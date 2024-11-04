Какую армейскую еду больше всего ненавидели советские солдаты

В советское время появилась примета: если мужчина на дух не переносит перловку, значит, он служил в армии. У нескольких поколений россиян эта каша прочно ассоциируется с солдатским меню. Перловкой столовая «радовала» новобранцев и опытных бойцов регулярно. И на то были свои причины.

Одним из определяющих факторов была цена на перловую крупу, килограмм которой до 1990 года стоил меньше 40 копеек. Рацион солдат строился по принципу «дешево и сытно». Перловка полностью соответствовала этому требованию. Из-за дешевизны раньше ее даже называли «мужицким рисом».

Невысокая стоимость совсем не говорит в этом случае о низком качестве продукта. Совсем наоборот. Перловка — крайне полезная и сытная каша, богатая ценными питательными веществами. Производят ее из ячменя, одного из самых неприхотливых злаков. Энергетическая ценность крупы равна 350 калориям на 100 грамм, что немало.

***

Перловка хорошо насыщает и долго переваривается, обеспечивая человеку чувство сытости на несколько часов. Помимо массы витаминов (А, В, РР и пр.), ячменная крупа богата лизином. Это незаменимая аминокислота, необходимая для построения новых тканей. В сочетании с физическими нагрузками перловка дает хороший прирост массы тела. Недаром многие парни возвращаются со срочной службы заметно окрепшими и возмужавшими.

Лизин положительно сказывается на работе сердца, помогает сохранить острое зрение, стабилизирует работу ЖКТ, укрепляет иммунитет. Перловая крупа устраняет воспаления и снижает риск возникновения аллергии. Такой набор полезных свойств делает ее незаменимым продуктом питания для молодого организма, испытывающего повышенные нагрузки. Вполне естественно, что перловку не могли не включить в рацион солдат.

Каши составляли основную часть рациона солдат еще в царской армии. Недаром гарнизонных поваров называли «кашеварами». Об этом писал в 1904 году один из участников обороны Порт-Артура, инженер Михаил Лилье. В приоритете были рисовая и гречневая каши. Поскольку с последней в осадной крепости было туго, большинство блюд готовилось из риса.

***

Помимо каш, военнослужащим давали щи, супы и борщи с зеленью, порцию мяса (в Порт-Артуре это была конина) или треть банки мясных консервов. По дореволюционным понятиям это был очень скромный рацион, поэтому к провианту полагались так называемые «приварочные» и «чайные» деньги.

На них можно было купить определенное количество мяса (200 грамм на человека в день), капусты (300 грамм), гороха (320 грамм), сливочного масла (40 грамм) и других продуктов. Закупкой занимался ротный артельщик. Он приобретал снедь для всей роты и передавал ее кашеварам. За обеспечение целого полка отвечал помощник командира по хозчасти, обычно имевший чин подполковника.