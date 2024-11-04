Самый страшный союзник СССР в Африке: судьба диктатора-людоеда Бокассы

Советский Союз всегда был склонен поддерживать некоторые африканские государства только за то, что они заявляли о своёй внешнеполитический ориентации на Советский Союз, о стремлении строить социализм в своей внутренней жизни, о недружбе с Америкой и Западом и о планах создавать прогрессивное общество. Из-за недостатка информации об этих странах, из за-идеологизированности собственной идеологии в верхах СССР не всегда могли распознать истинную направленность некоторых африканских режимов, которые ловко усваивали «прогрессивную» риторику и пользовали ею с целью урвать у СССР и других соцстран как можно больше материальной помощи.

В колониальное время та страна, которая сейчас называется Центрально-Африканской Республикой, носила название Убанги-Шари и входила во Французскую Экваториальную Африку. Когда в конце 50-х – начале 60-х годов ХХ века во всех этих странах началось движение за отделение от Франции и за национальную независимость, в Убанги-Шари нашёлся такой энергичный молодой руководитель, с хорошо подвешенным языком, с чувством юмора и с прекрасной ориентацией во внешнеполитических делах. Звали его Жан-Бедель Бокасса и был он одним из семьи вполне католических уроженцев города Бобанги народа Мбанга. Он осиротел уже в шесть лет – его отец был расстрелян колонизаторами за участие в народном выступлении. Мать вскоре покончила с собой. Это событие, весьма возможно, наложило печать на всё дальнейшее развитие Бокассы.

Приютившие его родственники готовили Бокассу в священники. Но тут вспыхнула Вторая мировая война. И 20-летний Бокасса ушёл воевать в антифашистскую армию генерала де Голля. Он участвовал в боевых действиях с коллаборационистами в Африке, затем – в высадке французских войск в Нормандии и освобождении Франции.

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Благодаря такой карьере он был на хорошем счету у колониальных властей. В 1949 году он стал офицером, в 1953 году подавлял свободу Индокитая и был награждён орденом Почётного легиона и Лотарингским крестом. В дальнейшем, продолжая службу в колониальных частях французской армии, дослужился до полковника.

Убанги-Шари долго оставалась спокойной французской колонией. Пока Алжир, Конго, Кот д’Ивуар и прочие колонии утраивали народно-освободительные войны, в Убанги-Шари была тишь да гладь. Но они не могли оставаться в стороне от всего Чёрного континента, и в 1960 года провозгласили независимость. А в новогоднюю ночь 1 января 1966 года Бокасса совершил государственный переворот, свергнув первого президента ЦАР, своего покровителя и кузена Давида Дако, который ранее сделал его начальником его штаба.

Вопреки одиозному имиджу, сложившемуся вокруг его имени, Бокасса не стал убивать, а тем паче съедать Дако. В 1976 году, накануне своей коронации, он освободил Дако из тюрьмы и назначил его своим советником. Любопытно, что Дако, свергнувший, с помощью французских спецслужб диктатуру Бокассы в 1979 году и восстановивший республику, либерализмом отнюдь не отличался.

Бокасса пытался наладить дружбу с Советским Союзом и маневрировал между двумя блоками. По свидетельству Е.А. Чазова, когда Бокасса посетил в 1970 году с официальным визитом Советский Союз, то советский повар в ужасе сбежал от него, обнаружив в холодильнике у прогрессивного центрально-африканского диктатора человеческие туши. Во время этого визита Бокасса был торжественно принят в пионеры в Артеке. По некоторым сведениям, Бокасса скармливал политических оппонентов крокодилам, а иногда даже и кабинету министров. Когда в 1979 году школьники в Банги протестовали против навязанной им дорогой школьной формы, Бокасса распорядился сорок из арестованных ста школьников приготовить на кухне, а остальных лично переехал грузовиком.

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Бокасса был трудным партнёром для СССР не только из-за своих экстравагантных выходок. Он восстановил дипломатические отношения с Китаем, когда СССР находился в разрыве с ним. Приняв в 1976 году титул императора, Бокасса порвал с республиканскими традициями социалистов. Он то и дело менял религию. Приняв ислам (ещё до этого приказал казнить сотни мужчин, заподозренных в преступлениях против женской чести), накануне пышной коронации, вошедшей в книгу рекордов Гиннесса, он вновь стал католиком.

Долгое время Бокасса пытался сохранить дружественные отношения с Францией, и французский президент Жискар д’Эстен охотился с ним и называл его своим личным другом. Однако экстравагантные выходки такого друга в итоге надоели, и в 1979 года французские спецслужбы организовали его свержение, Несмотря на множество улик и обвинений, Бокасса в 1986 году вернулся в ЦАР и был оправдан в каннибализме и ряде других преступлений. Но тяжести всех прочих деяний хватило, чтобы приговорить экс-императора к смертной казни. В 1993 году он, тем не менее, вышел на свободу. Поддержка Бокассы Советским Союзом не принесла СССР ни экономических, ни политических дивидендов.