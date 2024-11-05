Какой праздник в России и мире отмечают 5 ноября

«МИР 24» рассказывает о знаменательных датах, которые отмечаются в этот день в России, других странах СНГ и мире.

© Мир24

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами

Дата была установлена Генассамблеей ООН в 2015 году. Она была выбрана по инициативе японской делегации. Выбор связан со старой японской историей под названием «Инамура-но-хи» о крестьянине, который 5 ноября 1854 года пожертвовал имуществом, чтобы спасти население своей деревни. Он поджег свой урожай, предупредив об опасности жителей населенного пункта, благодаря чему они спаслись. После цунами крестьянин принял самое активное участие в восстановлении деревни.

Цунами – одно из самых опасных стихийных бедствий. За последние 100 лет оно унесло жизни более 260 тысяч человек. В среднем каждая такая катастрофа становится причиной гибели 4,6 тысячи человек.

День Пуно в Перу

Этот праздник отмечают на берегу озера Титикака каждый год. Он посвящен основанию древней империи инков. Согласно индейской легенде, прародители инков – Манко Капак и его сестра и жена Мама Окльо – вышли из озера Титикака и создали мир, звезды, первых людей и возвели старинный город Пуно. Они искали место, где золотой посох Манко Капака войдет в землю. Найдя его, они и основали город инков.

День Пуно отмечают всю неделю. По всему городу проходит пышная процессия и костюмированные танцы.

День желудей

Интересные факты о желудях и дубе, которые мало кто знает:

Желуди могут оставаться «спящими» в почве 20 и более лет, прежде чем условия станут благоприятными для прорастания.

В среднем дуб живет около 300-400 лет, но есть и такие, которые доживают до 1000 лет.

В естественных условиях только 1 желудь из 10 000 в итоге станет деревом.

Дуб чаще других деревьев принимает на себя удары молнии.

Желуди у дуба появляются только спустя 18-20 лет.

Также 5 ноября отмечают День работников гражданской авиации в Беларуси, День разведывательных войск Армении, День внешней разведки Казахстана.

События 5 ноября:

В 1829 году открылся Московский планетарий.

В 1935 гoду нaчaлcя выпуcк нacтoльнoй игpы «Мoнoпoлия».

В 1967 году в Москве была сдана в эксплуатацию Останкинская телебашня.