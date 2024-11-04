Как Сталин увеличил территории России во время правления

РСФСР была официально провозглашена с принятием первой её конституции 10 июля 1918 года. На тот момент она включала все территории, подвластные Совету народных комиссаров в Москве. Её рубежи складывались под влиянием обстановки, в ходе гражданской войны и учреждения большевиками новых советских республик. Какие-то чёткие фиксированные границы начали устанавливаться только с начала 1920-х годов.

Сталин занимал пост народного комиссара по национальностям с момента образования советского правительства. Поэтому определение границ РСФСР с 1917 по 1953 год неизменно происходило под его руководством.

Российско-украинская граница в 1918-1925 годы

Весной-летом 1918 года германские войска заняли города, лежащие сейчас на территории РФ: Унечу, Рыльск, Белгород, Валуйки, Россошь. Территории к западу от линии, образуемой этими городами, были включены в состав Украины. После того, как зимой 1918/19 г. советские войска начали наступление на Украину, в состав РСФСР были включены северные уезды бывшей Черниговской губернии (ныне входят в Брянскую область) и все вышеназванные города.

В 1920 году бывшая область Войска Донского была поделена между РСФСР и Украинской ССР. Но в 1925 году к РСФСР были присоединены район Таганрога и восточная часть Донбасса с городом Каменск. Эти земли входят сейчас в Ростовскую область.

Российско-казахстанская граница

Первоначально вся Средняя Азия, за исключением бывших Хивинского ханства и Бухарского эмирата (с 1920 г. – Хорезмской и Бухарской народных советских республик), входила в состав РСФСР, и в 1920 г. там были учреждены две автономные советские социалистические республики (АССР) – Туркестанская и Киргизская. Но поскольку Киргизская АССР впоследствии стала Казахской ССР, то установление её границ в 1920-х гг. было и установлением будущих границ России.

Первой столицей Киргизской автономной республики стал Оренбург. При определении её границ в 1921 году в республику была включена вся Оренбургская губерния. Примечательно, что одновременно с этим Оренбург был и столицей Башкирской АССР, находясь на пограничье двух автономий.

В июне 1925 года Киргизская АССР была переименована в Казахскую, а её столица переехала в Ак-Мечеть, зовущуюся с тех пор Кзыл-Ордой. Оренбургская губерния была включена непосредственно в РСФСР.

Есть заблуждение, будто нынешние северные области Казахстана были переданы из состава РСФСР в состав Казахской ССР Никитой Хрущёвым при освоении целины в 1954 году. Это не так. Граница между Казахстаном и областями РСФСР центрального подчинения всюду, за исключением оренбургского участка, была окончательно установлена в 1921-1924 гг. и больше не изменялась. Такие города, как Гурьев, Уральск, Петропавловск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск находились в Киргизской (Казахской) АССР с 1920 года, то есть с момента её создания.

Присоединения в Сибири и на Дальнем Востоке

В 1920 году большевики инициировали создание Дальневосточной республики (ДВР) на территории к востоку от Байкала, большую часть которой они тогда не контролировали. После того, как войска ДВР вошли во Владивосток, 15 ноября 1922 года она была включена в состав РСФСР.

После окончания интервенции на большей части российского Дальнего Востока две островные территории оставались под иностранным контролем. В мае 1925 года японские войска были выведены с части острова Сахалин, лежащей к северу от 50-й параллели. Заполярный остров Врангеля ранее пытались присоединить к Канаде, причём это было авантюрой энтузиастов. Когда в августе 1924 года советская военно-морская экспедиция установила над островом Врангеля суверенитет РСФСР, она буквально спасла от смерти незадачливых канадских колонистов.

Следующие присоединения к азиатской части РСФСР были сделаны Сталиным во время Второй мировой войны. В августе 1944 года Танну-Тувинская народная республика обратилась с просьбой о принятии в состав СССР. В октябре 1944 года была образована Тувинская автономная область в составе Красноярского края (только с 1961 года – АССР непосредственно в составе России).

В сентябре 1945 года, после окончания войны с Японией, к РСФСР были присоединены Южный Сахалин и Курильские острова.

Присоединения в Прибалтике и на Севере

После окончания войны с Финляндией в 1940 году в состав Ленинградской области была включена южная часть Карельского перешейка. В 1944 году ей была передана от Карело-Финской ССР и северная часть перешейка, вплоть до границы с Финляндией, вместе с городом Выборгом.

В 1944 году, после занятия Эстонии и Латвии, Сталин подверг ревизии их границы с РСФСР, установленные договорами 1920 года ещё с буржуазными правительствами этих стран. От Эстонии к РСФСР отошли Ивангород, Печоры и Изборск, а от Латвии – район станции Пыталово (в нынешних Ленинградской и Псковской областях).

В 1945 году, на основе решений Ялтинской и Потсдамской конференций, в составе РСФСР была образована Калининградская область на землях бывшей германской Восточной Пруссии.

В 1947 году по мирному договору с Финляндией в состав СССР вошёл район города Печенга. Он был включён в Мурманскую область РСФСР.

Изъятия из РСФСР

При Сталине территория РСФСР не только получала приращения, но и подвергалась изъятиям. Прежде всего – в результате образования новых союзных республик. Так, в октябре 1924 года часть территорий Киргизской и Туркестанской АССР была передана вновь образованным Узбекской и Туркменской ССР. В 1936 году бывшие российские автономии были преобразованы в Казахскую и Киргизскую союзные республики.

В 1925-1928 гг. при установлении границ между РСФСР и Украинской ССР последняя получила прирезки в Сумской, Харьковской и Луганской областях. В 1940 году Сталин выделил Карельскую АССР из состава РСФСР в союзную Карело-Финскую республику (снова АССР с 1956 года, при Хрущёве). В 1944 году, после ликвидации ряда автономий на Северном Кавказе, часть бывших Чечено-Ингушетии и Карачаево-Черкесии была передана Грузинской ССР (возвращена в РСФСР в 1957 году при восстановлении этих автономий).

Самый значительный земельный подарок от РСФСР при Сталине получила Белоруссия. В 1924-1926 гг. ей были переданы территории, на которых сейчас располагаются почти целиком Витебская, Могилёвская и Гомельская области. Таким образом территория БССР была увеличена в три раза.