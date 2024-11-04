Главные тайны XX века: какие громкие преступления так и не раскрыли

Как показывает статистика, большинство убийств раскрывают по горячим следам. 90% исчезнувших людей через какое-то время находят – живыми или мертвыми. Но некоторые преступления и исчезновения так и остаются нераскрытыми. Несколько таких историй произошло в прошлом веке, и они до сих пор будоражат умы специалистов и исследователей.

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Убийство на ферме Хинтеркайфек

В ночь с 31 марта на 1 апреля 1922 года семья из шести человек была жестоко убита на хуторе Хинтеркайфек (Германия) неподалеку от Мюнхена. Жертвами стали Андреас и Цецилия Грубер, их дочь Виктория, двое ее малолетних детей – Йозеф и Цецилия, и служанка Мария Баумгартнер.

Всем шестерым размозжили головы неким острым предметом.

Несмотря на то, что за сведения о преступлении была назначена крупная награда и по делу были допрошены около 100 человек, не удалось выявить ни подозреваемых, ни мотивов убийства. По одной из версий, убийцей мог быть проникший в дом бродяга, по другой – бывший муж Виктории Грубер, который, как считалось, погиб на фронте.

В 2007 году студенты Полицейской академии в Фюрстенфельдбруке заявили, что им удалось при помощи современных методов расследования установить личность потенциального убийцы. Но раскрывать ее они не стали.

Смерть «Черного Георгина»

15 января 1947 года на бесхозном земельном участке неподалеку от Лос-Анджелеса были найдены расчлененные останки 22-летней Элизабет Шорт. Тело разрубили на две половины, соски и половые органы отсутствовали, рот изуродован.

Выяснилось, что Элизабет работала официанткой и мечтала стать актрисой. Девушка любила носить черные платья, за что ей дали прозвище Black Dahlia («Черный Георгин»). В последний раз Элизабет видели живой 9 января 1947 года в фойе лос-анджелесской гостиницы «Билтмор».

22 человека в разное время объявлялись подозреваемыми в этом преступлении, а около 60 человек сами признались в убийстве. Но никаких подтверждений виновности кого-либо из них получить не удалось.

«Человек из Сомертона»

Утром 1 декабря 1948 года на пляже Сомертон в австралийском городе Аделаида был найден труп прилично одетого мужчины в возрасте около 45 лет. Следы насилия или повреждений на теле отсутствовали. Опознать умершего не удалось.

Во время вскрытия выяснилось, что желудок мертвеца наполнен кровью. Эксперты предположили, что причиной смерти могло быть отравление, но следов яда в организме не обнаружилось.

Полицейских удивило, что при покойном не было денег, а со всей его одежды срезаны ярлыки. Создавалось впечатление, что кто-то очень не хотел, чтобы этого человека опознали.

Впоследствии выяснилось, что 30 ноября того же года кто-то сдал в камеру хранения на вокзале Аделаиды чемодан без бирки. В нем лежала одежда, по размеру как раз подходящая «человеку из Сомертона», также со споротыми ярлыками. Хотя на трех предметах гардероба все-таки значилось имя «Т. Кин» и стояла отметка из химчистки. Но эта информация следствию ничего не дала. В потайном кармане брюк лежала свернутая книжная страница с надписью «Тамам Шуд». Оказалось, что она была вырвана из сборника «Рубайев» - стихов знаменитого персидского поэта Омара Хайяма. По-персидски «тамам шуд» означает «оконченный» или «завершенный».

Экземпляр «Рубайев», из которого была вырвана последняя страница, нашелся у некоего врача, проживавшего в Гленелге. Тот рассказал, что 30 ноября обнаружил книгу на переднем сиденье своего автомобиля. Криминалисты установили, что страница действительно была вырвана именно из этого сборника.

Книгу внимательно исследовали. На обороте были сделаны карандашные пометки, напоминавшие шифр. Кроме того, там обнаружился номер телефона некоей Джессики Пауэлл. Эта женщина поведала, что сборник когда-то принадлежал ей, но в 1945 году она подарила его своему знакомому - лейтенанту Альфреду Боксоллу. Полиции удалось найти Боксолла, однако тот продемонстрировал им совершенно целый экземпляр «Рубайев»!

Со временем возникла версия о том, что «человек из Сомертона» был советским шпионом. Тем более неподалеку от того места, где нашли его тело, располагался крупный ракетный полигон.

В ноябре 2013 года дочь Джессики Пауэлл, которая к тому времени уже скончалась, рассказала тележурналистам о том, что ее мать была агентом советской разведки. Не исключено, что по каким-то причинам она сама умертвила «человека из Сомертона», скажем, использовав для этого яд, не оставляющий следов в организме. Любопытно, что большинство улик по делу «человека из Сомертона» были утеряны или уничтожены

Исчезновение детей Бомонт

Еще одно загадочное преступление в окрестностях Аделаиды произошло 26 января 1966 года. В этот день трое детей Джима и Нэнси Бомонт – 9-летняя Джейн, 7-летняя Арнна и 4-летний Грант – отправились на пляж в Гленелг. На автобусе от их дома туда было 10 минут езды.

К полудню дети не вернулись. Вечером родители обратились с заявлением в полицию. Одна 74-летняя женщина рассказала, что видела детей играющими у питьевого фонтанчика вместе с каким-то молодым мужчиной. С ее слов составили фоторобот.

Возникла версия о похищении. Детей искали тысячи добровольцев, им помогали пресса и телевидение. Но поиски оказались безрезультатными.

Несколько лет назад в Австралии вышла книга «Человек из сатина», автор которой поведал, что его отец, скончавшийся в 2004 году, бизнесмен Гарри Фиппс, был педофилом и именно он убил детей Бомонт.

После выхода книги в полицию обратились два пожилых брата, вспомнившие, что однажды летом 1966 года Фиппс нанял их, чтобы вырыть во дворе принадлежавшей ему фабрики «New Castalloy» яму двухметровой глубины. Сразу же возникло предположение, что там захоронены останки пропавших детей. Полиция решила провести в этом месте раскопки, были привлечены даже ученые из Университета Флиндерса с электротомографом. Из земли извлекли кости различных животных, но человеческих останков там не было. Надежда на раскрытие одной из «загадок века» так и не оправдалась.