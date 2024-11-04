Какие слова русские произносят чаще всего

У каждого из нас - свой лексический запас, который зависит от воспитания, образования, типа личности. Но все-таки существуют определенные слова, которые любой русский человек произносит, наверное, чаще других.

«Я»

Хотя в детстве нас учили не злоупотреблять этим «эгоистическим» местоимением - «Наша утка – крякалка, ну, а Саша – якалка», «Я» – последняя буква в алфавите» - должно быть, нет в русском языке слова, которое произносится нами так часто.

А как без него обойтись в самых разных ситуациях? «Расскажите о себе», - просят нас на собеседовании. И мы начинаем свой рассказ со местоимения «я». На свидании мы также используем «я», чтобы нас как можно лучше узнали. Обращаясь к кому-либо с просьбой, говорим: «Не могли бы вы мне помочь?» Но в то же время можем спросить: «Чем я могу вам помочь?» В общей беседе, чтобы привлечь внимание к своей точке зрения, необходимо сказать: «А я думаю вот так».

«Мы»

Русские очень часто употребляют это местоимение. Даже вместо «я»: «Давайте мы посмотрим, что тут можно сделать». Даже если «смотреть» будет лишь один человек. В школе ученик говорит: «Мы берем и складываем (умножаем, вычитаем)». Педагог может сделать замечание за неверное использование местоимения. «Мы – Николай Второй!», говорили в советское время, пытаясь отучить детей от неуместного употребления местоимения первого лица во множественном числе, но так и не отучили произносить «мы» к месту и не к месту.

Особенно ярко это проявляется в деловых отношениях. Руководитель предприятия редко скажет: «У меня так принято», «Я так решил». Даже если он управляет предприятием единолично, без помощников и, ни с кем не советуясь, то все равно, скорее всего, употребит сочетания: «У нас так принято», «Мы решили».

«Прямо»

Это слово очень часто мелькает в нашей речи, и мы редко задумываемся, что оно означает. Общий смысл фразы может не иметь абсолютно ничего общего с «прямотой»: «Я прямо обалдел», «Ну, ты прям красавица!», «Прямо загляденье!» Слово «прямо» как бы усиливает значение фраз, хотя, в принципе, оно не играет для их смысла особой роли и относится к словам-паразитам. Некоторые вместо «прямо» употребляют «просто» - смысл примерно тот же.

«Ладно»

Это слово русские часто употребляют в значении «хорошо». «Ладно» - это значит «в ладу», «гармонично», «все идет как надо». Иногда говорят вместо этого «лады» или «ладненько».

«Здорово»

Если мы хотим выразить одобрение, то нередко произносим именно это слово с ударением на первом слоге. Здороваясь, мы по древней привычке наших предков почти бессознательно желаем друг другу здоровья. По поверью такое пожелание еще и защищает от темных сил, то есть негативной энергетики. Поэтому, произнося «Как это здорово!», мы придаем этой вещи позитивный энергетический посыл.

«Все»

Это слово русские произносят по самым разным поводам: «Все, я устал!», «Все, с меня довольно!», «Все, я знаю, что делать!» Оно означает, что человек либо собирается прекратить какой-то разговор или занятие, либо он сделал свой выбор, принял решение.

«Господи!»

Необязательно быть верующим человеком, чтобы произносить это слово. Большинство из нас произносит его чисто автоматически – обычно в ситуации, когда что-то идет не так: «Господи, что же делать?», «Господи, как же мне это надоело!»

На самом деле таким образом мы на уровне подсознания обращаемся к Богу и просим его исправить не устраивающую нас ситуацию.

В этот перечень не включена нецензурная лексика, хотя для некоторых как раз она и является самой употребляемой. Хочется надеяться, что все же для значительной части из нас матерные слова даже в непростой ситуации являются, скорее, исключением, чем нормой.