнуть. Также важно, какую атмосферу он может создать своим присутствием.

Когда человек от этого расслабился, раскрылся — и внутри него что-то изменилось оттого, что он побывал в этом состоянии.

Про заработки и цены

Заработки у банщиков очень разные. На «Авито» можно найти начинающих людей, которые готовы тебя попарить за 500 и за 1000 рублей.

Есть люди, которые работают два через два дня, по 12 часов, в местах вроде банного комплекса «Жар-Птица» на метро «Динамо». В таком жестком графике они зарабатывают от 100 до 200 тысяч в месяц. Не представляю, как они так работают, по-сталеварски.

© Фото: Дмитрий Еременко. Предоставлено героиней материала

Есть групповые бани в Москве, где вход стоит тысячи две. Соответственно, берем сумму, собранную с людей, которые пришли, вычитаем аренду и веники, и получается сумма, которую зарабатывает организатор.

Есть группы, которые организаторы водят в более дорогие бани, они стоят уже от 4 до 10 тысяч с человека. Есть парения за 30 и за 80 тысяч рублей, соответственно, заработок пар-мастера может быть любой.

Еще существует практика, распространенная в некоторых спа-центрах Москвы, при которой пар-мастер на руки получает 30 процентов от услуги, оплаченной клиентами.

Про первые шаги начинающего пар-мастера

Начинающему мастеру имеет смысл устроиться в какую-нибудь «общаковую» баню, чтобы набраться опыта, научиться все делать эргономично. Там будет ставка, деньги от заказов. И это будут деньги, на которые люди живут, потому что с такой занятостью ты другой работой не займешься. Школа жизни точно будет колоссальная.

А дальше все уже зависит от маркетинга, как и где найдешь себе клиентов. Это зависит от того, как и где ты себя можешь продвигать, какой у тебя «сарафан». Насколько довольными от тебя уходят люди? Сохраняют ли они твои контакты, советуют ли тебя друзьям? Такой путь, как у парикмахера или психотерапевта.

А вообще — парить тяжело. Можно дополнительно заниматься фитнесом, развивать свою кардиосистему. Но все равно существует физический предел, так что бизнес это не масштабируемый. Есть предел и сил, и запаса времени.

© Фото: Римма Хасаншина. Предоставлено героиней материала

Набравшись опыта, можно еще и обучать, тогда это может стать еще одним источником дохода в профессии. Но все равно на миллионы и миллиарды, как на продажах в Wildberries, тут вряд ли получится выйти. Если план — заработать все деньги мира, то это не сюда.

Про внимание мужчин

Профессиональные пар-мастера работают одетые. Во-первых, так меньше греешься, во-вторых, пот не должен на клиентов брызгать. И в третьих, это профессиональную среду между вами создает.

Перцовый баллон с собой в парилку не беру. А если серьезно, пар-мастер обычно обладает психологической проницательностью, без этого в профессии будет сложно. Уже на этапе первого знакомстав видишь людей озабоченных и просто не идешь с ними работать. Потому что работать надо с теми, кто умеет себя контролировать, иначе это может быть небезопасно.

Баня равно секс — это контекст 1990-х. Когда ты с человеком общаешься, вы выясняете, какой у него запрос от парения, чего ему хочется. Если у него запрос на секс, то это не ко мне, это не моя профессиональная деятельность. Может еще кого-нибудь позвать после парения.

Симпатия между пар-мастером и клиентом определенно возникает, поскольку процесс связан не только с телом, но и с душой. Но тут надо выдерживать рамки. Иначе будет уже совсем другая профессия.

Про расслабление

Периодически меня вызывают как гендерного мастера, когда женщина хочет, чтобы ее попарила женщина, а не мужчина, чтобы не было всего этого подтекста.

© Фото: Римма Хасаншина. Предоставлено героиней материала

На индивидуальное парение новые мужчины ко мне попадают нечасто. Точка входа — это обычно знакомые знакомых или клиентов, которые меня порекомендовали. Объявления на «Авито» у меня не висят, есть только страничка во «ВКонтакте». Наверное, так обеспечивается безопасность.

Чаще я с группами работаю, а там люди обычно держат себя в руках. Хамского отношения не встречается, а если вдруг что-то такое и проскользнет, это можно погасить за счет динамики группы. Потому что пар-мастер в бане является лидером группы, а если он им не станет, тогда и никакого группового процесса не произойдет. Если все начнут шутки свои подшучивать, то в мистическое, более интересное состояние, сложно будет погрузиться.

Чтобы расслабиться, лучше, чтобы все не болтали. Лидерские, шаманские или психотерапевтические качества у пар-мастера всегда есть. Снять лишнее напряжение, перевести группу в спокойное, расслабленное состояние всегда можно.

Рекомендации по Москве

Конечно, в первую очередь хочется посоветовать приходить ко мне. А так — надо понимать, какие у вас финансовые возможности, какой опыт вы хотите получить.

Например, мне нравится баня Cave — «Пещера белого дракона». Она дает очень интересный опыт. Но если человек любит контрасты и сильно прогреться, то это не подойдет. В остальных случаях туда можно смело идти: и эстетически все великолепно оформлено, и опыт очень приятный.

© Фото: Предоставлено героиней материала

Сандуны, Ржевские, Усачевские, Варшавские, Краснопресненские, Измайловские, Селезневские — очень много есть по Москве общих бань, мужских, женских разрядов. Если хочется узнать про это какие-то эмпирические выводы, то есть Анна Артемьева с ее блогом Nudeblog. Она их регулярно тестит, посещает и публикует отчеты.

Насчет того, какие сауны снимать, что называется, «на районе», если вы хотите пойти частной компанией, — это все очень сложно. Сама очень не люблю этот процесс выбора новой площадки. Надо смотреть разные варианты поблизости от себя. Главное, чтобы печка была хорошая и с санитарной точки зрения помещение не вызывало вопросов.