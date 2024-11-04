Сидоров: что означает самая распространенная русская фамилия

Иванов, Петров и Сидоров – эти три фамилии, как правило, называют люди, когда хотят подчеркнуть, что речь идет о самых обычных русских. И если относительно двух первых «визитных карточек» жителей нашей страны вопросов не возникает, то весьма распространенная фамилия Сидоров вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд. Она может быть образована от нескольких разных слов, имен и топонимов.

Дар Изиды

Согласно общепринятой версии, фамилия Сидоров возникла довольно просто. Ее давали детям некого Сидора. Это имя очень древнее. Своими корнями оно уходит в египетскую мифологию эпохи фараонов.

Сидор (изначальная форма – Исидорос) – дар Исиды, в переводе с греческого языка. На Русь данное имя пришло из Византии. Дело в том, что в античные времена жители многих стран Средиземноморья и Передней Азии поклонялись олицетворению женского начала – богине плодородия, повелевающей силами природы.

Культ Исиды (Изиды) – супруги Осириса и матери Гора – зародился в Древнем Египте. Впоследствии ее отождествляли с Деметрой и рядом других языческих богинь, от которых зависели урожай, достаток и богатство, благополучие детей и многие другие аспекты жизни, связанные с женским началом.

Имя «Исидор» было распространено среди греков, на Руси оно трансформировалось в более простую форму – Сидор. Не исключено, что жители нашей страны хорошо знали о языческом значении данного имени. Они надеялись на покровительство могущественной богини, называя своих сыновей в ее честь. Однако один этот факт не объясняет популярности фамилии, образованной от имени «Сидор», ведь количество его носителей на Руси никогда не было значительным.

В честь святого

С распространением христианства в нашей стране младенцев стали крестить по церковным святцам, где упомянут святой Исидор Хиосский, которого в народе называют «угодник Сидор». Он родился в городе Александрии в первой половине III века. Жил на острове Хиос (Греция). В 249 году поступил на военную службу. Поскольку армия Римской империи в те времена состояла, в основном, из язычников, участие в церемониях жертвоприношения богам было обязательным для всех воинов. Являясь христианином, Исидор отказался поклоняться идолам. За это в 251 году он принял мученическую смерть. Православная церковь поминает этого страдальца за веру 14 мая по юлианскому календарю.

Впрочем, имя Сидор русские мальчики могли получить и в честь другого святого. Эстонский город Тарту (русское название Юрьев) в XV веке являлся ареной борьбы между православными и католическими религиозными деятелями. Жертвой этого идеологического противостояния стал священник местной Никольской церкви Исидор Юрьевский. Он был утоплен вместе с 72-мя прихожанами в реке Омовже по решению католических властей.

Никто из православных не отказался от своей веры. Трагедия случилась в 1472 году. День святого Исидора Юрьевского по юлианскому календарю отмечается 8 января.

Вещевой мешок

Популярность фамилии Сидоров может объясняться тем, что она произошла не только от мужского имени. В армии Российской империи слово «сидор» означало вещевой мешок со всем необходимым, который был у каждого солдата. Предполагается, что название этой части походного скарба было образовано как аббревиатура – Сумка Индивидуальная ДОРожная. Дескать, армейские снабженцы не стали ломать себе головы, придумывая новое слово.

Солдатский сидор представлял собой матерчатый вещмешок с двумя лямками, который носили за спиной. В нем должно было находиться все необходимое: смена белья, портянки, средства гигиены, патроны, сухой паек на три дня. Впоследствии такие походные заплечные сумки стали выдавать ссыльным, каторжанам. Ходили с ними и бродяги.

Так что на фамилию Сидоров мог быть записан сын простого солдата, заключенного или бродяги, получившего прозвище из-за вещмешка, носимого с собой постоянно. Поскольку на Руси всегда было довольно много военных, ссыльных, каторжан и странствующих путников, то не стоит удивляться распространенности прозвища «Сидор», от которого и произошла популярная фамилия.

Примечательно, что на блатной фене (разговорном языке криминальных элементов России) вор, который занимается кражей мешков на вокзале, называется «сидоровщиком».

Порядок по-еврейски

Еврейское слово «סידור» означает порядок. На иврите оно произносится как «сидур», на идише – «сидэр». Данное слово в переводе на русский язык может иметь несколько дополнительных значений. В частности, это и строгая последовательность религиозных действий, принятых в иудаизме, и сборник молитв «на каждый день».

Возможно, фамилию Сидоров из-за сходного звучания брали себе евреи, желающие подчеркнуть, что они строго следуют канонам своей веры, ведут добропорядочный образ жизни.

Серебряные украшения

Село Сидоровское Костромской области издревле славилось работой своих ювелиров. Недорогие изделия из серебра, украшения и предметы быта всегда пользовались большим спросом среди населения. В XIX веке на Нижегородской ярмарке для мастеров из вышеупомянутого села был выделен особый ряд. Не исключено, что фамилию Сидоров мог получить человек, имевший какое-то отношение к реализации или изготовлению ювелирных изделий с причудливой чеканкой. Ведь в народе даже появилось устойчивое выражение «сидоровский товар».

Северный ветер

На севере Европейской России в дореволюционные времена располагалась Олонецкая губерния. Она граничила с вологодскими, архангельскими и новгородскими землями. У жителей тех мест имеется особый говор. На их диалекте слово «сидор» обозначает суровый северный ветер.

Предположительно, люди могли олицетворять и даже обожествлять стихийную силу природы, способную причинить серьезный вред. Такой ветер, от которого можно замерзнуть насмерть, назывался по направлению, откуда он приходил – север. Не желая вызвать его лишним упоминанием, жители Олонецкой губернии намеренно коверкали это слово. Поэтому и получился «сидор».

Такое прозвище могли дать только человеку с суровым характером, а его дети и потомки стали Сидоровыми.

По названию места

Многие русские фамилии были образованы от разных топонимических названий. Если человек являлся выходцем из села Сидорово, то ему давали соответствующее прозвище. Населенных пунктов, где проживали будущие обладатели таких фамилий, на Руси всегда было достаточно много.

Практически в каждом регионе имеется своя Сидоровка. В Адыгее есть поселок Большой Сидоров, в Белгородской области – Сидоров, а в Удмуртии – деревня Сидоровы Горы.

Железный человек

Поскольку Византия оказала существенное влияние на становление Древней Руси, то и некоторые слова были заимствованы у жителей этой империи, говоривших на греческом. Слово «σίδερο» (сидеро) в русском языке имеет свой эквивалент – прилагательное «железный». Так греки говорят о человеке, обладающим несокрушимой волей, очень крепким здоровьем, сильным характером.

Византиец мог назвать словом «сидеро» храброго и физически развитого русского воина, практически богатыря. От этого славного прозвища, переиначенного в более привычную форму, впоследствии и возникла фамилия Сидоров.

Как видите, не только довольно редкое на Руси имя дало начало многочисленным династиям. Предки Сидоровых – чисто теоретически – могли быть военными, преступниками, бродягами, ювелирами, а также просто суровыми и крепкими людьми.