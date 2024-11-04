Польские солдаты в Москве: сколько раз они захватывали столицу России

Поляки похозяйничали в Москве дважды – в период Смутного времени и при нашествии Наполеона Бонапарта.

Столицу сдала «семибоярщина»

В XVII веке Москва под поляками находилась два года – с 1610 по 1612-й. Польско-литовский гарнизон Станислава Жолкевского после поражения русско-шведского войска при Клушине вошел в город без боя. Русское безвременье с его «семибоярщиной» (временным правительством Руси) сыграло на руку польским интервентам. Они, сговорившись с временщиками, в сентябре 1610 года возвели на русский престол польского короля Владислава. На некоторое время государство российское де-факто прекратило свое существование.

Но уже весной следующего года занятую войсками Речи Посполитой Москву осадили казаки Дмитрия Трубецкого, к ним присоединилось народное ополчение. Осажденные голодали, поели всех собак, кошек и крыс. Доходило до людоедства. В конечном итоге остатки польского гарнизона бежали из Москвы или сдавались в плен.

Между прочим, День народного единства, отмечаемый в современной России 4 ноября, связан именно с этим событием – освобождением Москвы от польско-литовского ига и воссозданием государства Российского.

Второй захват, и опять в сентябре

Спустя два века после событий Смутного времени, в 1812 году, и тоже в сентябре в Москву вошел Наполеон. Так же, как и в свое время Жолкевский, без боя. Но на сей раз непротивлению неприятелю способствовало не предательство кучки приближенных к верхам российской власти, а стратегическое решение фельдмаршала Кутузова. Михаил Илларионович хотел вымотать, обескровить и деморализовать неприятельские войска, пусть даже ценой занятие столицы.

Вместе с французами в Москву входил и 35-тысячный корпус улан польского князя Юзефа Понятовского. В Польше ликовали по поводу вступления в Москву земляков, пели им осанну, служили благодарственные мессы. Поляки в Москве бесчинствовали: оскверняли святыни, делали из церквей конюшни, зверски мучили священнослужителей, на кострах из икон заставляли москвичей готовить себе еду. За месяц пребывания Наполеона в Москве поляки натворили там много непотребного. Разносившаяся по окрестностям молва окрестила улан как самых отъявленных изуверов среди иноземных захватчиков. Горе было подчиненным Понятовского, попавшим в плен – их люто ненавидели и били смертным боем. Памятуя о зверствах поляков в Москве и чудовищное отношение их к пленным, русские на поле боя зачастую так же вели себя и в схватках с неприятелем – поляков в сражениях они добивали, не проявляя к раненым никакого снисхождения.

В отличие от неженок французов польские уланы были более приспособлены к войне в осеннее-зимних условиях России. Они могли ночевать в землянках, а то и на открытой местности, умели добыть провиант у крестьян, за прытью которых при окружении деревни французы не успевали. Польские уланы были лучшими мародерами в наполеоновской армии. Зимы поляки тоже не страшились.

Поляков невзлюбили свои же

В октябре Наполеон решил покинуть Москву, поскольку договориться о перемирии с Россией ему не удалось, а кормить свое войско было уже нечем. Его армию постоянно и активно третировали как русские войска, так и партизаны. К тому же приближалась зима. Поляки Понятовского все еще надеялись на удачливость французского императора и верили в благоприятный исход кампании и последующее присоединение Польши к Великой французской империи. Однако бегство наполеоновской армии изменило отношение к полякам со стороны французов – воины Речи Посполитой уже воспринимались как чужаки, улан бросали на самые опасные участки при сражениях, ущемляли в тылу, выгоняя из изб при ночлеге.

В конечном итоге польские подразделения в составе армии Наполеона потеряли былую боеспособность, которая не восстановилась и при вступлении русской армии в Польшу. Местное население трепетало, ожидая кровавого реванша за пребывание своих земляков в России. Но император России Александр I специальным указом запретил бесчинствовать на польской территории. Из общего количества польских войск, пошедших на войну с Россией в армии Наполеона, на родину вернулась только четвертая часть.