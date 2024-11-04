Кто в России питается кровью

На территории России проживают народы, которые питаются… кровью. В рационе ненцев, эвенков, чукчей, коряков и других северян обязательно присутствует оленья «жидкость». Чем же можно объяснить такие странные вкусовые предпочтения?

Польза очевидна

Условия на Крайнем Севере трудно назвать комфортабельными. 50-градусные морозы и продолжительная полярная ночь приводят к тому, что у жителей этого региона отмечается дефицит важнейших для здоровья микроэлементов: витаминов С и А, а также железа, недостаток которого способен вызвать у человека анемию.

Ещё в древности оленеводы обратили внимание на то, что пережить наименее безболезненно полярную ночь помогает оленья кровь, насыщенная полезными витаминами и минералами.

Современные исследования доказали – у человека, употребляющего в пищу данный продукт, действительно повышается уровень гемоглобина в крови, в мышцы и ткани начинает поступать больше кислорода, а это, в свою очередь, увеличивает работоспособность и выносливость.

Семь бед – один ответ

Северяне использовали оленью кровь не только для повышения общего тонуса. Вещество считалось одним из главных элементов народной медицины. Жители тундры использовали кровь оленей в качестве заживляющего средства.

При этом оленеводы Крайнего Севера в медицинских целях не всегда забивали животного. Порой они просто делали надрез на его шее и набирали необходимое количество крови в какой-нибудь сосуд, а рану замазывали глиной.

Стоит отметить, что представители северных народов пили и продолжают пить не только кровь оленей, но и других животных. И они не боятся заразиться, так как знают – паразиты скорее «пропишутся» в органах и тканях зверей, нежели в «жидкости».

Возникла же такая привычка с лёгкой руки шаманов, которые уверяли: выпитая кровь медведя поможет стать могучим, волка – храбрым, лисы – хитрым, росомахи – агрессивным. Впрочем, последователи языческих культов в чём-то оказались правы. Кровь действительно дарит энергию и согревает. И то, и другое в суровых климатических условиях крайне важно.